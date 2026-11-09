Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Cómo el péndulo de Racing Bulls vuelve a inclinarse hacia un Liam Lawson incuestionable

En medio de los informes que apuntan a que Liam Lawson seguirá en Racing Bulls, el neozelandés parece encaminado a ser recompensado por su tenacidad

Filip Cleeren

Publicado: 9 nov 2026, 12:14

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Cuando la estabilidad laboral escasea, hay una solución para un piloto de F1: ser tan bueno que no puedan ignorarte.

Eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero sin duda parece ser lo que Liam Lawson se tomó muy en serio mientras luchaba por su futuro durante el reciente triplete americano. Tras haber sido una pieza clave en el ascenso de Racing Bulls al quinto puesto del campeonato de constructores, que será el mejor resultado histórico del equipo anglo-italiano, Lawson terminó noveno en Austin antes de conseguir dos séptimos puestos en México y Brasil.

Tras el sólido debut en la FP1 en México de su rival Nikola Tsolov, y el desafortunado encontronazo de Lawson con el referente de Red Bull Max Verstappen, los indicios apuntan ahora a que el péndulo volvió a inclinarse a favor de Lawson, con una decisión prevista para el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas la próxima semana. Un informe de The Race, que Motorsport.com entiende que es correcto, señala que Lawson ahora está encaminado a quedarse después de todo, con Tsolov incorporándose como reserva en 2027. Fuentes indicaron que la decisión final está cerca, pero aún no está firmada.

Correr por su futuro ha sido agotador para Lawson, aunque no sea una situación nueva para el piloto de 24 años. Desde que llegó como sustituto del lesionado Daniel Ricciardo en 2023, Lawson ha estado efectivamente luchando por su asiento, primero desde el margen y luego como reemplazo a tiempo completo de Ricciardo, con poca o ninguna seguridad laboral más allá del siguiente fin de semana de carrera. Todo llegó a un punto decisivo durante el último triplete, mientras Racing Bulls y la organización más amplia de Red Bull seguían demorando una decisión final entre Lawson y Tsolov. Si Racing Bulls hubiera sido un equipo independiente, la decisión de mantener a Lawson y Arvid Lindblad habría sido obvia. El debutante Lindblad todavía es visto como un piloto con potencial para Red Bull en el futuro. Y aunque esa ventana parece haberse abierto y cerrado para Lawson, acumuló 89 puntos como el piloto que más sumó fuera de los cuatro equipos principales. Sin embargo, con Racing Bulls encargado de formar jóvenes pilotos para Red Bull Racing, se entiende que la matriz austríaca de Red Bull está particularmente entusiasmada con la proyección de Tsolov, protagonista de la F2. De todos modos, una decisión de mantener a Lawson no necesariamente iría en contra del objetivo de Racing Bulls, ya que contar con una referencia tan sólida en el otro coche también ha sido útil para medir el rendimiento de Lindblad este año. Mientras tanto, Tsolov, de 19 años, todavía se beneficiaría de un año completo como piloto reserva, que incluye más FP1, pruebas privadas y trabajo en el simulador.

Arvid Lindblad 7-14

(6-11 SIN sprints)

Liam Lawson

9

(+1.253s in Q3)

Australia

8

15

(+0.334s in SQ2)

China (sprint) 13

15

(+0.019s in Q2)

China 14

10

Japón

14

(+0.386s in Q2)

16

Miami (sprint)

17

(+0.171s in SQ1)

17

(+0.538s in Q1)

Miami

12

9

Canadá (sprint)

DNS

9

Canadá

12

(+0.349s in Q2)

15

(+0.777s in Q2)

Mónaco

10

11

(+0.255s in Q2)

Barcelona

8

10

(+0.052s in Q3)

Austria

9

10

(+0.440s in SQ3)

Gran Bretaña (sprint)

9

9

Gran Bretaña

10

(+0.411s in Q3)

8

Bélgica

11

(+0.491s in Q2)

9

Hungría

11

(+0.405s in Q2)

15

(+0.246s in Q2)

Azerbaiyán

12

16

(no time - grid penalty)

Bahréin en Malasia

11

17

(+0.281s in SQ1)

