La renovación de Colapinto en Alpine fue una decisión "muy buena" de Briatore, destaca Ralf Schumacher

Franco Colapinto se queda en Alpine para la temporada 2027, y Ralf Schumacher considera que la decisión de Flavio Briatore era prácticamente inevitable.

Desde el punto de vista del expiloto de Fórmula 1, varios factores hablan a favor de seguir apostando por el argentino. Además de su evolución, Schumacher señala también la experiencia ya existente con el equipo y su apoyo financiero como puntos decisivos.

"Yo lo veo desde la perspectiva de Flavio Briatore, que sin duda es un manager increíblemente experimentado", dijo Ralf Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse. "No debes olvidar que el coche todavía está en desarrollo. El equipo todavía está en desarrollo."

Alpine aún no está listo para ganar

Precisamente por eso la situación para Briatore en la búsqueda de pilotos es difícil. "Así que competir ahí por victorias llevará tiempo", explica Schumacher.

"No tiene interés de pilotos de primer nivel. ¿Qué podría hacer? Podría intentar conseguir un piloto joven", dice Schumacher. Sin embargo, lo decisivo sería qué aporta ese piloto además de su potencial deportivo.

Con Pierre Gasly, Alpine ya tiene un piloto que para Schumacher ofrece seguridad deportiva. "Con Gasly tiene a alguien fiable, que también puede subir al podio, que ya ha ganado una carrera."

Entre el avance de Colapinto como piloto y su apoyo económico

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"En Colapinto tiene a alguien que ha mejorado, pero que también aporta muchísimo dinero", dice Schumacher. "Y el dinero simplemente sigue siendo importante para el equipo. También se quiere ganar dinero."

Schumacher también alude a los inversores de Alpine: "Recordemos, inversores estadounidenses, quieren ver resultados." Para Briatore, por tanto, no habría que considerar solo la pura calidad al volante, sino el paquete completo.

De ello se desprende para Schumacher una conclusión clara: "Y en consecuencia, creo que para Flavio es casi una decisión obvia."

Un gran nombre no sería automáticamente mejor

Schumacher plantea un escenario concreto: "Si ahora hubiera un gran piloto, un gran nombre en el mercado, pero no aportara 15 o 20 millones, según se dice, o según lo que se dice que aporta Colapinto, sino que además costaría 10 o 15."

Para Schumacher, un cambio así no tendría sentido en las circunstancias actuales. "Así que para él no tiene ningún sentido si no está compitiendo por victorias."

Schumacher ve progresos en Colapinto

El propio Schumacher también emite una valoración básicamente positiva sobre Colapinto.

"No lo ha hecho mal. Así que si todo encaja, si el coche es relativamente fácil de conducir, como ahora también, digamos, el Racing Bulls, entonces él rinde", dice Schumacher.

Además, advierte que Colapinto ha progresado: "Ahora comete menos errores. Así que hay que dejarlo. Ha mostrado una mejora."

La estabilidad como otra ventaja

Más allá de toda valoración deportiva, Schumacher subraya al final sobre todo el lado práctico de la decisión. Alpine tiene con Colapinto a un piloto que ya forma parte del equipo y conoce a la escudería.

"Pero, una vez más, desde el punto de vista puramente práctico, tengo un piloto que está en el equipo, que conoce cómo funciona, al que no tengo que volver a integrar desde cero", explica Schumacher.

"Así que creo que fue una buena decisión de Flavio Briatore. Incluso una muy buena."