FIA F2
Colton Herta “quizá subestimó la diferencia” con IndyCar, lanza el jefe de la F2
Bruno Michel sugiere que Colton Herta tuvo más dificultades "de lo que esperaba" en su cambio en la F2, pero confía en que el estadounidense pueda recuperarse
Benjamin Vinel
Publicado: 18 oct 2026, 0:10
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Colton Herta, Hitech
Foto de: Getty Images
El CEO de la Fórmula 2, Bruno Michel, dice que Colton Herta "quizás subestimó la diferencia" entre la categoría formativa de la Fórmula 1 e IndyCar, con el audaz cambio de rumbo profesional del piloto de 26 años sin éxito hasta ahora.
Herta fue protagonista en la principal categoría de monoplazas de Estados Unidos durante siete años, pero decidió regresar a Europa en 2026 –tras haber competido en fórmulas junior al otro lado del Atlántico en 2015 y 2016– para perseguir su sueño de llegar a la F1.
Tras conseguir un rol de pruebas y desarrollo con el naciente equipo de F1 de Cadillac, Herta recibió la tarea de dominar la F2 para prepararse de cara a un posible salto al campeonato mundial.
Sin embargo, su primera temporada en la categoría formativa de la F1 terminó muy por debajo de las expectativas. El californiano se ubica 19° en el campeonato de pilotos, y su nivel de rendimiento en realidad empeoró a lo largo del año –algo para lo que no ha encontrado explicación–, con varios accidentes que agravaron sus problemas.
"Ha sido más difícil de lo que pensé que iba a ser, porque Colton es un piloto muy fuerte, no hay ninguna duda de eso", comentó Michel.
"Él y nosotros quizás subestimamos la diferencia del entorno de trabajo que teníamos en comparación con los equipos de IndyCar, pero no creo que eso deba quedar establecido como un ejemplo, y realmente espero que vaya a terminar la temporada en alto. Todavía esperamos eso".
Colton Herta, Hitech
Photo by: Getty Images
El francés apuntó al complicado formato de fin de semana de la F2, con apenas una sesión de práctica libre de 45 minutos y una clasificación de 30 minutos antes de las dos carreras, como una posible causa de las dificultades de Herta.
"También tuvo algunas buenas carreras, tuvo más dificultades en la clasificación, y quizás ese también sea uno de los límites que teníamos, porque en 30 minutos tienes que dar con el momento adecuado [para tus tandas], tienes dos vueltas rápidas con juegos de neumáticos en los que tienes un tiempo en pista muy limitado", dijo Michel.
"Esa también es la manera en la que preparamos a los pilotos para la Fórmula 1, porque sabes que en la Fórmula 1 también tienes un tiempo en pista limitado.
"Así que, probablemente, le costó por eso y lo sufrió un poco más de lo que esperaba. Ahora realmente espero, sinceramente, que vaya a terminar la temporada en alto: se lo merece".
El propio Herta no estaba seguro de que fuera a tener más carreras para terminar la temporada, dado que se sabe que las rondas de Qatar y Abu Dhabi están en riesgo por la guerra de Irán, aunque Michel reafirmó que estos eventos "no serán cancelados".
En cuanto al futuro de Herta, el piloto de Hitech dejó claro que no tenía "ningún interés" en una segunda temporada en la F2, pero no la descartará en caso de que eso sea lo que Cadillac quiera para él.
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