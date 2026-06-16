Cómo Ferrari construyó la trampa perfecta para vencer a Mercedes en el GP de Barcelona

Esas lágrimas contenidas en el podio dicen más que cualquier palabra jamás podría sobre el peso de la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari. Un triunfo construido, perseguido, casi invocado, capaz de disipar las dudas mientras entregaba precisamente las respuestas que el siete veces campeón del mundo había estado buscando tras un complicado 2025.

Más de 500 días después de cruzar por primera vez las puertas de Maranello como piloto de Ferrari, el sueño de ganar vestido con el rojo del Cavallino Rampante por fin se ha hecho realidad, convirtiendo el GP de Barcelona en una fecha destinada a pasar a la historia. Aunque la llegada del Virtual Safety Car en el momento justo sin duda ayudó, este triunfo pertenece igualmente a Hamilton y a Ferrari.

Después de la carrera, Toto Wolff no ocultó sus lamentos porque, desde su perspectiva, el potencial para ganar una carrera que durante largos tramos había parecido estar en manos de Mercedes realmente existía. Pero la realidad debe leerse desde dos ángulos diferentes: por un lado, los lamentos de las Flechas Plateadas; por otro, la trampa perfectamente orquestada tendida por los ingenieros de Maranello.

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La primera elección clave fue salir con el compuesto blando, una decisión que abría varios escenarios. Por un lado, el neumático más blando ofrecía ese empuje extra en la salida, potencialmente suficiente para luchar por el liderato. Por otro, ya incorporaba la opción de comprometerse con una agresiva estrategia de tres paradas.

Las simulaciones previas a la carrera indicaban que, en condiciones normales, las estrategias de dos y tres paradas estaban igualadas. La única variable verdaderamente crítica era el tráfico: con el pelotón agrupado, el riesgo era perder 7–8 segundos durante los adelantamientos. Y ahí es donde Mercedes cometió su primer error, porque en el stint inicial no logró ampliar la diferencia, dejando abierta precisamente la ventana que más tarde lo complicaría todo.

Mirando los tiempos por vuelta, Russell logró ampliar la ventaja a algo más de tres segundos durante el primer stint, suficiente para neutralizar el undercut pero no suficiente para garantizar una verdadera flexibilidad estratégica. Con los blandos, Hamilton fue inevitablemente el primero en parar, desencadenando la secuencia de paradas y quizás entrando unas vueltas antes de la ventana ideal.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Para evitar perder la posición en pista, Mercedes optó inmediatamente por parar, y esa decisión empezó a descarrilar el plan de dos paradas trazado antes de la carrera. "Sentí que paramos realmente pronto. Ya sabes, Lewis se comprometió con una estrategia de tres paradas. Creo que deberíamos habernos comprometido con nuestra propia estrategia, y es algo que quiero revisar con el equipo", explicó Russell después de la carrera, tras haber salido con el compuesto medio.

"Estaba gestionando bastante al principio y aun así ampliando esa ventaja sobre Lewis. Y entonces pensé que en realidad habíamos pasado a una estrategia de tres cuando me dijeron que nos quedábamos en la de dos. Sí, eso fue un desafío."

Las elecciones tácticas en el primer stint

Mirando los tiempos por vuelta, la versión de Russell está respaldada por los datos: hacia el final del primer stint todavía tenía algo de margen para empujar, especialmente en las curvas de alta velocidad, donde había sido más prudente con el acelerador para evitar castigar los neumáticos. Sabiendo que tenía que parar pronto para cubrir a Hamilton, podría haber adoptado un enfoque diferente para ampliar la ventaja y ganar un par de segundos.

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Puede parecer una cantidad pequeña, pero esos segundos marcaron la diferencia entre salir por delante o por detrás cuando se desplegó el Virtual Safety Car. Ahí es exactamente donde la 'trampa' de Ferrari empezó realmente a tomar forma: todos los coches perseguidores anticiparon sus paradas, saliéndose de lo que luego se convertiría en la ventana ideal para la estrategia de dos paradas.

Este es un punto fundamental porque, observando la progresión de Russell durante el segundo stint, está claro que sufrió cierto nivel de degradación de los neumáticos, hasta el punto de permitir que Kimi Antonelli se acercara justo detrás de él con un ritmo decididamente superior. Pero mientras Ferrari evitó esta fase de caída del rendimiento parando para su segunda parada, para Mercedes fue una historia completamente diferente.

