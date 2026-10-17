Fórmula 1 GP de Singapur
Los compañeros de equipo de Max Verstappen en Portimao: ¿quiénes son Chris Lulham y Ben Barnicoat?
El trío compartirá un Mercedes-AMG GT3 EVO este fin de semana
Alex Harrington
Publicado: 17 oct 2026, 15:44
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Max Verstappen y Christopher Lulham
Foto de: Jan Brucke/VLN
Max Verstappen se está metido de lleno este fin de semana en su actividad paralela con los GT3. No es un habitual del equipo Verstappen Racing, pero tomó el mando este fin de semana como un reserva con bastante experiencia. Pilotará el Mercedes-AMG GT3 EVO Nº 3 junto a Chris Lulham y Ben Barnicoat. Pero ¿quiénes son estos dos talentosos pilotos?
Chris Lulham es una cara conocida
Probablemente reconozcas a Lulham si sigues las carreras de Verstappen fuera de la Fórmula 1. Ha sido un habitual en los autos de Verstappen Racing en 2026. Viene del mundo del sim racing, tras dar el salto a los GT reales con el apoyo del propio tetracampeón. Él y el piloto de Red Bull tienen una gran química y una sólida historia en común. Cuenta con ventaja sobre el otro recién llegado aquí: ya sabe cómo trabaja el equipo.
Ben Barnicoat y sus trofeos
Barnicoat cuenta con una trayectoria realmente sólida en competición. El inglés nacido en Chesterfield es piloto oficial de Lexus. Compite con el Lexus RC F GT3 #14 de Vasser Sullivan en IMSA.
Después de pasar cuatro años en el programa de pilotos oficiales de McLaren, se mudó a Lexus en 2022 y de inmediato estuvo en ritmo. Comenzó 2022 ganando el título GT de la Asian Le Mans Series con un McLaren, luego ganó Petit Le Mans en su primera temporada con Lexus. Después conquistó el título IMSA GTD Pro 2023 junto a Jack Hawksworth. En 2024 le siguió una victoria en GTD Pro en Sebring.
También tiene credenciales fuertes en GT. Barnicoat logró dos pole positions en GT World Challenge Europe en 2021, así que hay bastante expectativa alrededor de su manejo este fin de semana.
También lee:
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Share Or Save This Story
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Alpine completa más pruebas con Gabriele Mini en Paul Ricard
Top Comments
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
View More & Comment
More from
Alex Harrington
Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
9 d
Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur
Nike podría volver a la Fórmula 1 por primera vez desde la era de Michael Schumacher
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein
10 d
Nike podría volver a la Fórmula 1 por primera vez desde la era de Michael Schumacher
Leclerc explica por qué el caos de Baréin ha avivado los temores de los pilotos de F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein
11 d
Leclerc explica por qué el caos de Baréin ha avivado los temores de los pilotos de F1
More from
Max Verstappen
¿Sabía ya Verstappen el impacto de la gran mejora de Red Bull cuando firmó su nuevo acuerdo?
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
5 h
¿Sabía ya Verstappen el impacto de la gran mejora de Red Bull cuando firmó su nuevo acuerdo?
Max Verstappen: Preguntas frecuentes sobre su participación en el GTWC Europa
Fórmula 1
Fórmula 1 1 d
Max Verstappen: Preguntas frecuentes sobre su participación en el GTWC Europa
Compañero de Verstappen admite que debe subir su ritmo para estar al nivel del piloto de F1
GTWE
GTWE 1 d
Compañero de Verstappen admite que debe subir su ritmo para estar al nivel del piloto de F1
More from
Red Bull
¿En qué se diferencia el liderazgo de Mekies en Red Bull del de Horner?
Fórmula 1
Fórmula 1 1 d
¿En qué se diferencia el liderazgo de Mekies en Red Bull del de Horner?
Verstappen advierte a sus rivales: "Estoy fuera de mi zona de confort, pero corro para ganar"
GTWE
GTWE
Portimão
1 d
Verstappen advierte a sus rivales: "Estoy fuera de mi zona de confort, pero corro para ganar"
Horner ironiza sobre la fama de Steiner: “Nunca ha subido al podio en la F1”
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
2 d
Horner ironiza sobre la fama de Steiner: “Nunca ha subido al podio en la F1”
Últimas noticias
EN VIVO: la carrera de Max Verstappen en el GT World en Portimao
GTWE
GTWE GTWE
Portimão
26 min
EN VIVO: la carrera de Max Verstappen en el GT World en Portimao
Alpine completa más pruebas con Gabriele Mini en Paul Ricard
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 39 min
Alpine completa más pruebas con Gabriele Mini en Paul Ricard
WEC Barcelona: Genesis logra su primera pole por delante de Toyota
WEC
WEC WEC
Barcelona
48 min
WEC Barcelona: Genesis logra su primera pole por delante de Toyota
Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
1 h
Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.
Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here
Already disabled your adblocker?
Reload page
Gestionar Alertas
Suscríbete