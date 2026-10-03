El comentario de Piastri sobre los coches de la F1 2026 hace que los aficionados se hagan preguntas

Sepang ha vuelto al calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras casi una década de ausencia, y más de la mitad de la parrilla nunca ha rodado en serio en el icónico circuito. Oscar Piastri es uno de estos pilotos. Pero al hablar de cuánto tiempo le llevaría aprenderlo, hizo un comentario sobre los coches actuales que muchos aficionados creen que demuestra su rechazo a la normativa de 2026.

Tanto él como su compañero de equipo, Lando Norris, han recurrido al trabajo en simulador para aprenderse la pista antes de su llegada de cara al fin de semana de carrera.

"En cuanto al trabajo en el simulador, es más o menos la cantidad normal", confirmó el australiano el jueves previo al Gran Premio de Bahréin que se corre en Malasia. "Creo que para mí, los simuladores te ayudan a identificar tus puntos de frenada, qué marchas usas aproximadamente, lo rápido que puedes ir, pero cuando realmente empiezas a entrar en los detalles más finos, especialmente con los coches y unidades de potencia de este año, se vuelve muy complicado.

"Así que no es realmente cuestión de que, si haces el doble de trabajo en el simulador, obtengas el doble de recompensa. Sin duda hay un punto en el que deja de ser útil".

En otras palabras, hay un rendimiento decreciente en el trabajo de simulador. Un piloto solo puede simular hasta cierto punto antes de que la práctica real tenga que tomar el relevo.

El comentario de Piastri suscita preguntas entre los aficionados

Al piloto se le preguntó además cuántas vueltas tarda antes de empezar a sentirse como en casa en una pista desconocida. Piastri respondió con un detalle que los aficionados de la F1 de toda la vida apreciarán. Se refirió a una famosa rueda de prensa en la que los pilotos se pelearon hilarantemente por decir cuántas pocas vueltas les llevaba aprenderse una pista.

A Nico Hukenberg le preguntaron cuántas vueltas tarda en aprenderse una vuelta en el Gran Premio de Europa de 2016.

"A ojo, después de diez vueltas tienes una idea realmente buena de la pista", respondió, antes de que la pregunta pasara a Fernando Alonso.

"¡Dos!", respondió, antes de que Sebastian Vettel añadiera: "¡Yo lo hago en una y media!"

Varios aficionados en internet también creen que Piastri podría haberse referido a una rueda de prensa distinta del Gran Premio de Abu Dhabi de 2014, en la que el periodista Walter Koster hizo a Sebastian Vettel y Nico Rosberg una pregunta famosamente larga basada en un antiguo comentario del difunto Niki Lauda de que un mono podría conducir un coche moderno de F1.

"Creo que todo depende de cómo crezca el mono hoy en día", respondió Vettel después de pedirle hilarantemente que repitiera la pregunta.

"Creo que, siendo sincero, estos coches necesitan unas 10 vueltas para aprender hacia dónde van", dijo Piastri. "Así que probablemente será la unidad de potencia la que esté intentando aprender cosas después de que yo lo haga.

"Pero creo que siempre estás aprendiendo un poco y cada vez que cambia el nivel de agarre, cambia la carga de combustible, estás aprendiendo constantemente. Pero creo que probablemente, después de la primera tanda, ya tienes una idea bastante buena de dónde están todos los puntos de frenada y luego simplemente vas evolucionando a partir de ahí, digamos cuatro o cinco vueltas".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Cuando se publicó en Reddit, la sección de comentarios estalló en sarcasmo. Un comentarista publicó: "Coches increíbles. En décadas futuras, la FIA declarará que el deporte es demasiado peligroso y cada piloto subirá su personalidad a un sistema de IA. Terminator Alonso por fin ganará su tercer campeonato mundial de pilotos".

Otro añadió: "Creo que es una analogía interesante con la IA, fundamentalmente porque probablemente dé lugar a coches más rápidos y a una progresión constante, pero a costa de la previsibilidad y la transparencia. La caja negra incognoscible".

¿De qué están hablando?

Estos coches de la normativa de 2026 tienen un elemento de autoaprendizaje. Gestiona cuándo la batería entrega energía y se recarga, pero no es IA en el sentido común del término. Se basa en algoritmos, con el coche ajustándose para coincidir con las entradas del piloto. Esto ha sido un punto de fricción para los aficionados (y los pilotos). Piastri ha dicho anteriormente que las parrillas pueden decidirse por "ordenadores que se comportan bien o mal".

Fotos del GP de F1 de Bahréin en Malasia - Viernes