Hamilton recuperó 19 segundos en ocho vueltas

A falta de cambiar a una estrategia de tres paradas como hizo Ferrari, cubriendo al menos a uno de sus dos pilotos, Mercedes se encontró en la incómoda posición de tener que alargar el stint intermedio. Esto era necesario para recuperar las vueltas "perdidas" en el primer stint y volver a acercarse a la ventana ideal para la segunda parada. Fue aquí donde surgió un doble problema: con su ritmo ya cayendo y el subviraje haciéndose cada vez más pronunciado, Russell empezó a perder segundos, y su duelo con Antonelli no hizo más que empeorar la situación.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Para entenderlo mejor, desde el momento en que Hamilton completó su segunda parada hasta que Russell entró en boxes, el piloto de Ferrari recuperó unos 19 segundos en ocho vueltas, una media de más de dos segundos por vuelta. La batalla interna entre los dos pilotos de Mercedes tuvo un impacto enorme, y fue precisamente durante esa fase cuando perdieron efectivamente la carrera, dejando a Ferrari el margen para completar su maniobra estratégica.

Había dos opciones sobre la mesa: dividir las estrategias, llevando a Russell hacia las tres paradas pero necesitando anticiparse a Ferrari porque existía un riesgo concreto de sufrir el undercut de Hamilton, o intercambiar posiciones y permitir que Antonelli, que en ese momento tenía un ritmo claramente mejor, tomara la delantera e intentara contrarrestar las tácticas de Ferrari. La elección de no interferir en la batalla del campeonato del mundo poniendo a los dos pilotos en estrategias diferentes, o recurriendo a órdenes de equipo, es comprensible, pero desempeñó un papel clave.

"En los dos últimos stints, hacia el final, claramente Kimi tenía la ventaja. Y no interferimos en su pelea, porque así es como siempre hemos competido. Pero es una situación que debemos analizar de cara al futuro, con ambos pilotos, cómo manejar una situación en la que haya una diferencia de ritmo. Si estamos luchando por una victoria, con el riesgo de perder una victoria. Y esa va a ser una discusión interesante. Pero siempre con total transparencia en el mejor interés del equipo." explicó más tarde Toto Wolff.

vuelta tiempo de Hamilton tiempo de Russell diferencia de ritmo diferencia en pista 28 HAM sale de pits 1:23.176 - 23.399s 29 1:20.633 1:23.208 -2.575s 20.824s 30 1:20.910 1:23.647 -2.737s 18.087s 31 1:20.725 1:23.325 -2.600s 15.487s 32 1:20.855 1:22.884 -2.029s 13.458s 33 1:21.077 1:23.437 -2.360s 11.098s 34 1:20.954 1:22.649 -1.695s 9.403s 35 1:21.151 1:22.921 -1.770s 7.633s 36 1:21.227 Pitstop de RUS - 4.854s 37 1:20.979 RUS sale de pits - 17.670s 38 1:21.360 1:20.709 +0.651s 16.879s 39 1:21.859 1:21.179 +0.680s 16.199s 40 1:21.679 1:28.216 VSC -

La batalla del campeonato se convirtió en un cuello de botella

Estos fueron los grandes errores de Mercedes que, en el transcurso de apenas ocho vueltas, casi anularon la parada adicional de Hamilton. Al hacerlo, Ferrari aseguró esa estrecha ventana de unas pocas vueltas en la que, si la carrera se neutralizaba, el siete veces campeón del mundo podía hacer su última parada y aun así salir por delante de su compatriota. Y eso es exactamente lo que ocurrió, con el beneficio añadido de unos neumáticos más frescos para llevarlo hasta la bandera a cuadros.

Hablando de un escenario sin VSC, incluso suponiendo que Hamilton se hubiera quedado fuera otras seis vueltas como estaba previsto y teniendo en cuenta una tasa de degradación de aproximadamente dos décimas de segundo por vuelta, como había predicho Pirelli, la comparación con el ritmo mantenido por sus rivales después de sus paradas muestra que Russell aún no habría recuperado una parte importante de los segundos perdidos. Habría mantenido un margen de poco más de 10 segundos, quedando expuesto a la remontada de Ferrari.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La única esperanza de Mercedes habría sido ver a Hamilton tener dificultades para completar sus adelantamientos sobre Norris, Antonelli y Russell. Pero también había otro elemento a tener en cuenta: ¿cómo habría gestionado Mercedes un nuevo e inevitable duelo entre sus dos pilotos? Igual que en el segundo stint, esa situación se habría repetido, y la única salida habría sido recurrir a órdenes de equipo, algo que el equipo había optado por no hacer precisamente cuando más se necesitaba.

Según los datos de Ferrari, Hamilton habría ganado la carrera de todos modos, incluso sin el VSC, y de hecho era muy probable considerando la diferencia de ritmo de carrera.

"Habríamos ganado la carrera, quizá con un poco menos. Pero también estábamos en una buena situación con un juego de neumáticos frescos en esta fase. Fue positivo para nosotros, pero no quiero hacer el cálculo. Qué habría sido en la carrera con esto o con aquello. Pero creo que ya estábamos en una muy buena situación", explicó Fred Vasseur después de la carrera.

Fotos del GP de Barcelona-Catalunya - Domingo