Un comisario de pista de F1 en Sepang se roba el show durante el retraso del GP de Bahréin

La salida del Gran Premio de Bahréin fue suspendida después de que una fuerte lluvia golpeara el Sepang International Circuit. Mientras Dirección de Carrera vigilaba el tiempo, un comisario local se robó el espectáculo.

Las condiciones empeoraron antes de la hora prevista para la salida de la carrera en Malasia, lo que provocó retrasos. Mientras los comisarios trabajaban para retirar parte del agua acumulada en la pista, uno llamó la atención de los aficionados al fingir que montaba una escoba por el circuito.

Se puede decir con seguridad que el momento ofreció mucho entretenimiento a los aficionados mientras esperaban el inicio de la carrera.

"Eres un comisario, Harry", bromeó un aficionado en Reddit. Siguiendo con la temática de Harry Potter, otros aficionados publicaron: "Expecto Petronas" y "Torneo de Quidditch antes de la carrera".

Otro escribió: "El Quidditch de F1 agotaría las entradas".

Otros calificaron al comisario de "icono absoluto" y "el verdadero piloto del día".

"Jajaja, esto fue divertidísimo, como barrer el agua", escribió otro aficionado, mientras que otra persona publicó: "El público de Sepang es uno de los mejores que he visto. Gran energía por todas partes".

Otras reacciones incluyeron: "Lo vi por televisión desde la tribuna. La gente lo está disfrutando muchísimo, jaja", y "Me encanta el entusiasmo".

Tras un retraso de 40 minutos, se llevó a cabo la vuelta de formación. Aunque dio a los aficionados la esperanza de que la salida de la carrera estaba cerca, fue caótica, por decir lo menos. El piloto de Red Bull Isack Hadjar se salió del circuito y acabó en la grava; su compañero de equipo y poleman Max Verstappen informó de un problema técnico.

Lewis Hamilton, que debe salir desde la segunda posición, también afrontó un problema técnico. Se detuvo temporalmente en la pista mientras Ferrari resolvía el problema. Hamilton y Verstappen pudieron seguir adelante pese a sus respectivos problemas, pero el procedimiento de salida fue suspendido.