Colin Chapman, capítulo 2: el innovador

Chapman odiaba el conservadurismo y fue pionero en varias áreas. Estuvo detrás de muchas innovaciones relacionadas con el peso, como el chasis de fibra de vidrio y poliéster, o el Lotus 25, el primer chasis monocasco de la historia de la Fórmula 1. Ese auto logró tres victorias en 1962 y llevó a Jim Clark y Lotus a sus primeros títulos de piloto y fabricante en 1963.

Cuando las reglas técnicas de la Fórmula 1 se volvieron cada vez más restrictivas, Chapman le dio aún más importancia a reducir el peso de sus coches. Sin embargo, esa obsesión a menudo provocó finales de carrera difíciles, ya que los Lotus a menudo se quedaban sin gasolina. Sin embargo, los mecánicos añadían 0,75 kg de gasolina en secreto antes del comienzo de cada carrera, como precaución ... ¡lo cual no habría gustado a Chapman si se hubiera dado cuenta!

En 1962, impresionado por el nivel de tecnología presente en el Lotus 25, Dan Gurney invitó a Chapman a asistir a las 500 millas de Indianápolis; el piloto estadounidense participó con un monoplaza de motor trasero diseñado por John Crosthwaite, un ex empleado de Chapman. Este último, seducido por la idea, la desarrolló y Jim Clark acabó segundo en las 500 millas de Indianápolis de 1963, conduciendo el Lotus 29 con motor trasero. La victoria llegaría en 1965.

Efecto suelo y doble chasis

Chapman también explotó el efecto suelo en 1977, en su diseño del Lotus 78 y 79, al volante del cual Mario Andretti ganó el título al año siguiente. El efecto suelo fue prohibido en 1982, pero el brillante ingeniero descubrió otra ventaja, ya que en 1981 desarrolló el doble chasis para compensar las pérdidas aerodinámicas asociadas a esa prohibición. Sin embargo, los otros equipos protestaron por esa nueva idea, que pronto fue declarada ilegal.

Pero aunque Chapman fue innovador, en realidad no fue un inventor: lo que hizo más bien fue desarrollar lo que otro había encontrado sin sacar el máximo provecho. Por ejemplo, el chasis monocasco del Lotus 25 no tenía precedentes en el automovilismo, pero el Lancia Lambda de 1922 ya lo proponía. Otros ingenieros ya habían pensado en usar el efecto suelo antes de 1977, pero Chapman fue el primero en saber cómo usarlo. "Para Colin, no importaba de dónde surgiera la idea, siempre y cuando fuera buena", dijo Ron Hickman, ingeniero de Lotus en la década de 1960.

Al contrario de lo que uno podría pensar, Chapman buscaba tanta elegancia como rendimiento en sus Fórmula 1. Lo esencial para él, ya fuera para el Team Lotus o para Lotus Cars, era que el auto fuera lo más ligero posible, como indica el eslogan de la marca: "Light is right (Lo ligero es correcto)".

La generalización de patrocinadores

Para acabar, el creador de Lotus no solo innovó en el campo técnico.

Hasta finales de la década de 1960, cada equipo en automovilismo llevaba los colores de su país: azul para coches franceses, rojo para los italianos, blanco (o gris) para los alemanes o verde bosque para los ingleses. Chapman fue el primero en abandonar la tradición para satisfacer a un patrocinador cuando en 1968 abandonó el verde británico por el rojo y oro de la tabacalera Gold Leaf. Inició la moda de patrocinadores.

El 16 de diciembre de 1982, Colin Chapman murió de un ataque al corazón. Su muerte fue como su vida: ese día el equipo Lotus estaba probando el primer Fórmula 1 de la historia con la revolucionaria suspensión activa.