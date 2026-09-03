Coulthard cuestiona el momento elegido por Ferrari para su homenaje a Michael Schumacher en Monza
David Coulthard ha cuestionado si el homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Monza podría servir como una distracción de las discusiones sobre las órdenes de equipo.
Ferrari llega a su carrera de casa en Monza luciendo un homenaje a Michael Schumacher en su decoración y en los monos de carrera, lo que se ha convertido en tema de conversación en un episodio reciente del podcast Up To Speed.
Mientras que el exanalista de F1 TV Will Buxton sostuvo que el homenaje podría inspirar al equipo, el expiloto David Coulthard cuestionó si podría ser una técnica de distracción para la escudería de Maranello.
"Creo que dudan demasiado a menudo y, de nuevo, es fácil criticar, y por supuesto ellos nos rebatirían diciendo: 'No tienes toda la información'. Pero lo que sí tenemos son los ejemplos retrospectivos de la vacilación, que ha llevado a la opinión de que dudan", explicó Coulthard en referencia al fiasco de las órdenes de equipo de Ferrari en el Gran Premio de Países Bajos.
El expiloto de Red Bull afirmó que el homenaje a Schumacher podría ser una forma de cambiar el tema actual de conversación en torno al equipo, alejándolo de las órdenes de equipo y de los llamados para que la escudería respalde a un piloto número uno.
"Es casi como una ligera técnica de distracción esta semana, celebrando la grandeza de Michael Schumacher y sus éxitos. Dado que acabó en Mercedes y que están teniendo un año fuerte, es casi como: ¿es este el momento de sacar la celebración de Michael? ¿No es este realmente el momento de intentar ganar el Gran Premio de Monza?"
Michael Schumacher, Ferrari
Photo by: LAT Images via Getty Images
Buxton señaló el 30.º aniversario de la primera carrera de Schumacher con Ferrari en 1996.
"Han pasado 30 años desde que corrió por primera vez para Ferrari allá por el 96, así que lo entiendo. Y es algo muy bonito de hacer. ¿Es una distracción? No lo sé. Siempre me gusta un guiño al pasado. Me encanta una decoración retro", respondió Buxton.
"Me encanta rendir homenaje a las personas que han hecho grandes cosas, y la etapa de Michael allí fue muy impresionante y cambió el rumbo de la historia de Ferrari, porque no olvidemos que cuando Michael llegó allí en el 96 Ferrari no había ganado un título de pilotos desde 1979.
"Había pasado mucho, mucho tiempo. Quizá necesitan un poco de inspiración de lo que Michael empezó a crear en el 96."
Añadió: "Quizá recuperar esa decoración y mostrar respeto por lo que Michael creó les dé la inspiración para volver a encontrarlo."
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