Cómo la muerte de Anthoine Hubert cambió a Sebastian Vettel

Fue hace casi siete años. Mientras la Formula 1 concluía su actividad del sábado, con los Ferrari de Charles Leclerc y Sebastian Vettel copando la primera fila de la parrilla del Gran Premio de Bélgica por delante de los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, la Formula 2 pasó a ser el centro de atención para su carrera principal.

Desafortunadamente, todos saben lo que ocurrió después. Una cadena de acontecimientos en la parte superior de Raidillon en la primera vuelta provocó un accidente horrible, de esos que solo dejan esperanza a la que aferrarse. Para Anthoine Hubert, cuyo coche fue golpeado violentamente en la zona del cockpit por Juan Manuel Correa, con el ecuatoriano-estadounidense impotente para evitar la colisión, esa esperanza resultaría vana.

El francés, que había ido ganando protagonismo en el paddock con victorias en Mónaco y Paul Ricard esa temporada, falleció mientras un pesado silencio descendía sobre el paddock.

Anthoine Hubert, el día que ganó en Mónaco en F2. Photo by: FIA Formula 2

Al día siguiente, tras los homenajes, el espectáculo continuó. Leclerc contuvo a Hamilton para lograr su primera victoria en Formula 1, mientras Bottas completó el podio.

Vettel, que terminó cuarto, tuvo una carrera mucho menos memorable que la de su compañero de equipo aquel día; una carrera, de hecho, a la que podría haber renunciado. En una columna en The New York Times, el cuatro veces campeón del mundo reveló su estado de ánimo tras la tragedia, admitiendo que, por primera vez en su carrera, inicialmente no quería tomar la salida.

"Hubo momentos en los que perdí el control del coche porque algo se rompió o simplemente forcé demasiado", escribió Vettel. "He tenido mi buena cuota de accidentes. Aunque un accidente ocurre muy rápido, cuando sucede, el tiempo parece ralentizarse.

"Empiezas a darte cuenta de la cruda realidad y de las consecuencias de perseguir altas velocidades. La fuerza brutal de un accidente te recuerda con qué estás jugando. Pero seguí compitiendo.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"En más de dos décadas de competición, hubo una sola vez en la que me cuestioné seriamente volver a subirme al coche. Fue durante el Gran Premio de Bélgica en agosto de 2019, después de que un joven piloto francés, Anthoine Hubert, perdiera la vida en un accidente en una carrera a los 22 años.

"Yo mismo he tenido accidentes, pero afortunadamente solo fueron leves. También he visto a otros accidentarse. Pero aquel joven tenía toda la vida por delante, y simplemente se detuvo mientras todos nosotros mirábamos.

"Llamé a mi esposa, Hanna, y le dije que no quería correr al día siguiente después del accidente. Dormí mal aquella noche; aun así decidí correr."

Vettel, que tenía 32 años en aquel momento, añadió: "Después de aquel fin de semana, sentí de manera distinta mi deporte, algo que solo comprendí después de retirarme. Nunca tuve miedo de las velocidades, pero ahora podía verlas, no solo sentirlas.

"Empecé a experimentar una responsabilidad que no había tenido antes. Comencé a entender que la velocidad, el progreso y la innovación solo importan si nos mueven en la dirección correcta."