El concepto del Red Bull que podría ayudar a curar el porpoising

Y así como vimos una variedad de diferentes conceptos de pontones de los equipos este año, parece que, por lo que hemos podido comprobar, también hay varias filosofías distintas de suelo.

Cada equipo tiene su propia interpretación sobre la mejor manera de sacar rendimiento dentro de los límites de las nuevas reglas, aunque a su vez cada uno de ellos estudia los diseños de sus rivales para tratar de encontrar la solución óptima.

Y dado que el porpoising sigue siendo un quebradero de cabeza, y el papel que juega la aerodinámica del suelo en eso es crítico, ha habido cierta intriga desde Imola sobre un concepto que Red Bull está usando en la parte inferior de su RB18.

El suelo de Red Bull cuenta con un aletín en forma de 'patines para hielo', una tira de metal con agujeros, que se asienta en la esquina exterior trasera del suelo y parece ofrecer numerosas ventajas de rendimiento.

Red Bull Racing RB18 floor detail Photo by: Giorgio Piola

La idea más obvia es que el aletín de metal inhibe la flexión del suelo bajo carga, por lo que evita que el porpoising se active demasiado pronto.

Eso podría lograrse de dos maneras: en primer lugar, añadiendo algo de rigidez directamente a esa zona del suelo, pero en segundo lugar, haciendo que actúe como una especie de patín, al detener la flexión del suelo una vez que ha tocado la pista. Esa será la razón por la cual el componente es de metal en lugar de carbono, por lo que no se desgasta tanto.

Cabe destacar que, si bien muchos de los rivales de Red Bull se han visto obligados a añadir soportes de metal en la superficie superior del suelo para evitar que se flexione demasiado, Red Bull no lo ha hecho, lo que hace intuir que tienen el asunto bajo control.

Eso no quiere decir que no vayan a sufrir problemas, pero está claro que el concepto actual del equipo no obliga a comprometer el rendimiento.

Como hemos visto en Alpine, que presentó un nuevo suelo en Imola, la inclusión de un tirante puede ser beneficiosa en términos de ahorro de peso, ya que se necesitará menos material en el suelo para alcanzar los mismos objetivos de resistencia al avance (drag).

Volviendo a los 'patines para hielo' de Red Bull, también hay algunos beneficios aerodinámicos en ese concepto.

La superficie no solo está estrechamente alineada con la caída del borde del suelo, sino que también da un giro abrupto hacia el borde trasero, lo que dará como resultado la propagación de un vórtice.

Sin embargo, también vale la pena tener en cuenta que el aletín tiene algunos agujeros que pueden considerarse significativos desde el punto de vista aerodinámico.

Estudiando esa pieza, gracias a que los mecánicos de Red Bull la apartaron en el garaje, también se pueden ver algunas otras características del suelo del RB18, como el inserto de metal utilizado en el recorte del borde del suelo, que limita su flexión, mientras que la conformación del casco central también es interesante.

No solo hay una pronunciada curvatura hacia afuera en la sección delantera, también hay una interesante geometría escalonada en forma de Z según se va reduciendo la 'cola del barco' en sección transversal en la parte trasera y se encuentra con el difusor.

Curiosamente, eso recuerda el tipo de diseño que se asemeja al casco de la industria de los barcos, en lugar de la habitual relación la F1 con la industria aeroespacial.

Tras optar por esa característica de diseño, Red Bull aún tiene que decidir si mover hacia adelante la línea en la que empieza a funcionar el difusor según lo permitan las reglas. Algunos de sus rivales han utilizado múltiples avances al respecto para aumentar el volumen del difusor desde una perspectiva vertical.

Los de las bebidas energéticas, por su parte, han optado por una transición vertical más gradual, que podría ayudarles en las consecuencias que provoca el porpoising.

Ferrari ha seguido una filosofía diferente, optando por un casco y una forma de aletín mucho más suaves. El "borde de ala" que se ve en esta imagen se presentó al comienzo de la temporada, cuando en el GP de Australia presentaron un nuevo diseño de suelo.

Pero, como sólo disponían de uno, optaron por no correr allí con él ni en la carrera siguiente en Imola.

El suelo presenta un borde revisado, descartando el estilo de borde del que McLaren se apropió a principios de curso. Pero, quizás lo más importante, es que también presenta un aletín montado debajo del suelo de manera similar al del Red Bull.

También parece que el equipo estudió los datos recopilados durante los entrenamientos libres de Australia, y realizaron pruebas consecutivas con las dos configuraciones de suelo en el reciente test de neumáticos Pirelli, aprovechando que ahora el reglamento permite hacer esos test con coches actuales.