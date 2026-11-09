Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Cómo Verstappen superó las herramientas de simulación de Red Bull con su podio en Brasil

El jefe de equipo Laurent Mekies admite que las herramientas de simulación de Red Bull no consideraban posible el segundo puesto desde el 21.º lugar en la parrilla

Ronald Vording Filip Cleeren

Publicado: 9 nov 2026, 13:30

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Por tercer año consecutivo, Max Verstappen protagonizó una impresionante remontada en el Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1. Mientras que el neerlandés ganó saliendo desde el puesto 17 de la parrilla en 2024 y avanzó desde el carril de pits hasta el tercer lugar el año pasado, esta vez remontó del casillero 21 al segundo puesto.

Según Verstappen, su arrancada en la empinada parrilla de salida no salió según lo previsto, aunque él mismo asumió la culpa tras accionar de forma incorrecta el embrague, lo que derivó en un tiempo de reacción más lento. Sin embargo, a partir de ese momento, el neerlandés progresó a ritmo demoledor. Durante su primer relevo con neumáticos intermedios, ya tenía las posiciones de podio al alcance de la mano, mucho antes de lo que Red Bull había previsto basándose en sus propias simulaciones.

"Como siempre, creo que ninguna simulación en el mundo va a predecir que vas a ir del P21 al P2 o que vas a ganar 14 lugares en cinco vueltas", declaró Laurent Mekies al término de la carrera en el hospitality de Red Bull.

"No hay simulación capaz de hacer eso. Por lo tanto, Max supera las simulaciones de manera regular".

Cuando los primeros punteros ingresaron a los boxes al final de la vuelta 16 para cambiar sus gomas intermedias por neumáticos de piso seco (slicks), Verstappen rodaba en la quinta posición, aunque el balance de su RB22 dejó de sentirse igual a partir de ese momento.

De acuerdo con el tetracampeón del mundo, esto no se debió simplemente al efecto que los neumáticos slicks pudieran haber tenido en el comportamiento del auto, ya que el RB22 también se sintió muy diferente respecto a los compases iniciales durante las vueltas finales, las cuales se completaron nuevamente sobre intermedios.

Red Bull ya había reconocido durante la carrera que podía observar en la telemetría una pérdida de carga aerodinámica en el tren trasero, aunque Mekies señaló que se requiere una investigación más detallada para determinar exactamente qué la causó.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A principios de este año, Verstappen se quejó en más de una ocasión de la "degradación del auto", razón por la cual el tetracampeón del mundo también inspeccionó la parte trasera de su monoplaza inmediatamente después de bajarse para ver si había algún daño visible.

"Es posible que hayan escuchado a Max ser bastante firme por radio con el balance del auto una vez que cambiamos a neumáticos de seco", admitió Mekies.

"A partir de ese momento, ha estado muy, muy descontento con el balance del auto, incluso cuando volvimos a los intermedios justo al final. Por lo tanto, tendremos que analizar qué sucedió allí, qué parte de eso explica nuestra pérdida de tiempo y si habría sido suficiente o no para pelear con McLaren".

La batalla con McLaren en el campeonato de constructores

Sin embargo, Red Bull cerró un buen negocio en el campeonato de constructores. Durante la sesión de medios neerlandeses del sábado en São Paulo, Verstappen ya había dejado claro que finalizar segundo en el campeonato de pilotos no significa nada para él, pero que tiene un objetivo muy claro para las carreras restantes de este año: ayudar a Red Bull a asegurar la tercera posición en la tabla de constructores.

Con Lando Norris en la pole position y Verstappen en la última fila de la parrilla, el día de la carrera en Brasil pudo haber sido doloroso, pero Red Bull terminó el fin de semana cosechando la misma cantidad de puntos que McLaren (33).

Además de la remontada de Verstappen, esto también se debió a una actuación muy sólida de Isack Hadjar, lo que significa que Red Bull aún mantiene una ventaja de 17 puntos sobre el equipo dirigido por Andrea Stella.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Anadolu via Getty Images

Aunque las remontadas de Verstappen en Interlagos se han convertido en una especie de tradición, él mismo ha indicado que le gustaría romper esa costumbre. Durante la conferencia de prensa, el neerlandés hizo un llamado a Red Bull para evitar una penalización en la parrilla de Brasil por una vez el próximo año, aunque Mekies explicó que el plan original era completar el fin de semana pasado sin sufrir ninguna penalización.

Durante el día de medios, Red Bull insinuó que quería posponer el inevitable cambio de la unidad de potencia durante el mayor tiempo posible —quizás hasta Las Vegas—, pero tras las sesiones de práctica del viernes, el equipo no tuvo alternativa.

"Por supuesto que es frustrante porque el ritmo parecía bueno el viernes y también el sábado por la mañana, y en algunos aspectos también en la Q1 cuando lo dejamos clasificar. Pero es parte del juego, ¿sabes?", comentó Mekies.

"Es fácil olvidar que este es el primer año con nuestra propia unidad de potencia. Los muchachos han estado haciendo un trabajo extraordinario, solo tomamos nuestra primera penalización con Max este fin de semana y es lo que hay. No estaba planeado, pero tuvimos un pequeño problema el viernes que nos obligó a hacerlo. Pero así son las cosas", concluyó.

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