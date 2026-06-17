El crudo veredicto de Colton Herta sobre su estreno en un fin de semana en F1

Colton Herta dice que representar a Cadillac en su debut de fin de semana de gran premio en Barcelona "significó mucho para mí", mientras disfrutaba de la velocidad de un coche actual de Formula 1.

El viernes pasado, Herta tomó el coche de Sergio Pérez para la primera de cuatro apariciones previstas en FP1 este año. Los equipos de F1 están obligados a ceder cuatro sesiones de primeros entrenamientos libres por año a un debutante, dos por coche, y está previsto que Herta complete las cuatro mientras Cadillac lo prepara para un posible ascenso a la F1.

En el Circuit de Barcelona-Catalunya, Herta completó 27 vueltas en el Cadillac MAC-26 de Checo Pérez, marcando el 21º y más lento tiempo de todos los participantes. Pero en lugar de perseguir tiempos por vuelta, el papel de Herta era dejar el coche en una buena ventana de puesta a punto para Pérez durante el resto del fin de semana. Como piloto de pruebas de F1 de Cadillac, la salida también le dio al californiano una valiosa oportunidad de ganar experiencia con un coche actual de F1, tras una serie de sesiones en las instalaciones del simulador de GM en Charlotte.

"Fue muy disfrutable", dijo Herta. "Creo que hicimos lo que queríamos hacer, lo cual estuvo bien. Espero haberles proporcionado buenos datos para que los analicen, y simplemente desde un lado más personal es muy disfrutable formar parte de algo así, una sesión oficial. Significa mucho para mí, especialmente llevar una insignia de Cadillac siendo estadounidense. Definitivamente me sentí muy orgulloso hoy."

Cuando Motorsport.com le preguntó cuán clave fue la salida de Barcelona en su desarrollo general este año, Herta respondió: "Tener una comprensión de cómo funcionan las cosas es lo más importante. Pasar por lo que ellos pasan en las reuniones previas al evento. Y luego, lo más importante, ver cómo se desarrolla la sesión, qué intentan lograr durante la sesión.

"Todo es nuevo y es bastante diferente a lo que he hecho en el pasado. Hay mucho más que observar. Muchísimos más sensores, mucho más desarrollo de carrera a carrera, están ocurriendo muchas cosas. Así que todo eso es muy nuevo para mí, y algo que estoy intentando asimilar lo más rápido posible."

Colton Herta, Cadillac F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Herta ha realizado pruebas esporádicas de F1 en el pasado, pero dijo que las feroces velocidades de un coche de F1 seguían siendo sorprendentes.

"Creo que cuando alguien habla de un coche de Formula 1 en una vuelta lanzada, es simplemente su velocidad pura lo que más impresiona", dijo. "La frenada, la aceleración, el paso por curva. Cada parte es simplemente más rápida que cualquier cosa que haya conducido, así que es muy impresionante."

Herta está compaginando sus tareas de pruebas con un asiento en Formula 2 con Hitech. El piloto de 26 años llegó al fin de semana de Barcelona en 13ª posición, tras haber sumado puntos en tres ocasiones mientras se adapta al panorama de las carreras europeas.

"Solo necesito seguir mejorando", dijo. "Obviamente, como piloto de carreras quieres ganar y por desgracia en este momento eso no está ocurriendo. Así que necesitamos agachar la cabeza y seguir mejorando. Pero creo que ha quedado muy claro cada fin de semana que está yendo mejor.

"Si podemos continuar esa tendencia, eso será lo más positivo a mis ojos. Pero como dije, en cualquier cosa que haga, quiero competir. Así que quiero hacerlo mejor de lo que lo estoy haciendo en este momento."

Herta todavía está asimilando las enormes diferencias entre IndyCar, su hogar durante las últimas siete temporadas, y el diferente estilo de competición y maquinaria en F2, diciendo que muchos elementos le resultaban "ajenos".

"Todo es muy diferente a mi experiencia pasada", explicó el ganador de nueve carreras de IndyCar. "El coche, el neumático, el par del motor, las reducciones; todo es muy ajeno al principio, así que sí requiere bastante ajuste en el estilo de pilotaje.

"El lado mental de decirte a ti mismo que lo hagas y luego hacerlo de verdad es bastante difícil, obviamente. Pero me ha resultado disfrutable. Aprender cosas nuevas, conducir coches nuevos, siempre ha sido algo bueno. Y creo que también es algo bueno para Formula 1, ¿no? Necesitas ser un camaleón, el coche cambia cada fin de semana, y necesitas ser capaz de adaptarte. Así que es un buen año para eso."

El CEO de Cadillac F1, Dan Towriss, dijo que el equipo estaba satisfecho con el progreso subyacente que Herta está logrando este año, incluso en ausencia de resultados llamativos.

"Sin duda esperábamos ver los altibajos", dijo Towriss cuando Motorsport.com le preguntó sobre la trayectoria de Herta en 2026. "Creo que una gran parte del viaje en Formula 2 era aprender circuitos y neumáticos.

"Obviamente en Formula 1, el ritmo a una vuelta es muy importante, ser capaz de preparar tus neumáticos y salir a hacer esa vuelta. Y estos son neumáticos muy diferentes de aquellos con los que Colton ha corrido durante toda su carrera, así que reaprender eso, aprender nuevos circuitos sobre la marcha... me encanta el progreso que está haciendo, y todo va según lo previsto, y realmente está yendo como esperábamos."