La corta historia de la Fórmula 1 y Las Vegas

La Fórmula 1 cumplirá su deseo de tener tres carreras en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes en la historia de la categoría, pero que se había resistido al encanto de los grandes premios hasta la salida de la serie en Netflix Drive to Survive que impulsó la fama en este territorio.

El Circuito de Las Américas en Austin y el trazado callejero en Miami ahora estarán acompañados por la carrera en Las Vegas, uno de los territorios turísticos más importantes de los Estados Unidos con diversos hoteles que, además de contar con casinos, cuentan con diversos espectáculos nocturnos.

Las Vegas recibirá así su tercera carrera de la máxima categoría el próximo año, 41 años después de la última aparición del Gran Circo en esa ciudad.

El trazado en el estacionamiento del reconocido hotel y casino Caesars Palace fue una pista callejera de 3.680 km que constaba de 14 curvas y una distancia de 273 kilómetros para 75 vueltas en el circuito.

La carrera llegó como un reemplazo de Watkins Glen, circuito permanente que había albergado a la Fórmula 1 desde 1961 hasta 1980.

El 17 de octubre de 1981 se realizó la primera carrera de la F1 en Las Vegas como la última competencia del calendario de ese año. El trazado en Nevada era la fecha 15 de la temporada y precedía al Gran Premio de Canadá.

El argentino Carlos Reutemann fue el ganador de la pole position con un tiempo de 1m17.821s en un momento en que luchaba por el campeonato ante Nelson Piquet.

La suerte del sudamericano cambió en carrera cuando en la primera vuelta descendió hasta la quinta posición, para al final concluir octavo, esto mientras Piquet sumaba dos puntos con el quinto puesto para definir el campeonato a su favor con 50 puntos contra 49 del argentino.

Carlos Reutemann, Williams FW07C Photo by: David Phipps

Alan Jones, competidor de Williams Ford, se llevó la victoria partiendo desde la segunda posición en una competencia con un alto desgaste físico a más de 28 grados centígrados en la zona desértica de Nevada.

La competencia fue ganada por el australiano Alan Jones quien conducía un Williams Ford luego de arrancar desde la segunda posición y tomar la cima de inmediato, mientras que el poleman cayó en la primera vuelta fuera de las tres primeras posiciones.

El Renault de Alain Prost y el Alfa Romeo de Bruno Giacomelli cerraron las posiciones de podio de ese año.

Arrancada, Alan Jones, Williams FW07C-Ford Cosworth líder Photo by: Motorsport Images

Para 1982 la carrera se disputó el 25 de septiembre en el mismo trazado desarrollado un año antes y, de nueva cuenta, definía el campeonato como la décimo sexta fecha del calendario después del Gran Premio de Italia.

Alain Prost ganó la primera plaza con su Renault y estuvo acompañado por su compatriota Rene Arnoux en un coche del mismo equipo.

Pero la victoria quedó en manos del italiano Michele Alboreto luego de una carrera de alto desgaste donde la temperatura ambiente fue superior a los 35 grados centígrados.

Para la Fórmula 1 la exigencia física no era recompensada con la asistencia del público que no había sido cautivado por la presencia de la categoría. Las gradas no se llenaron y la carrera fue sacada del calendario para el año siguiente.

Michele Alboreto, Tyrrell Racing 011 Ford Photo by: Motorsport Images