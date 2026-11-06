Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Franco Colapinto termina el viernes cerca del top 10 en Brasil, pero avisa: "Tenemos mucho por mejorar"

El piloto argentino cerró el primer día del Gran Premio de Brasil con el 11° mejor tiempo y con aspectos por mejorar en el Alpine de cara al resto del fin de semana.

Federico Faturos

Edited: 6 nov 2026, 21:03

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto completó una jornada positiva en el inicio de la actividad en el Autódromo de Interlagos, que una vez más recibe a la Fórmula 1 para cerrar el triplete de carreras que comenzó en Austin y continuó en México.

El piloto de 23 años fue noveno en la primera práctica, que contó con la participación de varios pilotos debutantes, y luego finalizó el viernes en la 11ª posición en la tanda más representativa, tres posiciones por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Colapinto marcó un mejor tiempo personal de 1m11s996 para terminar a poco más de 1s2 del mejor registro, establecido por Kimi Antonelli, y a tan solo cinco milésimas de la vuelta con la que Oliver Bearman, de Haas, completó los diez primeros lugares.

"Creo que, en términos de competitividad del coche, estamos bien", comenzó Colapinto al repasar su jornada en Interlagos.

"Tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto al equilibrio y para sentirme cómodo al volante en este momento, pero, en general, creo que fue un buen día en términos del ritmo del coche".

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Si bien el inicio del fin de semana es alentador, el argentino insistió en la necesidad de mejorar el rendimiento del A526 de Alpine de cara a la última práctica libre, que tendrá lugar el sábado antes de la clasificación.

"Hay mucho por mejorar y creo que tenemos bastante margen y varias áreas en las que podemos concentrarnos para mañana".

De todos modos, de cara al sábado existe incertidumbre por las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de lluvia: "Primero veremos cómo está el clima mañana y cuánto podemos hacer con el coche".

Por último, Colapinto se refirió al estado del asfalto y al nivel de agarre, teniendo en cuenta que la pista fue reasfaltada a la salida de las curvas 3 a la 5, así como en la 8 y la 9.

"Esperaba que fuera peor. Creo que no está tan mal, al menos en seco", dijo.

"En mojado, buena suerte. Creo que habrá un poco más de variación en el asfalto y en el nivel de agarre durante las frenadas y las entradas a las curvas, pero por el momento no está tan mal".

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los resultados completos del viernes del Gran Premio de Brasil de F1 2026

Artículo siguiente El roce en Ferrari recuerda a Wolff sus años gestionando la tensión entre Hamilton y Rosberg

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Federico Faturos





Los resultados completos del viernes del Gran Premio de Brasil de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



41 min



Los resultados completos del viernes del Gran Premio de Brasil de F1 2026





Antonelli lidera la FP2 del viernes del GP de Brasil, con Colapinto a milésimas del top 10 y Checo Pérez 20°



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Antonelli lidera la FP2 del viernes del GP de Brasil, con Colapinto a milésimas del top 10 y Checo Pérez 20°





Sainz recuerda las batallas con Leclerc en medio de la tensión en Ferrari: “Siempre logramos encontrar una solución”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



8 h



Sainz recuerda las batallas con Leclerc en medio de la tensión en Ferrari: “Siempre logramos encontrar una solución”

More from

Franco Colapinto





Gasly y Colapinto responden a las sanciones para Alpine en México y exigen consistencia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Gasly y Colapinto responden a las sanciones para Alpine en México y exigen consistencia





Colapinto confía en un 2027 "mejor" con Alpine, pero advierte: hay que evitar las "curitas"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Colapinto confía en un 2027 "mejor" con Alpine, pero advierte: hay que evitar las "curitas"





Colapinto apunta a Brasil: "Queremos trasladar el ritmo de carrera que mostramos en México"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



Colapinto apunta a Brasil: "Queremos trasladar el ritmo de carrera que mostramos en México"

More from

Alpine





Multa para Colapinto en el GP de Brasil tras una sólida FP1 con Alpine



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 h



Multa para Colapinto en el GP de Brasil tras una sólida FP1 con Alpine





La reacción de Flavio Briatore tras la doble sanción a Colapinto y Gasly en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



4 d



La reacción de Flavio Briatore tras la doble sanción a Colapinto y Gasly en México





Colapinto, tras la dura sanción en México: "Aunque es difícil de entender, el error en el auto es mío"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



4 d



Colapinto, tras la dura sanción en México: "Aunque es difícil de entender, el error en el auto es mío"

Últimas noticias





Márquez ve a Martín fuerte en Qatar pese a su lesión y anticipa un sábado muy competido



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



8 min



Márquez ve a Martín fuerte en Qatar pese a su lesión y anticipa un sábado muy competido





El roce en Ferrari recuerda a Wolff sus años gestionando la tensión entre Hamilton y Rosberg



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



11 min



El roce en Ferrari recuerda a Wolff sus años gestionando la tensión entre Hamilton y Rosberg





Franco Colapinto termina el viernes cerca del top 10 en Brasil, pero avisa: "Tenemos mucho por mejorar"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



11 min



Franco Colapinto termina el viernes cerca del top 10 en Brasil, pero avisa: "Tenemos mucho por mejorar"





Pecco Bagnaia "vuelve a sentirse como un piloto de fábrica" al recuperar la forma en Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



41 min



Pecco Bagnaia "vuelve a sentirse como un piloto de fábrica" al recuperar la forma en Qatar

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete