La nueva colección de productos de Piastri recibe comentarios de sus fans

El piloto de Fórmula 1 de McLaren, Oscar Piastri, ha lanzado una nueva línea de productos personales, denominada colección "World Circuit".

La página web oficial del piloto australiano ha desvelado esta mañana la primera fase de la nueva línea de ropa. Comercializada como un homenaje al carácter global del calendario de la F1, la línea se describe como una que abarca "todos los destinos de una temporada en una sola colección: burdeos, azul, blanco roto y verde, de principio a fin".

El lanzamiento inicial incluye una camiseta de color blanco roto por 34,99 £, un jersey burdeos con cremallera de un cuarto de longitud por 64,99 £, una camiseta de rugby por 64,99 £, una camiseta corta por 29,99 £, una camiseta superpuesta azul y blanca por 44,99 £, una chaqueta de carreras de estilo retro por 124,99 £, un bolso tote por 19,99 £ y un colgante para bolso por 14,99 £.

Los aficionados no tardaron en compartir sus opiniones sobre la nueva línea de productos, y muchos elogiaron a la joven de 25 años por los precios.

"La verdad es que los precios no están nada mal", comentó un seguidor en Reddit, mientras que otro respondió: "En realidad, son precios muy habituales en la mayoría de las tiendas de ropa de Australia. Esperaba que todo costara más de 200".

Otro seguidor añadió: "Los precios están bien. La verdad es que los diseños son bastante únicos y se nota claramente que es merchandising de Piastri, así que no es como una camiseta genérica y sosa con OP81. ¿Un hombre del pueblo?".

"Me gusta que la marca sea discreta en la ropa, sobre todo si es elegante o mona, así que me gusta bastante esta colección (y las demás). Quizá sea porque probablemente nunca podré ir a una carrera, así que quiero poder llevarla a diario. El merchandising demasiado llamativo nunca me ha atraído demasiado, así que esta colección me gusta bastante", publicó otra persona.

Otras reacciones fueron: "Tiene un aire muy de finales de los 90 y principios de los 2000", y "Este estilo está bastante de moda ahora mismo. Me lo imagino, sobre todo, con un corte un poco oversize y vaqueros holgados de cintura baja. La camiseta de rugby y la camiseta superpuesta, en particular, son estilos que veo mucho últimamente".