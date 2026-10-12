Cómo ver a Verstappen correr en la GT World Challenge Portimao: transmisión en vivo y horario

Tras un fin de semana exitoso en Singapur, Max Verstappen pasa ahora una rara semana fuera de la Formula 1 al volante de un Mercedes-AMG GT3. Al parecer, el calendario de la F1 no es lo bastante exigente para el neerlandés, que competirá en Portimao, Portugal, en la ronda final de la temporada 2026 del GT World Challenge. Así es cómo y dónde puedes verlo.

El piloto de Red Bull llegará no solo tras una victoria en el Marina Bay Circuit, sino también tras ganar en Malasia el reubicado Gran Premio de Bahréin. Quizá este impulso pueda acompañarlo hasta el Algarve.

"Van a ser siete semanas ajetreadas, pero las disfrutaré", dijo cuando se anunció por primera vez su inscripción.

La carrera de tres horas comenzará el sábado 17 de octubre a las 17:00 hora local. Terminará a las 20:00.

Una carrera de resistencia con 61 coches

Ben Barnicoat y Chris Lulham se unirán a Verstappen en la inscripción #3 de Team Verstappen Racing. Daniel Juncadella y Jules Gounon, que normalmente pilotarían el coche, competirán en el FIA World Endurance Championship ese mismo fin de semana, lo que significa que el talentoso piloto reserva del equipo tendrá que ocupar su lugar.

Será su primer regreso a la competición GT desde las 24 Horas de Nurburgring a principios de este año. Aquella carrera acabó mal, con su coche fuera de carrera por un fallo técnico, pero espera poder recuperar lo que es suyo este próximo fin de semana. Esta carrera será más corta, lo que quizá le ofrezca una mejor oportunidad de éxito.

Portimao, sin embargo, es un circuito más compacto, por lo que los 61 coches sobre su asfalto pueden crear algunos problemas de tráfico y no poca acción.

Photo by: SRO/JEP

Cuándo y dónde verlo

El GT World Challenge se transmite en el canal de YouTube GT World y puede verse gratis en varios idiomas.