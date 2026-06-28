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Fórmula 1 GP de Austria

Los comentarios de Wolff sobre la alineación de pilotos de Mercedes dividen a los aficionados

La insistencia de Toto Wolff en que Mercedes quiere mantener a George Russell y Kimi Antonelli ha dividido a los aficionados de la F1

Lydia Mee
Publicado:
Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff ha intentado echar un jarro de agua fría sobre los rumores del mercado de pilotos de Fórmula 1, afirmando con firmeza que Mercedes no tiene ningún deseo de alterar su pareja actual de George Russell y Kimi Antonelli. Sin embargo, los aficionados de la F1 han quedado divididos por los comentarios del jefe de Mercedes.

Hablando con Sky Sports F1 antes de la clasificación en Austria, Wolff se mostró contundente en su apoyo a sus pilotos actuales. "No queremos cambiar las cosas. También se lo hemos dicho a George, creo que es una alineación que es buena para nosotros. Estoy muy contento con los dos", dijo Wolff.

Los comentarios de Wolff se convirtieron en tema de debate en las redes sociales. Para una gran parte de los aficionados, la reticencia de Wolff a entrar en el mercado de pilotos, que podría incluir al cuatro veces campeón Max Verstappen, tiene todo el sentido.

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"Tiene sentido, el escenario ideal para Toto es que Kimi domine y George se mantenga cerca. No le apetecerá otro 2016, y Max es una forma muy cara de revivir esos años", escribió un aficionado en Reddit, mientras que otra persona publicó: "Tiene un buen primer y segundo piloto, no hay necesidad de cambiar las cosas".

Otra persona escribió: "Sí, no m***. Ambos son muy buenos pilotos y han formado parte de Mercedes desde hace muchísimo tiempo. No quiero que Kimi se vaya, y no quiero que George se vaya. Ojalá la gente se moderara un poco, la verdad".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Pero otros argumentaron que, aunque Wolff ha desestimado los rumores por ahora, no ha cerrado completamente la puerta a un cambio de piloto.

"'No tenemos planes de cambiar' no es lo mismo que 'no haremos un cambio'. Estoy seguro de que no están planeando activamente reemplazar a Russell, pero si ocurren cosas imprevistas, aun así lo harán", comentó un aficionado, mientras que otro añadió: "'No queremos cambiar las cosas, pero lo haremos si un piloto queda disponible'".

Otros se hicieron eco de estas opiniones. "No quieren cambiar las cosas, pero lo harán si ambos pilotos no rinden", comentó otro aficionado. Otra persona publicó: "Traducción: mientras Max no esté disponible, no queremos reemplazar a George".

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