La nueva colección de productos de Piastri recibe comentarios de sus fans
Oscar Piastri ha lanzado su nueva colección de productos "World Circuit" y esto han dicho los fanáticos.
El piloto de Fórmula 1 de McLaren, Oscar Piastri, ha lanzado una nueva línea de productos personales, denominada colección "World Circuit".
La página web oficial del piloto australiano ha desvelado esta mañana la primera fase de la nueva línea de ropa. Comercializada como un homenaje al carácter global del calendario de la F1, la línea se describe como una que abarca "todos los destinos de una temporada en una sola colección: burdeos, azul, blanco roto y verde, de principio a fin".
El lanzamiento inicial incluye una camiseta de color blanco roto por 34,99 £, un jersey burdeos con cremallera de un cuarto de longitud por 64,99 £, una camiseta de rugby por 64,99 £, una camiseta corta por 29,99 £, una camiseta superpuesta azul y blanca por 44,99 £, una chaqueta de carreras de estilo retro por 124,99 £, un bolso tote por 19,99 £ y un colgante para bolso por 14,99 £.
Los aficionados no tardaron en compartir sus opiniones sobre la nueva línea de productos, y muchos elogiaron a la joven de 25 años por los precios.
"La verdad es que los precios no están nada mal", comentó un seguidor en Reddit, mientras que otro respondió: "En realidad, son precios muy habituales en la mayoría de las tiendas de ropa de Australia. Esperaba que todo costara más de 200".
Otro seguidor añadió: "Los precios están bien. La verdad es que los diseños son bastante únicos y se nota claramente que es merchandising de Piastri, así que no es como una camiseta genérica y sosa con OP81. ¿Un hombre del pueblo?".
"Me gusta que la marca sea discreta en la ropa, sobre todo si es elegante o mona, así que me gusta bastante esta colección (y las demás). Quizá sea porque probablemente nunca podré ir a una carrera, así que quiero poder llevarla a diario. El merchandising demasiado llamativo nunca me ha atraído demasiado, así que esta colección me gusta bastante", publicó otra persona.
Otras reacciones fueron: "Tiene un aire muy de finales de los 90 y principios de los 2000", y "Este estilo está bastante de moda ahora mismo. Me lo imagino, sobre todo, con un corte un poco oversize y vaqueros holgados de cintura baja. La camiseta de rugby y la camiseta superpuesta, en particular, son estilos que veo mucho últimamente".
Share Or Save This Story
Por qué McLaren ha sido cauteloso para introducir su alerón trasero rotatorio de F1
Piastri recuerda con humor el episodio de guerra de posteos sobre su futuro con Alpine que no llegó
Norris revela cómo su intensa rivalidad con Piastri impulsó su desarrollo en la F1
Norris ha sido calificado como "un auténtico crack" tras demostrar su fortaleza mental
Hakkinen explica el "riesgo" en McLaren si va en busca de Verstappen
Esteban Ocon se sincera sobre su inesperado año fuera de la F1: “Volví al coche y lloré”
Últimas noticias
George Russell anuncia su compromiso con su pareja de toda la vida, Carmen Montero Mundt
Ryan Blaney le entregará a Brexton Busch un casco en homenaje a Kyle Busch en Iowa
Cómo Fernández, quien se calificó de "idiota", convirtió su "frustración" en una victoria
Quartararo admite que la carrera en Silverstone "no ha sido nada divertido, era sobrevivir"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments