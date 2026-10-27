Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Coulthard niega excusas por el reglamento: los grandes pilotos se adaptan a cualquier F1

David Coulthard ha desmentido las afirmaciones de que el reglamento de Fórmula 1 de 2026 sea el responsable de las dificultades que están atravesando los pilotos.

Lydia Mee

Publicado: 27 oct 2026, 12:20

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David Coulthard

Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha desmentido la idea de que los pilotos puedan achacar sus malos resultados a la nueva normativa del campeonato para 2026, insistiendo en que los grandes pilotos de todos los tiempos se adaptan con éxito a cualquier monoplaza.

La F1 introdujo un cambio normativo importante en 2026. Aunque varios pilotos han tenido dificultades para sacar un ritmo constante de la nueva generación de monoplazas, Coulthard argumentó que el rendimiento básico de un piloto no debería verse afectado por el reglamento.

En una entrevista en el podcast "Up To Speed" tras el Gran Premio de Estados Unidos, el 13 veces ganador de Grandes Premios se basó en su propia carrera para rechazar la idea de que determinados monoplazas no se adapten a ciertos pilotos.

"He pilotado monoplazas activos, pasivos, de 3,5 litros, de 3 litros, de 2,4 litros, con neumáticos de surco, con neumáticos lisos, en épocas de 'guerra de neumáticos', y mi rendimiento en todas ellas fue relativamente el mismo; francamente, me faltaba una décima en la clasificación y eso te dificulta conseguir una buena posición en pista frente a tu compañero de equipo", explicó Coulthard.

Más de la F1 :

"Así que entiendo cuando se dice: “Este coche no se adapta a este piloto”, pero [Ayrton] Senna no tenía realmente una mala fórmula. [Michael] Schumacher tampoco tenía una fórmula mala. Hamilton, ¿tenía una fórmula mala o simplemente era fatiga? El tipo lleva toda la vida en esto; las relaciones se desgastan. Quizá su amor por el deporte en aquel momento no fuera el mismo, pero me ha sorprendido mucho la forma en que se ha recuperado.

Más de la F1:

"Hoy ha sido un poco más complicado para él que para Charles, pero no estoy seguro de creerme eso de que esta generación no se adapta a este piloto".

El Mercedes Kimi Antonelli, que disputa su segunda temporada en la F1, tuvo la oportunidad de hacerse con su primer campeonato en el Gran Premio de Estados Unidos. Aunque ganó la carrera, sus rivales por el título, George Russell y Lewis Hamilton, sumaron los puntos suficientes para mantener la lucha viva hasta el Gran Premio de México.

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