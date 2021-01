Cuando su Williams quedó dañado en Imola, George Russell cayó desconsolado mientras los oficiales retiraban su coche del circuito. Su mira era de incredulidad porque había cometido un pecado dentro de la Fórmula 1: chocar mientras estaba detrás del safety car.

Corriendo décimo y mirando la posibilidad de sumar su primer punto en F1, Russell presionó demasiado mientras trataba de calentar sus neumáticos previo al reinicio, lo que provocó que su Williams FW43 se estrellara hacia la izquierda contra la pared en la entrada de Acque Minerali.

"Fue un error de aficionado", dice Russell. "Sentí frustración y molestia por el error que acababa de cometer. Fue un error de colegial".

El error de Imola fue aún más evidente debido a la reputación que Russell ha construido desde que hizo su debut en la F1 a principios de 2019. Como parte de los pilotos protegidos por Mercedes, teóricamente tiene las puertas para una carrera en la máxima categoría larga y exitosa, siempre que demuestre crecimiento y mejora. Aunque Mercedes está claramente satisfecho con su actual formación de pilotos, necesita mantener un plan de sucesión para cuando surja una vacante, y eso significa mantener en juego a jóvenes talentos como Russell.

A pesar de las limitaciones de los autos de Williams en los últimos dos años, Russell se ha hecho un nombre como futura estrella al superar regularmente las capacidades que le puede ofrecer su coche. Hasta ahora, ninguno de sus compañeros en el equipo británico lo ha superado y tiene un récord de 37-0.

El nivel al que Russell había impresionado en Williams significó que Mercedes no lo pensó dos veces cuando la prueba por COVID-19 de Lewis Hamilton dio positiva y lo utilizaron como piloto en el Gran Premio de Sakhi. Se llegó a un acuerdo con Williams para darle a Russell una oportunidad en el Mercedes W11, aunque solo fuera por un fin de semana.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG F1 in his car

Durante su debut en Mercedes usó botas de carrera de una talla más pequeña, además de un volante y un asiento que no se ajustaban a su estructura física, dado que Lewis Hamilton es de una estatura menor. Pero a pesar de ello Russell floreció.

Perdió por poco la pole position en la calificación, pero tuvo un arranque perfecto desde el segundo lugar de la parrilla y tomó el liderato en la curva 1.

Si no hubiera sido por un error en la parada en boxes y un pinchazo posterior con 10 vueltas para el final, limitándolo a un eventual noveno, Russell probablemente habría ganado en su debut con Mercedes.

Fue una actuación que dejó entrever las capacidades que Russell podría ofrecer, tal vez pronto como en 2022, cuando esté sentado en el coche de Mercedes de tiempo completo, heredando el trono de su compatriota Hamilton y escribiendo el próximo capítulo de la dinastía Mercedes F1.

Pero solo unas semanas antes de su actuación en Sakhir, su trayectoria profesional estuvo, aparentemente, cerca de estancarse. El británico fue visto como un jugador clave en el mercado de pilotos de 2020, dado que era el candidato más probable para reemplazar a Valtteri Bottas en Mercedes. El equipo alemán finalmente optó por la continuidad y entregó a Bottas una extensión de un año en su contrato. Esto significaba que Williams podría anunciar a mediados de julio que Russell se quedaría para cumplir con su tercer y último año de contrato junto a Nicholas Latifi.

Sin embargo, se dice que los contratos están hechos para romperse, y Williams era un equipo en cambios a medida de la llegada de los nuevos propietarios. El fondo de inversión estadounidense Dorilton Capital adquirió el equipo en septiembre, reemplazando a la familia Williams, y comenzó una revisión completa, lo que generó dudas sobre si esta revisión se extendió a la lista de pilotos ya confirmada. Fue entonces cuando surgieron rumores sobre el futuro de Russell cuando Sergio Pérez entró en la ecuación.

Después de haber sido abandonado por Racing Point para darle su lugar a Sebastian Vettel, el veterano mexicano estaba luchando por un asiento y se estaba quedando sin opciones. Dorilton era otra entidad a la que los representantes de Pérez hicieron una visita, y la posibilidad de que Russell fuera destituido para darle paso al mexicano era real.

