Coulthard explica la diferencia técnica entre Pérez y Verstappen

Verstappen y Lewis Hamilton se enfrascaron en una batalla épica en la temporada 2021, que terminó con Verstappen reclamando el primer título de su carrera.

La batalla duró hasta la última vuelta de la carrera final en Abu Dhabi y está considerada como una de las mayores batallas de todos los tiempos.

Verstappen está ahora liderando la lucha por su segundo campeonato a menos de un año de aquel momento, pero a falta de nueve carreras, tiene una diferencia de 80 puntos con Charles Leclerc.

Verstappen ganó 8 de las primeras 13 carreras de 2022 y tuvo algunos fines de semana casi impecables, como el último en Hungría.

En una entrevista con Motorsport.com, David Coulthard dijo que el piloto de 24 años está ahora conduciendo de forma más madura y relajada.

"El coche del año pasado era un poco más inestable en la parte trasera, pero Max no tuvo ningún problema con eso", dijo Coulthard, comparando este año con el anterior.

"Debido a su estilo de conducción, puede sentirlo y consigue controlarlo justo antes de que el coche empiece a deslizarse".

"Una de las razones por las que Sergio Pérez estaba mucho más cerca de Max al principio de este año era porque la parte delantera del coche de este año no giraba lo suficientemente bien o no era tan estable".

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Ahora la situación está cambiando, pero eso es inevitable, ¿no? Adrian Newey y su equipo se centran, naturalmente, en los aspectos de los que más se quejan los pilotos. Han conseguido mejorar el tren delantero y, como resultado, la diferencia entre Max y Checo ha vuelto a aumentar automáticamente".

Coulthard continuó entonces: "Entrevisté inmediatamente a Max el día después de la carrera en Abu Dhabi".

"En realidad, su representante, Raymond Vermeulen, quería que le hiciera una entrevista, pero pensé: "pero es el día después del campeonato, ¿cómo va a ser?".

"Cuando entraron había una verdadera calma. Jos estaba muy tranquilo, Max estaba muy tranquilo y dijo 'lo que voy a conseguir a partir de ahora es sólo un extra'. Es muy fácil para los conductores decir algo así, pero creo que Max fue realmente sincero".

"Ha logrado su objetivo en la vida y se puede ver en su conducción este año. ¿Se ha vuelto más rápido? No, no lo creo porque siempre ha sido muy rápido. No se puede hacer mejor que en 2021 en ese sentido. Pero está cien por cien más relajado y más maduro".

"De hecho, a mí me pasó lo mismo en mi propia carrera. Yo estaba así después de mi primera victoria".

"Antes de hacerlo, me volvía loco con la idea de 'tengo que ganar un Gran Premio y voy a ganar', pero después de hacerlo y de tener esa sensación, me relajé mentalmente".

Coulthard indicó que la situación es diferente para otros pilotos de la parrilla quienes podrían tener una sensación diferente con la presión de tener que demostrar su valor no solo con victorias, sino con campeonatos.

"Cuando miras a Charles, todavía hay un cierto miedo en su conducción. Eso podría ser porque Ferrari está perdiendo puntos que no debería perder".

"Pero Max ya no comete esos pocos errores y eso es lo que marca la diferencia".

"También creo que su carrera en Budapest fue una de sus mejores carreras hasta ahora".

