Un año después: Cómo cambió Red Bull tras la marcha de Christian Horner

El 9 de julio de 2025, la noticia de la sorprendente destitución de Christian Horner como jefe de Red Bull en la Fórmula 1 causó gran conmoción en el paddock.

Poniendo fin a un periodo de 20 años que dio lugar a dos dinastías dominantes y campeonas, Horner fue destituido tras una prolongada batalla política interna en Red Bull, donde una serie de acontecimientos contribuyeron a un desenlace sensacional.

Laurent Mekies, una figura respetada que anteriormente dirigía el equipo filial Red Bull, asumió el cargo, ya que Red Bull Austria optó por una gestión más estricta, en lugar de permitir que una sola persona acumulara el control total de Milton Keynes.

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Evolución, no revolución

Cuando Mekies asumió el cargo, su primera prioridad fue familiarizarse con la situación en lugar de imponer cambios drásticos. Una ruptura total implicaría que Red Bull necesitaba empezar de cero, pero obviamente no era el caso. La gran mayoría de las personas que hicieron de Red Bull un éxito en 2022 seguían allí, y eso también subestimaría las monumentales contribuciones de Horner.

A Mekies también le llevó tiempo comprender el funcionamiento de un equipo de más de 1000 personas y dónde podía realizar mejoras sutiles para obtener el máximo rendimiento. "Sigo viendo a estos chicos como la mayoría de la gente fuera del equipo los ve", dijo Mekies en su primer anuncio público desde que asumió el cargo. "Los vemos y vemos a los mejores profesionales del mundo en lo que hacen. El objetivo principal será asegurarnos de que todos los talentosos profesionales de aquí tengan lo que necesitan para rendir al máximo, porque ya son los mejores".

Eso no significaba que Mekies no hiciera cambios, sobre todo en pista. Aunque se negaba a atribuirse el mérito, Mekies sí adoptó un enfoque más orientado a la ingeniería y les hizo las preguntas adecuadas a sus ingenieros. "Me gusta cómo trabaja Laurent, está muy motivado y constantemente me hace las preguntas correctas, pero también al equipo. Creo que es agradable verlo", dijo Verstappen tras pasar algunos fines de semana trabajando con el francés.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Clive Mason / Getty Images

A Mekies se le atribuyó, al menos en parte, el mérito de que Red Bull encontrara soluciones a sus problemas de manejo con el coche de 2025, lo que permitió a Verstappen presionar a McLaren hasta el final. Fue un comienzo prometedor para la era post-Horner.

Pero en ese momento, los mayores desafíos de Red Bull aún estaban por llegar: la doble carga de la radical revisión del reglamento de 2026 y la construcción interna de sus unidades de potencia por primera vez, una idea brillante de Horner.

El juego político mientras Red Bull se convierte en fabricante

Cabe destacar que Red Bull Ford Powertrains, bajo la dirección del exejecutivo de Mercedes, Ben Hodgkinson, ha superado las expectativas con un potente motor V6, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer en el ámbito eléctrico y en el procedimiento de arranque del RB22.

Pero ahora parece que Red Bull podría ser víctima de ese éxito inicial, ya que se le excluirá de las mejoras de motor al determinarse que el suyo era el más potente de la parrilla. Red Bull ha impugnado esto y ha solicitado a la FIA que encargue una revisión exhaustiva, pero Motorsport.com entiende que dicha revisión solo ha confirmado las conclusiones iniciales del organismo rector y ha sido una experiencia frustrante.

¿Tiene Red Bull derecho a sentirse perjudicado o ha sido superado por equipos como Ferrari y Mercedes? El tiempo lo dirá. Pero Horner era y sigue siendo un maestro de la política y la comunicación, y en medio de la controversia sobre las reglas de 2026 y el programa de mejoras ADUO, cabe preguntarse si el exjefe habría tenido un enfoque diferente.

Solucionando el síndrome del segundo asiento de Red Bull

Si algo positivo se puede extraer de 2026 para Red Bull, es que su síndrome del segundo asiento parece haberse curado. Tras una serie de pilotos que tuvieron dificultades para hacerse con el asiento junto a Verstappen, el expiloto junior de Red Bull, Isack Hadjar, ha roto esa racha con un impresionante comienzo en Red Bull Racing, confirmando el rendimiento inmediato que mostró en el equipo satélite en su temporada de debut en 2025. Hadjar consiguió el tercer puesto en la parrilla en su primera participación en Melbourne y subió al podio en Mónaco, aunque posteriormente se lo cedió Pierre Gasly de Alpine.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El buen desempeño de Hadjar se debe probablemente más a la nueva normativa que a cualquier acción deliberada del equipo, además de ser un mérito de la fortaleza mental del joven francés bajo la presión de un equipo tan importante.

Se repite la misma historia: los rumores sobre Max Verstappen se intensifican y la rotación de personal continúa.

Lo bueno es que Hadjar no está teniendo mayores problemas de confianza y equilibrio con el coche que Verstappen. Lo malo es que ambos pilotos están pasando por lo mismo. Esto ha desatado la inevitable especulación sobre la joya de la corona del equipo.

No sería una temporada de F1 sin rumores que vinculen a Verstappen con un equipo rival, o incluso con una posible retirada prematura de la F1 debido a su desilusión con el reglamento actual. El futuro es algo que solo el tetracampeón del mundo sabe, a pesar de lo que digan quienes buscan llamar la atención en internet.

Pero la tarea que tiene por delante Mekies es la misma que tenía Horner: asegurarse de que se den las condiciones adecuadas para que Verstappen cumpla su contrato y que todos esos rumores se desvanezcan.

Sufrir fallos consecutivos en el alerón trasero no ayuda a inspirar confianza, y el equipo se enfrenta ahora a otro momento crítico para encontrar soluciones efectivas a sus deficiencias, tanto operativas como de rendimiento.

Esto ocurre en un contexto en el que varios miembros clave del personal de Red Bull han abandonado el equipo o están a punto de hacerlo. Desde la destitución de Horner hace un año, el equipo también ha apartado a Helmut Marko, asesor de Red Bull durante mucho tiempo, mientras que Gianpiero Lambiase, aliado de Verstappen desde hace mucho tiempo e ingeniero de carrera, ha firmado un contrato para unirse a McLaren en 2028 y Paul Monaghan parece que se marchará a Cadillac.

Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing Photo by: Kym Illman / Getty Images

¿Es real la fuga de cerebros de Red Bull o se le está dando demasiada importancia a algunas de sus salidas, simplemente por su visibilidad mediática? Quizás la verdad esté en un punto intermedio.

Para Mekies, la clave sigue siendo la misma. Lo único que importa de verdad es construir el coche más rápido. Y si no es este año, entonces se asegurarán de tener todo el personal y los recursos necesarios para lograrlo el año que viene.

Si Mekies consigue convencer a Verstappen de que esto es así, y el neerlandés no está demasiado harto de la F1 como para buscarse otra vida, entonces todo lo demás se irá solucionando.

Por si aún quedaba por decir, lo que importa a los Verstappen es lo mismo que a cualquier otro piloto: ganar. Así era con Horner, y sigue siéndolo doce meses después.