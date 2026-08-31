Cómo Fred Vasseur desafió a Ferrari a asumir más riesgos en la F1

Cuando Ferrari salió a la pista en febrero, en el inicio oficial de las pruebas de invierno en Bahrain, el monoplaza de 2026 de la Scuderia llamó de inmediato la atención.

El SF-26 presentaba el primer día un intrigante deflector detrás del tubo de escape, llamado internamente FTM, y al día siguiente estrenó un alerón trasero aún más llamativo que giraba 180 grados entre el modo de curva y el modo de recta, rápidamente apodado el alerón Macarena.

El alerón de escape y el alerón trasero invertido son solo la punta del iceberg, dos elementos que apenas tienen un impacto menor en el rendimiento pero que recibieron mucha publicidad por lo visibles que eran para el público. Pero mostraron a un equipo Ferrari más innovador, que lidera el camino en innovación en lugar de ir a la zaga de sus rivales.

Red Bull y McLaren también han presentado desde entonces su propia versión del alerón trasero invertido. Se cree que Red Bull inició su desarrollo de forma independiente a Ferrari, mientras que McLaren se dio cuenta de que había pasado por alto una oportunidad cuando vio la solución de Ferrari y empezó a desarrollar su propia versión.

El alerón de escape de Ferrari también ha sido ampliamente copiado, aunque con menor eficacia porque el equipo italiano tomó decisiones de diseño específicas en la parte trasera del coche para acomodarlo, lo que hace que el FTM sea difícil de someter a ingeniería inversa.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

El intrigantemente innovador coche de Ferrari para 2026 no es una coincidencia. Es el resultado de un impulso consciente del director del equipo, Fred Vasseur, para erradicar aún más la cultura de la culpa y empujar a Maranello a tener menos miedo a asumir riesgos.

En declaraciones a Motorsport.com en una amplia entrevista, Vasseur explicó que el equipo necesitaba un cambio de mentalidad en todos los niveles, no solo en el diseño aerodinámico, para dejar menos rendimiento sobre la mesa. En F1, los pequeños márgenes que se dejan en todas partes se acumulan rápidamente y, a medida que la parrilla converge, eso puede significar la diferencia entre salir en la primera fila o clasificarse sexto.

"Es cierto que desde el primer día tuve la sensación de que tenemos que asumir más riesgos", explicó Vasseur. "Más riesgo en pista, más riesgo en la innovación, en el desarrollo para tomar una dirección diferente en comparación con los demás, no seguir a los demás".

Ya sea en el diseño, la elección de la puesta a punto o la estrategia de carrera, esos riesgos no siempre salen bien, y aunque sus pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton han ganado ambos un gran premio este año con un coche más competitivo, también ha habido ejemplos de Ferrari tomando el camino equivocado. Pero Vasseur está convencido de que cuanto más tiempo adopte su equipo su mentalidad audaz, mejor será su toma de decisiones.

"A veces da resultado, a veces no", dijo. "Cuando eres un poco agresivo con la estrategia, a veces eres un genio, como en Barcelona, y a veces no, pero somos los mismos chicos en el muro de boxes.

"Creo que necesitamos desarrollar esta mentalidad porque mejoras al asumir riesgos. Mejorarás en la evaluación del riesgo. Mejorarás en la capacidad de tomar decisiones, significa que tenemos que seguir haciéndolo, y lo haremos cada vez mejor carrera tras carrera".

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Cambiar la cultura de una empresa lleva tiempo, por eso ha ocupado gran parte de la atención de Vasseur desde que se incorporó a principios de 2023. Pero la innovación en la fábrica tampoco llega sin posibles inconvenientes. Dado el límite de costes y las restricciones de desarrollo vigentes, los equipos no pueden simplemente lanzar ideas —y dinero— a la pared y ver qué se queda pegado.

"Estoy muy satisfecho con lo que hicimos en términos de opciones de desarrollo, porque con el límite de costes, cuando tomas esta dirección, si no da resultado, es negativo", explicó Vasseur. "No es que si no da resultado sea [solo] una pena. Estás poniendo tu dinero, estás apostando por algo".

Vasseur dijo que estaba "más que dispuesto" a que Ferrari siguiera liderando el camino en innovación y cree que el cambio de cultura de la compañía está ayudando a sus ingenieros a sentirse respaldados en lugar de sentirse obligados a ir a lo seguro por miedo a las repercusiones.

"Era importante que los chicos del equipo sintieran el apoyo de la compañía cuando estaban innovando", dijo el francés. "Espero que sea solo el comienzo de este proceso, y que podamos seguir teniendo el mismo enfoque y la misma dinámica.

"Tendremos una convergencia de direcciones que estamos tomando, porque una de las partes favoritas de la F1 también es copiar a los demás. Pero si podemos mantenernos un paso por delante y liderar el grupo en algunos temas, en algunos proyectos, estoy más que dispuesto.

"Seguro que será cada vez más difícil, pero será el mismo desafío para todos".

También lee: Fórmula 1 Ferrari estrenará su motor mejorado en Monza en busca de una victoria clave en la F1 2026