Franco Colapinto seguirá como piloto de Alpine en 2027, algo que tanto James Hinchcliffe como Jolyon Palmer, analistas del campeonato en F1 TV, valoraron como una decisión positiva por parte de la escudería de Enstone.

El piloto argentino fue anunciado para permanecer el próximo año como compañero de Pierre Gasly el jueves de la semana pasada, una confirmación que llegó más de dos meses antes que la de su continuidad para 2026.

Colapinto aprovechó este año el salto de calidad dado por Alpine para afirmarse como un piloto habitual en la zona de puntos, ya que terminó dentro del top 10 en seis de los 12 grandes premios disputados hasta ahora, lo que lo ubica en el 12° puesto del campeonato con 19 unidades.

El piloto de 23 años se lució especialmente en las citas de Miami y Canadá, donde logró de forma consecutiva sus dos mejores resultados en la F1, séptimo y sexto, respectivamente. Desde entonces, a Alpine se le hizo más difícil liderar la zona media, pero el equipo presentó mejoras en Zandvoort en el coche de Gasly, que Colapinto tendrá a partir de este fin de semana en Monza.

"Hubo una especie de gran dominó que tenía que caer, y una vez que eso ocurrió, el resto encajó en su lugar", comenzó Hinchcliffe a analizar la renovación de Colapinto en el podcast F1 Nation, en referencia al nuevo contrato de Max Verstappen con Red Bull anunciado hace un par de semanas.

"Y ni siquiera se trata simplemente de que no haya un sucesor evidente. Está haciendo un buen trabajo. Ha reducido la diferencia con Gasly. Está más cerca de él de manera más consistente. Está cometiendo menos errores", agregó el canadiense sobre Colapinto.

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine F1, en el anunció de la renovación para 2027. Photo by: Alpine

"A veces, ya sabes, un piloto necesita más de una temporada, más de una temporada completa, para desarrollar todo su potencial. Y creo que, en ocasiones, el deporte puede ser un poco... un poco implacable a la hora de permitirles a los pilotos ese tiempo".

"Está mejorando a medida que adquiere más experiencia. Así que creo que es una decisión acertada por parte de Alpine simplemente mantener la consistencia. La continuidad siempre es algo positivo en el automovilismo si todos están rindiendo bien. Así que no es sorprendente y es una decisión comprensible".

Palmer coincidió con Hinchcliffe y aseguró que la continuidad de Colapinto en Alpine no lo tomó por sorpresa.

"Creo que siempre esperábamos que se quedara. Creo que él probablemente también esperaba quedarse. Pero sí, hasta que no está sobre el papel, nunca se puede estar seguro", comentó.

El británico agregó que, dentro de la apretada batalla por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores que Alpine mantiene con Racing Bulls, el equipo de Enstone podrá beneficiarse de los puntos que Colapinto pueda seguir sumando hasta el final de la temporada.

"Van a necesitar sus puntos si quieren vencer a Racing Bulls. Sigo pensando que Racing Bulls tiene la ventaja, incluso con las mejoras de Alpine que recibió Gasly. Ambos las tendrán en Monza. Pero sí, van a tener que estar realmente al máximo para vencer a estos chicos de Racing Bulls", concluyó.