La posibilidad de la llegada del grupo de patrocinadores de Pérez a Williams era algo atractivo para los nuevos dueños del equipo.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Para Williams no era la primera vez que afrontaba una decisión de este tipo. En 2012 emparejó a Pastor Maldonado con Bruno Senna, ambos pilotos con presupuesto detrás de ellos, y mientras Maldonado logró la memorable victoria en España, pero Williams se enfrentó a un problema al año siguiente con el prometedor Valtteri Bottas en busca de un asiento.

El jefe de Mercedes Motorsport, Toto Wolff, participó en los procedimientos en ese momento, como accionista de Williams, además de que era parte del grupo de representantes de Bottas. Ahora era tiempo de volver a interceder, pero por Russell.

Después de una curiosa negación sin negación por parte del entonces director del equipo en funciones de Williams, Simon Roberts (quien dijo, durante una conferencia de prensa, "No voy a decir nada sobre ninguno de nuestros pilotos porque hay tanta especulación alrededor y no quiero alimentarlos”). Wolff se puso en contacto directo con los nuevos propietarios para aclarar el terreno.

Hay una palanca poderosa que Wolff puede tirar: él establece los términos comerciales del suministro de motores al equipo y, sin embargo, parece que se le ordenó con cortesía pero firmeza que se ocupara de sus propios asuntos y poco después dijo: "Hay una realidad financiera que no puedo juzgar. Es absolutamente a la discreción de los nuevos propietarios y de Simon decidir qué quieren hacer en el futuro. Es una decisión política y una decisión comercial. Tenemos que respetar la independencia de Williams y su proceso de toma de decisiones".

Russell se mantuvo desafiante y dijo que las especulaciones "fueron alimentadas por el equipo de representantes de Pérez" para "presionar a otros equipos más abajo en la parrilla, potencialmente Red Bull", pero sus palabras eran para pedir claridad sobre su futuro lo antes posible.

Cinco días después, Williams, quizás tardíamente, apagó las llamas de la especulación al confirmar que su posición estaba a salvo. A pesar de lo relajado que había estado Russell en público, reconoce que ese tiempo fue desagradable.

"Nunca es agradable escuchar especulaciones de que tu trabajo está potencialmente disponible", dice. "Sin embargo, confiaba en lo que podía realizar y, en última instancia, tenía que hablar en la pista".

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes, and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Pero, ¿realmente cuán amenazado estaba Russell? Pérez dice que hubo "algunas conversaciones, pero nada más que eso", mientras que el bando de Russell siempre confió internamente en que la especulación serían pasajeras.

El compromiso con Russell es una declaración importante de Dorilton sobre la dirección en la que quiere llevar a Williams. Fácilmente podrían haber optado por un piloto con experiencia y patrocinadores, pero reconocieron la importancia de mantener a Russell. Pérez habría hecho un trabajo sumando puntos, pero con 10 años en la Fórmula 1 su camino podría estar más cerca de terminar en comparación con el británico.

El talento de Russell viene con un sello de aprobación de Mercedes y su contribución a Williams ya ha sido enorme, actuando como un faro de positividad a través de una desastrosa temporada 2019 y ayudando a su progresión en 2020. Todo lo que le falta a su currículum de Williams son algunos puntos.

Desde su nombramiento a fines de 2018, Russell ha sido visto como una declaración de que Williams quiere el mejor talento joven en al menos uno de sus autos. En privado, figuras de alto nivel relacionadas con el equipo han lamentado sus coqueteos con los pilotos de pago durante la última década, sintiendo que esto ha contribuido a la recesión del equipo. La decisión de Dorilton de retener a Russell parece confirmar el mensaje de que los nuevos propietarios están a largo plazo y preparados para invertir para restaurar a Williams a un estado de vanguardia.