Singapur (sprint)

8

10

(+0.412s in Q3)

Singapur

9

9

Estados Unidos

10

(No lap time in Q3)

9

(+0.088s in Q3)

México

8

14

(+4.638s in Q2 - rain)

Brasil

5

A Racing Bulls también se le pidió explícitamente desde Austria que se sostuviera por sí mismo tanto en términos de identidad como de rendimiento, por eso un veterano de pura cepa de la F1 como el director del equipo, Alan Permane, habría estado interesado en maximizar el rendimiento y seguir con Lawson. "Los factores principales son, como siempre, el ritmo y la velocidad. Eso es lo primero que buscamos", dijo Permane cuando fue interrogado sobre el tema el viernes en Sao Paulo. "Pero no somos solo un equipo que existe únicamente para competir. Estamos aquí para hacer crecer a jóvenes talentos, así que tenemos que estar atentos a eso. Y eso no necesariamente significa que simplemente sigamos haciendo pasar jóvenes talentos por el coche. Tal vez necesitamos tener también algo de experiencia para medir ese talento".

Un fin de semsana desafiante en Brasil fue uno de los mejores de Liam Lawson.

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La pista más clara de que una diferencia de opinión entre las distintas partes implicadas es lo que realmente ha estado demorando la decisión llegó del propio Lawson. "Siento que Alan me ha apoyado muchísimo y lo valoro mucho", dijo. "He disfrutado trabajar de cerca con él y con el equipo este año. Obviamente, es una organización grande, así que..." Permane firmó recientemente un nuevo acuerdo hasta 2031 como director del equipo Racing Bulls y codirector ejecutivo, por lo que es evidente que su opinión tiene mucho peso. Y sería lógico pensar que Permane haya querido algunas garantías sobre su participación en la toma de decisiones antes de comprometerse.

"Alan está haciendo un trabajo extraordinario, y el progreso que ha logrado el equipo es un reflejo directo de su experiencia, compromiso y mentalidad competitiva", dijo el jefe de Permane, Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments Red Bull. "Aporta claridad, serenidad y una profunda comprensión de lo que se necesita para rendir en la Fórmula 1, mientras crea un entorno en el que las personas pueden ofrecer constantemente lo mejor de sí mismas". Mientras tanto, los aficionados de Lawson y del equipo han inundado los canales de redes sociales de la escudería para pedirle que renueve con el neozelandés. "Aprecio todo el apoyo. Lo he visto en las últimas semanas. Sinceramente, es muy lindo verlo.

"Obviamente, me encantaría que viniera más de parte de un equipo. Pero en este momento solo intento disfrutar de manejar el coche, porque con todo lo demás que está pasando realmente no sé qué más se supone que debo hacer. Realmente no sé qué más se supone que debo decirles a ustedes. Así que, por ahora, voy a seguir manejando y ver qué pasa".

Racing Bulls está en camino de cerrar su mejor resultado en el campeonato de constructores con el quinto lugar.

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Cuando más importaba, Brasil fue quizás el mejor fin de semana de Lawson hasta ahora. En condiciones muy complicadas, Lawson logró el quinto lugar en la parrilla y partió tercero después de las penalizaciones en parrilla para George Russell y Charles Leclerc.

Bajo la lluvia, superó al McLaren de Lando Norris por el segundo puesto en la salida, aunque luego cayó a su posición natural una vez que los pilotos recuperaron la ventana correcta de funcionamiento de los neumáticos intermedios. Lawson luchó para terminar octavo en pista y fue promovido al séptimo puesto después de que Leclerc fuera penalizado por abrirse paso a la fuerza en las vueltas finales. Permane, obviamente, valoró lo difíciles que fueron las últimas semanas y meses para uno de los pilotos más destacados de la F1 2026, pero dijo que el equipo está cerca de llegar a una decisión. "Entiendo que sea frustrante para nuestros pilotos", añadió. "Entiendo que sea frustrante para todos los demás, pero queremos hacerlo bien, y lo haremos bien. Estoy seguro de que cuando lo anunciemos en las próximas semanas, todos estarán contentos..."

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