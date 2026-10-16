FIA F2

Colton Herta contempla un regreso a la Indy 500 en IMSA mientras define su 2027

La obtención de la Superlicencia es la prioridad, pero el californiano deja claro que no rechazará un asiento en las 500 Millas de Indianápolis ni participaciones en carreras de resistencia de la IMSA si surge un hueco en el calendario.

Joey Barnes

Publicado: 16 oct 2026, 16:44

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Colton Herta, Hitech GP

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Los planes de competición de Colton Herta para 2027 siguen sin decidirse, pero el piloto de pruebas de Cadillac en Formula 1 está deseando regresar tanto a las 500 Millas de Indianápolis como a las carreras de resistencia de IMSA si su calendario se lo permite. El californiano de 26 años, que actualmente completa su campaña de debut en el FIA Formula 2 Championship con Hitech, aún no ha finalizado su programa para el próximo año.

Con su trayectoria profesional centrada en conseguir la Superlicencia requerida para Formula 1, el próximo compromiso de Herta determinará si puede volver a la parrilla en los grandes eventos de automovilismo de Estados Unidos, incluidas las 500 Millas de Indianápolis y las rondas de resistencia del IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Herta, que acumuló nueve victorias en su carrera en la IndyCar Series y terminó subcampeón del campeonato en 2024, realizó siete largadas consecutivas en las 500 Millas de Indianápolis entre 2019 y 2025. Estaba previsto que pilotara un cuarto coche para Andretti Global el pasado mayo, pero una reorganización tardía del calendario —provocada por la FIA al añadir una ronda de Formula 2 en Montreal junto al Gran Premio de Canadá de Formula 1 para reemplazar eventos cancelados en Baréin y Arabia Saudí— generó un conflicto desgarrador.

Al reflexionar sobre la oportunidad perdida y su apetito por “The Greatest Spectacle in Racing,” Herta no dejó ninguna ambigüedad sobre sus intenciones si su calendario se lo permite en 2027.

“Sí, nunca rechazaré la Indy 500,” dijo Herta a Motorsport.com. “Siempre quiero hacer la Indy 500. Fue una lástima este año que no pudiera hacerla. Ya sabes, estaba todo preparado.”

Preguntado por el disruptivo cambio tardío de calendario que frustró sus planes de mayo, añadió: “Sí, y eso lo desbarató todo. Pero iba a suceder y, por desgracia, no sucedió. No sé cómo será el próximo año para mí. Pero si tengo la oportunidad, al 100 por ciento, me encantaría hacer la Indy 500.”

#40 Cadillac Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.R: Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta

Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Equilibrando ambiciones de F1 y coches deportivos

Herta ocupa actualmente el 19.º puesto en la clasificación de F2, con un mejor resultado de la temporada de quinto en la Carrera Sprint de Barcelona, además de otros cuatro resultados entre los ocho primeros. El calendario actual de F2 concluye con rondas consecutivas en Qatar (28–29 de noviembre) y Abu Dhabi (5–6 de diciembre), aunque esos eventos han afrontado meses de incertidumbre en medio de conflictos regionales en Oriente Medio que comenzaron en febrero.

Más allá de los monoplazas, Herta se ha integrado esta temporada en las carreras de coches deportivos como parte de la alineación de resistencia de Wayne Taylor Racing en el Cadillac #40, y viene de lograr un podio en Petit Le Mans. Si podrá seguir compaginando apariciones en coches deportivos con sus principales tareas de desarrollo el próximo año sigue sin decidirse.

“Si dependiera de mí, intentaría hacer todo lo posible… tanto como sea posible, haciendo las tres carreras de resistencia (Rolex 24 At Daytona, Mobil 1 12 Horas de Sebring y Petit Le Mans),” dijo Herta sobre sus perspectivas en coches deportivos.

“Realmente disfruto eso... Veo todas las carreras, así que no me pierdo ninguna carrera de estos chicos. Es muy divertido formar parte de ello, pero si dependiera de mí, al 100 por ciento intentaría volver a hacer carreras. Pero, ya sabes, creo que todo depende de cómo sea el próximo año, que simplemente aún no lo sé.”

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