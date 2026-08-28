Cómo Lando Norris mejoró aún más desde que ganó el título de F1, según McLaren

Hace poco más de un mes, parecía bastante claro que McLaren no iba a poder defender con éxito el título de pilotos de Fórmula 1 en 2026.

Al llegar al Gran Premio de Hungría, Kimi Antonelli, de Mercedes, lideraba el campeonato con 204 puntos a su nombre, mientras que los pilotos papaya juntos ni siquiera podían igualar esa cifra: Lando Norris tenía 103, Oscar Piastri 92.

Sin embargo, McLaren introdujo un paquete de mejoras sustancial en el Hungaroring, centrado en la carrocería de las esquinas delantera y trasera, además de incorporar un fondo plano y un alerón trasero.

La consecuencia fue inmediata: Norris ganó desde la pole y repitió la hazaña en Zandvoort, gracias a una maniobra por el exterior sobre su rival Antonelli en la curva 1. Ahora está a 'solo' 83 puntos del liderato del campeonato.

La conclusión sencilla sería que las actualizaciones de McLaren simplemente funcionaron, pero el director del equipo, Andrea Stella, insiste en que Norris está extrayendo de forma constante el máximo del MCL40, incluso insinuando que el británico está rindiendo por encima de su monoplaza.

"Lando está pilotando y actuando a un nivel muy alto, en sentido absoluto, en relación con un campeón del mundo de Fórmula 1", comentó Stella tras el Gran Premio de Países Bajos. "Está pilotando al nivel de un campeón del mundo.

Lando Norris, McLaren Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Y como siempre digo sobre Lando, lo que más me gusta de su trayectoria en la Fórmula 1 es que sigue mejorando. Y especialmente después del inicio de la temporada 2025, algo hizo clic, que no es solo un clic aislado, sino una forma de trabajar con Lando, para Lando, y que ahora estamos adoptando también en particular en el lado de Oscar. Y este enfoque ha llevado a Lando a mejoras continuas.

"Así que es casi como si viera a Lando cada vez más fuerte carrera tras carrera. Porque este fin de semana no fue ni de lejos un fin de semana en el que pudiéramos dar por sentado que lucharíamos por la victoria, especialmente después de haber visto el rendimiento en el sprint.

"Pero invertimos en intentar entender dónde estaba la oportunidad desde el punto de vista del aprovechamiento de los neumáticos y de la mejora del coche. De hecho, ambos pilotos mejoraron desde este punto de vista, pero lamentablemente sigue habiendo una incógnita sobre el comportamiento del segundo stint de Oscar.

"Así que, en general, hay una trayectoria positiva para ambos, pero en este momento Lando es capaz de maximizar el rendimiento en configuración de clasificación. Si pensamos en el inicio de 2025, esto se había convertido en una pequeña preocupación que él superó. Y luego, cuando tienes condiciones en las que el coche desliza en carrera, no hay mucho agarre, él es el maestro en este tipo de condiciones".

El rendimiento en clasificación es, de hecho, un punto clave a observar.

A lo largo de la temporada 2025, los pilotos de McLaren estuvieron muy igualados a una vuelta, con su cara a cara en clasificación (incluida la clasificación sprint) repartido perfectamente 15-15.

Cuando la F1 cambió a nuevos monoplazas en 2026, Norris iba perdiendo 3-1 antes del inesperado parón de abril. Pero desde entonces, el vigente campeón ha aplastado a su compañero de equipo 12-1, con Piastri siendo más rápido solo en Mónaco. La diferencia media entre ellos no es enorme —0.128s—, pero favorece de forma constante a Norris, en medio de las últimas dificultades del australiano.

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Lando Norris' move on Kimi Antonelli Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Aun así, Stella cree que lo que realmente ha marcado la diferencia es el mejor estado mental de Norris, que ha llevado a una gestión de carrera perfeccionada.

"Si quieres mirar a Lando desde otro ángulo, diría que definitivamente ahora está expresando un mayor nivel de determinación cuando pilota", señaló el italiano. "Sabes, la maniobra para adelantar a Antonelli hoy es una muy buena demostración de ello. Está mostrando más confianza en sí mismo.

"Esto es interesante, y me gusta bastante: la confianza en uno mismo a veces no se demuestra siendo el más agresivo. A veces tienes confianza cuando piensas: ‘¿Sabes qué? No voy a pelear ahora porque puedo perder en esta pelea. Es una carrera muy larga. Nos vemos al final de la carrera’.

"Es esta confianza en tus medios, en tu fuerza, lo que me gusta bastante. Lo que significa que a veces en realidad eres tú quien levanta el pie cuando la situación se vuelve demasiado arriesgada.

"Tenemos que recordar que en las dos últimas carreras que ganó, no defendió la pole position. De hecho, era segundo al final de la primera vuelta. Pero no escuché ni percibí ninguna merma en su confianza respecto al hecho de que era rápido y simplemente estaba preparando su oportunidad para luego sacar partido de su competitividad. Así que creo que la determinación y la confianza son probablemente las dos características que más ha mejorado desde un punto de vista no técnico y no operativo".

Información adicional de Ronald Vording y Filip Cleeren