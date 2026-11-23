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Colton Herta no completará la temporada 2026 de Fórmula 2 tras ser reemplazado en Hitech

Herta no disputará las dos últimas rondas de la temporada 2026 de Fórmula 2

Ed Hardy

Publicado: 23 nov 2026, 10:14

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Colton Herta pondrá fin anticipadamente a su difícil etapa en la Fórmula 2 al no regresar para las dos últimas rondas de la temporada 2026 tras un "mutuo acuerdo" con Hitech.

El ganador de nueve carreras de IndyCar dio el salto este año a los monoplazas europeos como parte de su intento por obtener una Superlicencia de la FIA, necesaria para competir en la Fórmula 1.

Pero la F2 no salió como estaba previsto para Herta, que ocupa el 19° puesto en el campeonato con solo 26 puntos en 12 rondas, con un mejor resultado de quinto en Barcelona tras partir tercero en una grilla invertida.

El estadounidense de 26 años no regresará para los últimos fines de semana de carrera en Qatar y Abu Dhabi y será reemplazado por Roman Bilinski, quien ya estaba previsto que ocupara el asiento de Herta en 2027.

Jan Sumann, jefe de ingeniería de carrera de F2 de Hitech, dijo: "Estamos encantados de darle la bienvenida a Roman a Hitech para las dos últimas rondas de la temporada.

"Estos dos fines de semana nos darán la oportunidad de empezar a construir relaciones importantes antes del invierno.

"También me gustaría agradecer a Colton por su compromiso y determinación durante su etapa con Hitech, a pesar de una temporada complicada. Le deseamos lo mejor para el futuro".

Roman Bilinski en la F3 2025 en Monza

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Herta no fue citado en el comunicado del equipo y todavía no se sabe cuáles son sus planes para el próximo año porque, pese a una mala temporada, aún estaba en consideración para un ascenso a la F1.

Eso era a través de su papel como piloto de reserva de Cadillac y, gracias a seis apariciones en la FP1 en 2026, ahora obtuvo una superlicencia, pero días después de conseguirla, Valtteri Bottas fue confirmado para el año próximo junto a Sergio Pérez.

En cuanto a su reemplazante en Hitech, Bilinski también disputó este año su campaña de debut en F2, pero no le fue mucho mejor, ya que está 16° en el campeonato con 36 puntos para DAMS.

"Estoy realmente emocionado de unirme a Hitech para las dos últimas rondas de la temporada. Tener la oportunidad de trabajar con el equipo antes de 2027 es una verdadera ventaja", dijo el polaco-británico de 22 años, que terminó 11° en F3 en 2025.

"Significa que podemos empezar a trabajar juntos de inmediato, conocernos y construir una base sólida de cara al próximo año. Por supuesto, espero conseguir algunos buenos resultados para cerrar la temporada actual".

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