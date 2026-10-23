Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Colton Herta, a un solo punto de la superlicencia para llegar a la F1 con Cadillac

Cadillac revela que Colton Herta roza la superlicencia de F1 luego de su viernes en el Gran Premio de los Estados Unidos.

Luis Ramírez

Publicado: 23 oct 2026, 19:49

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Colton Herta, Cadillac F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sin importar que los resultados no lo acompañaron en la Fórmula 2, Cadillac no quita la mente de elevar a Colton Herta a la Fórmula 1 y el jefe de la escudería americana, Marcin Budkowski, ha sido claro en que el objetivo está más cerca de lo esperado.

Herta tomó el coche de Sergio Pérez en la FP1 del Gran Premio de los Estados Unidos este viernes y, con ello, según las palabras de Budkowski todo está más cerca de obtener la super licencia.

"Hizo un buen trabajo para nosotros hoy; nos dio una buena retroalimentación. Para el equipo era importante recopilar datos y preparar la carrera", explicó el directivo a la cadena británica Sky Sports F1.

Al ser cuestionado sobre la situación de Herta para obtener el documento indispensable para competir en el Gran Circo, Budkowski fue contundente: "Está a un punto de distancia".

Por ahora, todo apunta a que Checo Pérez se mantendrá en la alineación del 2027, pero la posición del finlandés Valtteri Bottas aún parece un misterio.

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Por su parte, Herta ha dejado en claro que su prioridad es amarrar la superlicencia y consolidar su camino hacia un asiento titular en la F1 con la escudería estadounidense, aunque no cierra sus opciones para el próximo año.

En recientes declaraciones para Motorsport.com, el actual piloto de F2 en Hitech GP y probador de Cadillac reafirmó su deseo de regresar a las 500 Millas de Indianápolis tras perderse la edición de este año por empalmes de fechas: “Nunca le diría que no a la Indy 500, siempre quiero correrla. Fue una lástima que este año no se pudiera dar cuando ya estaba todo listo. No sé cómo vendrá el próximo año para mí, pero si tengo la oportunidad, 100 por ciento me encantaría hacer la Indy 500”.

Asimismo, Herta expresó su entusiasmo por mantenerse activo en las carreras de resistencia dentro del campeonato IMSA tras conseguir un podio en Petit Le Mans con Wayne Taylor Racing y Cadillac. "Si fuera por mí, intentaría hacer lo más posible, como las tres carreras de resistencia (Daytona, Sebring y Petit Le Mans). Me divierte mucho ser parte de ello, pero todo dependerá de cómo se configure el 2027", concluyó.

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