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Cómo detrás de los trajes con decoraciones especiales hay más tecnología de la que parece

Las decoraciones conmemorativas son cada vez más habituales en la F1, pero detrás de los diseños más complejos también se esconde un importante trabajo tecnológico en los monos. En una entrevista con Motorsport.com, OMP nos cuenta cómo, con la impresión sublimática, ha conseguido crear monos ultraligeros con los que los equipos ahorran hasta 600 gramos.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 21 oct 2026, 17:55

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Ferrari, Mercedes, Red Bull y también otros equipos. Durante este fin de semana en Austin, varias escuderías se presentarás con una decoración o monos renovados para celebrar uno de los tres eventos en Estados Unidos. A estas alturas está muy claro lo importantes que son estas citas para los equipos a nivel de marketing para promocionar una carrera en particular o a los patrocinadores, tal vez precisamente de ese país.

Una tendencia que ha aumentado en particular en los últimos años, precisamente por la creciente popularidad de la categoría y la importancia de promocionar los acuerdos con los patrocinadores. Para dar una cifra, Racing Force Group, que suministra los cascos Bell a 14 de los 22 pilotos de la parrilla, entre 2022 y 2024 realizó una sola actividad de marketing para las escuderías. Además, desde el año pasado, en el marco de la colaboración con Adidas, OMP suministra los monos a Mercedes y Audi.

En 2025 se pasó a dos activaciones con decoraciones especiales realizadas para los equipos, mientras que en 2026 esa cifra creció hasta ocho activaciones de marketing, lo que da una muy buena idea de cuánto seguirá creciendo esta tendencia en los próximos años. Aquí es interesante hacer una distinción, porque ha habido varias activaciones de marketing por parte de los equipos que solo han afectado a los monos de los pilotos, sin alterar el auto.

Tuta speciale OMP Mercedes GP Singapore con motivi floreali

Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

El último ejemplo es el de Mercedes, que en Singapur no cambió los colores del monoplaza, pero aun así diseñó unos monos especiales con dibujos florales muy complejos para celebrar el Gran Premio. Lo mismo ocurrirá también durante este fin de semana en Austin, donde habrá otra decoración conmemorativa. Pero, ¿por qué es tan interesante y por qué en los últimos años también los monos están adquiriendo más valor?

Con la impresión por sublimación se pueden crear diseños únicos

Más allá del marketing, hay una razón de carácter técnico, porque detrás de la creación y realización de un mono especial hay mucha más tecnología de la que se pueda imaginar. De hecho, OMP fue la primera empresa en el deporte motor en introducir una tecnología llamada sublimación, que garantiza ventajas en el proceso de creación de diseños complejos en un mono de carreras.

Se trata de una técnica que, en realidad, se utiliza desde hace tiempo en el mundo de la moda, donde a menudo las geometrías y los diseños complejos definen las tendencias, pero que resulta difícil de aplicar a un mono de competición, el cual debe responder a normativas precisas impuestas por la FIA. Esto ha permitido dar rienda suelta a la fantasía de los equipos de marketing y, sobre todo, realizar diseños complejos sin comprometer el peso del mono.

Dettaglio della tuta One Art Air di OMP con il suo tessuto traspirante

Foto di: Racing Force Group

A principios de los años 2000, los parches de los patrocinadores u otras activaciones particulares se cosían a mano, y esto conllevaba un aumento de peso. Ya desde principios de la década pasada llegó la impresión por transferencia térmica (estampado en caliente), en la que se crea una capa superpuesta al tejido —como en el mono amarillo y negro de Renault que lució Robert Kubica—, lo que sin embargo sigue suponiendo un mínimo añadido de peso.

La impresión por sublimación es diferente, ya que pasa a ser parte integrante del tejido sin aportar peso adicional, partiendo de un mono blanco. En sustancia, realizar un mono estándar para la temporada o un mono especial para una actividad de marketing, incluso con diseños complejos, no conlleva ninguna contraindicación en términos de masa, llegando a ahorrar unos 600 gramos en comparación con las técnicas tradicionales.

