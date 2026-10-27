Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Colton Herta, entre la emoción y la incertidumbre de su futuro con Cadillac para el 2027

Tras una difícil temporada 2026 en la F2, Colton Herta disfrutó de cerrar el círculo al pilotar el F1 de Cadillac en el circuito donde consiguió su primera victoria en la IndyCar, en Austin.

Filip Cleeren

Publicado: 27 oct 2026, 15:59

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El 24 de marzo de 2019, Colton Herta se convirtió en el ganador más joven de la historia de la IndyCar en el Circuito de las Américas. A sus 18 años y 359 días, le dio la victoria al pequeño equipo Harding Steinbrenner Racing.

Ese éxito marcó el comienzo de una exitosa carrera en la IndyCar con Andretti, aunque nunca logró conseguir un título ni ganar las 500 Millas de Indianápolis.

Pero cuando se presentó una oportunidad de última hora para perseguir su sueño de la F1, Herta dejó de lado una cómoda carrera en la IndyCar para lanzarse a lo desconocido con Cadillac. De este modo, encadenó sesiones de entrenamientos libres y test privados, al tiempo que disputaba una temporada mucho menos alegre en la Formule 2, con el fin de adquirir suficiente experiencia en Europa y puntos de Superlicencia. Esta última parte del programa no salió como estaba previsto. Herta se encuentra estancado en la 19.ª posición del campeonato, con solo 26 puntos en su haber. Su última llegada en la zona de puntos con Hitech se remonta a la cita de Bélgica, antes del parón veraniego.

La temporada, que aún debería concluir con las citas de Catar y Abu Dabi —a reserva de la evolución de la situación en Oriente Medio—, ha dejado al estadounidense con "algunas preguntas más que respuestas".

"Simplemente estoy decepcionado por cómo ha ido este año. No ha sido bueno en absoluto", declaró Herta.

Colton Herta, Hitech

Photo by: Getty Images

Esta situación empujó a Herta y a Cadillac a buscar algunos puntos de Superlicencia adicionales a través de sesiones de Libres 1 (FP1). La última de ellas tuvo lugar en Austin y le ofreció, por un feliz azar de las circunstancias, la oportunidad de cerrar el círculo pilotando un F1 en el circuito de su primera gran victoria en la IndyCar.

No es exagerado decir que esta sesión del viernes fue el punto culminante de su temporada. Dejando a un lado, por unas horas, sus frustraciones en la F2 y sus interrogantes sobre su futuro, Herta disfrutó al máximo de esta oportunidad.

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"Fue muy agradable", declaró a la prensa, entre la que se encontraba Motorsport.com. "Fue muy especial poder hacerlo aquí, en mi casa, ante mi público, con Cadillac. Hacía mucho tiempo que no venía aquí, siete años desde la última visita de la IndyCar, pero el circuito no ha cambiado mucho y fue agradable ver los progresos realizados."

Al recordar su éxito de 2019, explicó: "Aquí es donde empezó todo, en cierto modo. Era mi tercera carrera en la IndyCar y salí desde la tercera posición. Saqué ventaja a algunos pilotos gracias a un undercut y también tuve un poco de suerte con las neutralizaciones. Luego me encontré en cabeza en el momento de la resalida, a unos diez giros del final, y mantuve la primera posición hasta el final. Fue una época fantástica. Era un equipo pequeño capaz de grandes cosas, Harding Steinbrenner, y conseguimos dos victorias."

Aunque el Circuito de las Américas no ha cambiado mucho con el paso de los años, el Cadillac pilotado por Herta el viernes no tenía mucho que ver con el ya vetusto DW12. Al ser preguntado sobre el tiempo necesario para adaptar sus referencias, Herta respondió: "En la IndyCar también utilizamos referencias en pies para las frenadas, así que es un poco diferente en ese aspecto, y las velocidades a las que se llega son bastante distintas."

Colton Herta, Austin 2019

Photo by: Getty Images

"Pero, en general, las trazadas son muy similares. La forma de abordar el circuito y de atacar es muy parecida, aunque el coche se comporte de manera diferente. Creo que, desde el punto de vista del pilotaje, al menos en las zonas lentas, es bastante cercano a lo que hay que hacer y a cómo hay que exprimir el coche al máximo. Hay similitudes que facilitan el aprendizaje."

En cierto modo, Herta ejerció de piloto de pruebas al completar 21 vueltas al volante del MAC-26. Marcó el 21.º tiempo, a 3.9 segundos de la referencia, estando encargado de llevar a cabo ensayos aerodinámicos destinados a ayudar al equipo a definir su orientación técnica para 2027.

"Hago lo que me piden", explicó. "Realizamos pruebas aerodinámicas que ocuparon la mitad de la sesión, y luego hice un relevo corto y uno largo."

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"Cuando estás en el coche, siempre tienes la sensación de que todo va demasiado rápido y se termina demasiado pronto, pero todo salió según lo previsto. Se respetaron todos nuestros horarios y ventanas de tiempo, pudimos completar el programa previsto como queríamos, así que quedé satisfecho."

Esta sesión permitió a Herta acercarse al umbral necesario para obtener su Superlicencia FIA. A sus 26 años, el estadounidense empieza a cansarse de esta búsqueda incesante del preciado pasaporte indispensable para debutar en la F1. La cuestión ya se planteó en 2022, cuando AlphaTauri manifestó su interés en ofrecerle un asiento. Ahora espera que una sesión adicional de entrenamientos libres de aquí a final de año le permita alcanzar finalmente el umbral de los 40 puntos.

"Sinceramente, no sé exactamente dónde me encuentro, pero creo que sí. Llevo tantos años pensando e preocupándome por esto que ahora dejo que otras personas se encarguen por mí."

Las dificultades de Herta en la F2 no deberían ser, en última instancia, el factor determinante para su futuro en la F1. Y mientras el director del equipo, Marcin Budkowski, apenas ha disipado las dudas sobre el puesto de Valtteri Bottas junto a Sergio Pérez en 2027, Herta sigue decidido a llevar su proyecto de F1 hasta el final.

"Mi objetivo sigue siendo llegar a la Formule 1 lo antes posible con Cadillac, GM y TWG. Ahí es donde quiero estar. Me concentro en llegar allí lo más rápido posible", insistió, sin descartar por ello un regreso a la F2 si Cadillac decidiera conservar a Bottas un año más o apostar por una opción inesperada.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Pasar un año en el banquillo, únicamente en un rol de piloto de reserva, no le atrae particularmente.

"Al 100%, quiero tener un programa que me permita subirme a un coche de carreras al menos unas cuantas veces al año", afirmó.

"Estoy en un momento muy importante de mi carrera, en el que empiezo a entrar en mis mejores años. Todos sabemos que no se puede competir profesionalmente para siempre, aunque Fernando Alonso esté demostrando lo contrario."

"Estos años son cruciales para mí y no quiero pasar un año sin hacer nada. Así que quiero competir en un campeonato, ya sea en el marco de un programa a tiempo parcial, a tiempo completo o bajo otra forma. Quiero participar en un proyecto interesante, con carreras en algún lugar del mundo. Espero poder definir mi programa próximamente."

Fotos del GP de Estados Unidos de F1 - Sábado





Gran Premio de Estados Unidos: el sábado, en imágenes





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