Si bien los grandes premios comenzaron como un deporte para personas adineradas y sigue siendo un escenario en el que los participantes pueden tener grandes riquezas, la Fórmula 1 moderna se basa en la promesa de que los mejores pilotos compitan con los autos más rápidos. Tres hijos de multimillonarios estarán en la parrilla el próximo año: Latifi, Lance Stroll y Nikita Mazepin, que se ha unido a Haas, por lo que si Russell hubiera sido expulsado de Williams, eso habría hecho por para reforzar el caso de que la Fórmula 1 es una meritocracia.

Es comprensible que Mercedes esté ansioso por mantener la asociación exitosa, apolítica y no rencorosa entre Hamilton y Bottas en su equipo, y a veces eso ha significado tomar decisiones difíciles con respecto a sus pilotos junior.

Esteban Ocon descubrió eso por las malas en 2018, cuando la compra de Force India por Lawrence Stroll lo dejó sin un asiento, y su opción en Renault se cerró cuando la casa francesa contrató a Daniel Ricciardo. Por ello estuvo un año como piloto de pruebas de Mercedes, y aunque Ocon regresó a la parrilla en 2020 con Renault, le tomó algo de tiempo recuperar la velocidad.

"Así es la Fórmula 1", dice Ocon cuando se le pide que reflexione sobre la similitud de sus circunstancias con las de Russell. "A veces puede ser cruel".

Fue crucial para el desarrollo de Russell evitar seguir un camino igual al de Ocon tomando una temporada como piloto de reserva. Mercedes, que ha supervisado la progresión de su carrera desde sus días en la F3, lo reconoce claramente. Russell no se habría quedado en los boxes.

"Habría sido un reserva muy fuerte con nosotros", dice Wolff, "y hubiéramos encontrado un programa adicional para él. Estoy feliz de que hayan decidido a favor de él. Se lo merece, sus actuaciones son sobresalientes por lo que hicieron una buena elección”.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Permanecer en la F1 asegura que Russell se mantenga en el camino para un día conseguir un asiento en Mercedes de tiempo completo y 2021 será el año para reclamarlo, sujeto a dos salvedades importantes. Si Williams puede continuar su reciente ascenso y meterse en la contienda por la mitad de la parrilla, Russell tendrá la oportunidad de demostrar por qué debería tener una oportunidad en la parte delantera cuando Bottas llegue al final de su contrato. Pero Russell no necesita estropearlo cuando surgen tales oportunidades de brillar.

Por eso, mientras se sentaba al costado de la pista en Imola, mirando a su Williams, Russell se sintió más lejos que nunca de ser uno de los favoritos de la F1. La enormidad del error no pasó desapercibida para él.

"Nunca olvidaré este día, este error", escribió Russell en Instagram tras el accidente. "Aprenderé de ello, seré más fuerte por ello. Lo siento mucho. No hay excusas". También escribió una carta al equipo de Williams disculpándose sinceramente por desperdiciar su mejor oportunidad de puntos.

Para los equipos que tienen programas de pilotos jóvenes, la forma en que responden a momentos de crisis como este es tan importante como los datos positivos de rendimiento en la pista. Hamilton, Michael Schumacher, Ayrton Senna y Alain Prost acumularon múltiples campeonatos no solo por ser increíblemente rápidos detrás del volante, sino también por impulsar a todos en sus equipos a hacer su mejor trabajo.

Los rivales de Russell consideran que es un punto de inspiración para el equipo, y figuras experimentadas de la F1 se acercaron a través de las redes sociales para darle su apoyo tras ese incidente.

Hamilton también escribió una nota reflexiva, alentadora y ampliamente compartida.

"Mirando a los que están en las primeras fases de su carrera en F1, he estado allí. Sé lo que es tener experiencias como esa. Solo tienes que demostrar que estás bien y no te castigues demasiado”.

El gran volumen de apoyo tomó a Russell un poco por sorpresa.

"Significó mucho para mí", dice. "Fue muy sorprendente. Ganadores de carreras, compañeros pilotos, ex campeones del mundo, incluso gente fuera de la Fórmula 1. Todo el mundo sabe que estamos presionando al límite absoluto".

George Russell, Williams Racing and Fernando Alonso, McLaren in the press conference

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images