Cómo cree Hamilton que Ferrari puede vencer a Mercedes en Austria

Lewis Hamilton espera colaborar con su compañero de equipo Ferrari, Charles Leclerc, para superar al poleman George Russell en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

El piloto de Mercedes consiguió el sábado su cuarta pole de 2026 en el Red Bull Ring, superando a Leclerc, mientras que Hamilton saldrá tercero, por delante del compañero de Russell, Kimi Antonelli.

Ferrari superó las expectativas en la clasificación tras quedarse muy por detrás de Mercedes en los entrenamientos, pero sus pilotos se beneficiaron de haber marcado su vuelta antes del accidente de última hora de Max Verstappen.

Esto obligó al provisional poleman, Antonelli, a abortar su última vuelta, mientras que Russell logró completar la suya por los pelos, por lo que la Scuderia es consciente de que sigue teniendo un déficit de ritmo respecto a las Flechas de Plata.

Es por esta razón por la que Hamilton espera aliarse con Leclerc para desbancar a Russell, con una estrategia de dos paradas con neumáticos medios y duros que parece óptima para la calurosa carrera del domingo.

El siete veces campeón del mundo declaró: "Este fin de semana no hemos tenido la confianza de poder luchar por la victoria. Estos chicos han sido seis décimas más rápidos que nosotros durante la mayor parte del fin de semana".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Eric Le Galliot

"Hemos recortado distancias durante la noche, pero hoy seguimos estando tres décimas por detrás, o dos décimas y pico. Mañana va a ser muy difícil plantarles cara, pero con un tramo largo hasta la curva 3, esperemos que juntos podamos hacerlo.

"Es estupendo tener también a Charles aquí, porque esperamos poder trabajar juntos en la estrategia e intentar presionarles".

Así pues, Hamilton es consciente de que el circuito austriaco, de alta velocidad, se adapta mejor a Mercedes gracias a su motor superior, lo que hace bastante improbable que repita su victoria de Barcelona en la última carrera.

Pero Russell sabe que, si su antiguo compañero de Mercedes y Leclerc trabajan juntos, le costará mucho conseguir su segunda victoria de la temporada, sobre todo con el líder del campeonato, Antonelli, también en la segunda fila.

"Estos chicos son rapidísimos y va a ser todo un reto tenerlos a los dos cerca", afirmó Russell. "Ya vimos a Lewis en Barcelona, lo increíble que era su ritmo.

"Creo que les resultará complicado adelantarnos en las rectas porque tenemos ventaja en línea recta, pero ellos la tienen en las curvas.

"Y si diversifican la estrategia o nos presionan, puede que nos resulte difícil aguantar. Y, por supuesto, Kimi va a ser rapidísimo".

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