Considerando lo que les cuesta a los equipos quitar un kilo de peso al auto, es comprensible por qué estos seiscientos gramos marcan realmente la diferencia.

Realizzazione delle tute di OMP

Foto di: Racing Force Group

“Es una tecnología que en el mundo de la moda existe desde hace tiempo; es una tecnología que desarrollamos en 2016 para el mundo del karting, donde el peso es un aspecto fundamental”, explicó Paolo Delprato, Presidente y CEO de Racing Force Group —grupo que incluye también a OMP—, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

Cómo la impresión por sublimación ahorra 600 gramos de peso

“El haber desarrollado esta tecnología que permite imprimir con una técnica particular sobre un tejido blanco, una decoración de patrocinadores directamente sobre la tela, ha supuesto una reducción clarísima de peso. Hablamos de unos 600 gramos en los monos, por lo que en un kart tiene un valor aún mayor”.

No todos los tejidos logran soportar esta tecnología, con mayor razón al tratarse de materiales ignífugos y sujetos a rigurosas reglas y estándares de la FIA, por lo que se realizó un gran esfuerzo para llevarlos también a la Fórmula 1: “Del mundo del karting lo llevamos al resto del mundo de las carreras. El hecho es que los tejidos ignífugos están compuestos por una fibra que es dificilísima de colorear, por lo que se hicieron una serie de desarrollos”.

“Inicialmente habíamos desarrollado un mono de carreras, homologado según los estándares de la FIA, que sin embargo no estaba alineado en términos de rendimiento con los monos de gama alta; era de gama media y de hecho ni siquiera lo proponíamos para los equipos top. Sin embargo, a lo largo de los años, tras muchos esfuerzos y muchas horas dedicadas a la investigación, logramos tener una solución de este mono que se puede sublimar”.

Realizzazione delle tute di OMP

Foto di: Racing Force Group

“Sobre todo, es un mono particularmente prestacional tanto en términos de peso como en otras características, entre ellas la transpirabilidad: el resultado es ser el mono más transpirable del mundo”, añadió Delprato en conversación con Motorsport.com. De hecho, en los últimos años se ha introducido también el mono One Art Air, que combina la impresión por sublimación con elevadas características de transpirabilidad, cuya nueva generación fue utilizada por primera vez en la historia en Singapur por Mercedes, en el marco de una colaboración y suministro exclusivo entre OMP y Adidas.

¿Cuánto tiempo se necesita para producir un mono especial?

Todo esto ha llevado a realizar con mayor frecuencia monos conmemorativos cada vez más complejos, como por ejemplo el del lobo utilizado por la marca de la estrella en Japón precisamente para celebrar a un patrocinador. Sin este tipo de impresión en particular, habría sido imposible realizar un mono con motivos tan complejos. Pero aquí surge una pregunta: ¿cuánto tiempo se necesita para fabricarlos?

La respuesta varía no solo de un equipo a otro, sino también en función de la ocasión. Según nos explicó OMP, hay equipos particularmente organizados que planifican estas iniciativas con mucha antelación, indicando ya a principios de temporada los eventos en los que se utilizará una decoración especial. Sin embargo, también existen casos en los que las activaciones de marketing se definen a último momento y, en estas situaciones, la rapidez de ejecución se vuelve fundamental: OMP ha llegado a fabricar un mono en un solo día.

“A menudo las decoraciones especiales se definen con plazos muy ajustados con respecto a la carrera y esta es la enorme ventaja de la tecnología que hemos desarrollado. Nosotros somos capaces de desarrollar un mono en muy poco tiempo. Hemos llegado a desarrollar un mono incluso en un día con decoraciones extremadamente complicadas y, obviamente, esto te permite ser capaz de dar respuesta a las exigencias de los equipos”.

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