Fórmula 1 GP de Singapur

Los compañeros de equipo de Max Verstappen en Portimao: ¿quiénes son Chris Lulham y Ben Barnicoat?

El trío compartirá un Mercedes-AMG GT3 EVO este fin de semana

Alex Harrington

Publicado: 17 oct 2026, 15:44

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Max Verstappen y Christopher Lulham

Foto de: Jan Brucke/VLN

Max Verstappen se está metido de lleno este fin de semana en su actividad paralela con los GT3. No es un habitual del equipo Verstappen Racing, pero tomó el mando este fin de semana como un reserva con bastante experiencia. Pilotará el Mercedes-AMG GT3 EVO Nº 3 junto a Chris Lulham y Ben Barnicoat. Pero ¿quiénes son estos dos talentosos pilotos?

Chris Lulham es una cara conocida

Probablemente reconozcas a Lulham si sigues las carreras de Verstappen fuera de la Fórmula 1. Ha sido un habitual en los autos de Verstappen Racing en 2026. Viene del mundo del sim racing, tras dar el salto a los GT reales con el apoyo del propio tetracampeón. Él y el piloto de Red Bull tienen una gran química y una sólida historia en común. Cuenta con ventaja sobre el otro recién llegado aquí: ya sabe cómo trabaja el equipo.

Ben Barnicoat y sus trofeos

Barnicoat cuenta con una trayectoria realmente sólida en competición. El inglés nacido en Chesterfield es piloto oficial de Lexus. Compite con el Lexus RC F GT3 #14 de Vasser Sullivan en IMSA.

Después de pasar cuatro años en el programa de pilotos oficiales de McLaren, se mudó a Lexus en 2022 y de inmediato estuvo en ritmo. Comenzó 2022 ganando el título GT de la Asian Le Mans Series con un McLaren, luego ganó Petit Le Mans en su primera temporada con Lexus. Después conquistó el título IMSA GTD Pro 2023 junto a Jack Hawksworth. En 2024 le siguió una victoria en GTD Pro en Sebring.

También tiene credenciales fuertes en GT. Barnicoat logró dos pole positions en GT World Challenge Europe en 2021, así que hay bastante expectativa alrededor de su manejo este fin de semana.

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