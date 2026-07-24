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Fórmula 1 GP de Hungría

El contacto entre Ocon y Bearman "no puede volver a ocurrir, punto"

El jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, quiso enfatizar que sus pilotos no deben tocarse bajo ninguna circunstancia, tras su colisión en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica de F1

Fabien Gaillard
Publicado:
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Una vista general del paddock

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ambiente del circuito

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ryo Hirakawa

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Una vista general del paddock

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

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George Russell, Mercedes

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
30

El Gran Premio de Bélgica de 2026 vio a Haas encadenar su cuarta carrera consecutiva sin sumar ni un solo punto en Fórmula 1, tras un inicio de temporada que había mostrado cierta promesa. Sin embargo, desde hace varias carreras ha quedado claro que el equipo estadounidense ha sido superado en desarrollo por la mayoría de sus rivales, empezando por Racing Bulls y Audi, que ahora están luchando con Alpine por los puntos.

Como tal, las esperanzas de una actuación sólida no eran particularmente altas antes de la carrera de Spa, especialmente para Esteban Ocon, que se ha visto lastrado por problemas de rendimiento con su VF-26. Pero el hecho de que los dos pilotos se tocaran en la primera vuelta —lo que provocó que el francés se saliera de la pista y que ambos sufrieran pinchazos— no ayudó en absoluto.

Históricamente, los incidentes entre pilotos de Haas no son nada nuevo, pero para el jefe del equipo, Ayao Komatsu, es esencial trazar una línea clara de inmediato, pese a las circunstancias particulares del incidente de la semana pasada.

"Solo tenemos que asegurarnos de que no vuelva a ocurrir", dijo el jueves en Budapest a los medios, incluido Motorsport.com. "Como siempre, incluso un domingo después de la carrera, solo quería escuchar los puntos de vista de ambas partes, y luego expuse mis puntos de vista, y después hablamos de ello, y también en los días posteriores, así que todo está bien."

Cuando se le pidió su propia opinión, el director del equipo japonés esquivó la pregunta: "No creo que tenga que compartir eso aquí. Mi interés es, por supuesto, que sea cual sea la razón, simplemente no puede volver a ocurrir. Punto. Así que tenemos que tener una regla de enfrentamiento clara."

"Ni siquiera fue una pelea real"

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

En cuanto a Ocon, cuyo futuro en Haas parece algo incierto dados sus decepcionantes resultados desde el inicio de la temporada, el incidente se debió más a una desafortunada combinación de circunstancias que a una auténtica batalla por la posición que salió mal.

"Desde luego, no fue lo ideal", explicó el francés a la prensa. "No es algo que queramos que ocurra porque ya estamos teniendo dificultades para estar exactamente al ritmo necesario para entrar en la zona de puntos.

"Tuvimos una conversación con Ayao, Ollie y yo justo después de la carrera. Una conversación muy directa. Estoy seguro de que también saldremos más fuertes de esto. Ayao nos dijo lo que quería decirnos. Desde luego, no debe ocurrir. No es que estemos luchando por el Campeonato del Mundo.

"Fue realmente desafortunado, continuó explicando. Para ser sincero, ni siquiera fue una pelea real. Ollie tuvo sus problemas con la marcha al salir de la curva. Íbamos de tres en paralelo porque intentábamos evitarlo. Era un objeto en movimiento lento. Yo iba por el interior, Nico [Hulkenberg] estaba aquí.

"Ollie en realidad estaba ligeramente por detrás. Frené pronto para dejar pasar a Nico. Yo estaba por el interior ahí. En el último segundo vi a Ollie venir por ahí y chocamos. Es bastante desafortunado, la verdad. Por supuesto que no queremos perder tiempo con eso. Espero que no vuelva a ocurrir."

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