Coulthard: Cuidado con reglas que castigan el éxito en Fórmula 1

Además de implementar un límite de costo reducido a partir de 2021 y cambios adicionales en las reglas técnicas, la Fórmula 1 presentará su primera medida de equilibrio de rendimiento con un sistema de handicap respecto a las pruebas aerodinámicas, lo cual llevará a los equipos más exitosos a tener un menor tiempo de desarrollo en el túnel de viento.

La FIA también ha definido "los valores nocionales para los componentes transferibles", como las cajas de cambios, que según el órgano rector es "de mayor importancia teniendo en cuenta el nivel de límite de costo reducido".

Durante un episodio especial del Autosport Podcast se le preguntó a David Coulthard qué opinaba de las nuevas reglas, a lo que el 13 veces ganador de grandes premios dijo: “Creo que la base de la Fórmula 1 siempre ha sido un conjunto definido de regulaciones de las cuales todos tienen la oportunidad de interpretar y desplegar cualquier activo que tengan a su disposición”.

“Pero estoy un poco preocupado por cualquier cosa que penalice el éxito, porque en la Fórmula 1, para mí, el nombre no garantiza el éxito”.

“Si así fuera, el nombre más importante en la Fórmula 1 es Ferrari, y [entonces] deberían estar ganando cada pocos años. Deberían ganar un campeonato sobre esa base, y no lo han hecho”.

David Coulthard, Red Bull Racing RB3 Renault Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Ahora, si es con un límite de presupuesto, yo aún pienso que si nos fijamos en la Fórmula 2, todavía hay mejores equipos, por cualquier razón, que sobresalen respecto a otros".

"Esencialmente, todos tienen los mismos autos; y algunos podrían tener medio millón más o medio millón menos, lo que no es una cantidad insignificante de dinero, pero es claramente lo que define el éxito en otras formas del deporte motor: no está en diseñar su chasis y su propio motor ni todas estas cosas”.

"Pero la Fórmula 1 siempre ha sido el pináculo, y había que tener la propiedad intelectual de la mayoría del monoplaza".

Coulthard explicó que no ve ningún daño en estandarizar "todas las cosas que en realidad no le están dando un rendimiento absoluto", pero cree que el campeonato no puede ir mucho más allá sin perder potencialmente su atractivo para el público con respecto a su desarrollo tecnológico y velocidad.

"Las superficies aerodinámicas, los motores y otras cosas deberían estar abierto al desarrollo porque eso es lo que ayuda al progreso", dijo.

“Si lo hacemos demasiado como IndyCar, podemos ver como es que IndyCar no tiene el mismo nivel de audiencia global porque no es una carrera espacial”.

“Todos se entusiasmaron mucho con SpaceX porque sigue siendo mágico: desarrollar algo que envía a los humanos a lo desconocido, que ya no es más desconocido, pero aún está en el espacio”.

"Así que creo que tiene que haber un poquito de magia, ese poquito de 'Dios mío, ¿cómo lo hacen en la Fórmula 1?'.”

“No puede ser solo un presupuesto y monoplazas estándar. Sé que no lo es, las reglas no son tan extremas como eso, pero si lo hacemos, si nos volvemos demasiado estándar, el valor de marca de la Fórmula 1 se mantendrá por un periodo de tiempo”.

"Pero en el momento en que haya algo más rápido, la Fórmula 1 perderá su atractivo porque el público quiere ver las carreras más rápidas en un circuito. La Fórmula 1 tiene que seguir siendo la forma más rápida de carreras en un circuito y tiene que ser por algún margen".

Las victorias de Coulthard en la Fórmula 1

(Presiona sobre las imágenes para verlas en pantalla completa)