Análisis: cómo gestiona la FIA polémicas como la última de Ferrari

La escudería italiana lleva un tiempo soportando las sospechas de sus rivales tras varias directivas técnicas sobre los motores. Pero el domingo del GP de Abu Dhabi hubo una nueva polémica cuando la FIA encontró una "diferencia significativa" entre la cantidad de combustible que Ferrari declaró antes de la carrera y la que se encontró en el auto.

Eso provocó otra serie de teorías sobre si era parte de un truco inteligente que Ferrari había estado usando o si era una simple error administrativo. Al final, Ferrari fue multado con 50.000 euros por 4,88 kg de diferencia entre lo que fue declarado y lo que se encontró realmente.

Aquí revisamos los procedimientos que se introdujeron a comienzos de esta temporada y las áreas donde la FIA dice que los equipos serán investigados por quebrantar la normativa.

Como parte de la normativa de límite de combustible de la F1, los equipos han tenido que declarar desde hace tiempo cuánto combustible planean poner en el coche para la carrera.

Además, el director técnico de la FIA, Jo Bauer, y su equipo tienen el derecho de pesar los coches antes y después de la carrera para determinar cuánto combustible se ha utilizado y cómo eso encaja con lo que ha registrado el medidor de flujo.

Antes del inicio de esta temporada, Nikolas Tombazis, jefe de de asuntos de monoplazas de la FIA, envió a todo los equipos la Directiva Técnica TD12-19, subrayando cómo se tomarían las medidas del flujo.

Los equipos tienen que declarar la cantidad de combustible que piensan cargar en el auto –para cubrir las vueltas camino de la parrilla, la vuelta de formación, la carrera y la vuelta de regreso a boxes– al menos dos horas antes de que se dé la salida.

Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari, arrives on the grid

Esta cantidad de combustible tiene que estar en el depósito del coche como tarde una hora antes de que se abra el pitlane, después de lo cual no se permitirá la refrigeración del combustible.

La FIA se reserva el derecho de revisar aleatoriamente los coches antes de la carrera, pesando el monoplaza con un juego de "ruedas de viaje" marcado por la FIA y de peso desconocido.

Después, se le pedirá al equipo que vacíe el depósito, con la bomba de combustible funcionando para asegurarse que todo el combustible restante pasa por el colector. A continuación, la FIA se asegurará de que no queda nada en el monoplaza.

El monoplaza será pesado de nuevo, y la masa de combustible será calculada por la diferencia con el peso anterior. El combustible se introduce de nuevo en el coche, que luego será pesado por tercera vez, después de lo cual la boca del depósito y el QD (sistema de desconexión rápida) serán sellados para que no se pueda añadir ni quitar más combustible.

Tras la carrera, la FIA puede de nuevo elegir coches aleatoriamente para revisarlos, después de los procedimientos habituales del parque cerrado.

Como antes, se le pedirá al equipo que realice el mismo proceso. Un nuevo pesaje se utilizará para determinar la masa de combustible que se ha usado desde las vueltas hacia la parrilla hasta la de regreso a boxes. El auto será pesado de nuevo.

The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference, Nikolas Tombazis

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images