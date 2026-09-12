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Fórmula 1 GP de España

Colapinto recibe elogios de Coulthard en la clasificación de España: “Eso fue impresionante”

David Coulthard quedó impresionado con el trabajo realizado por el piloto de Alpine el sábado en el circuito de Madring.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto se destacó el sábado en la clasificación para el Gran Premio de España y su actuación no pasó desapercibida para David Coulthard, subcampeón de F1 y ganador de 13 grandes premios.

El piloto argentino tuvo que rendir bajo presión en la parte final de la Q2 después de abortar su primer intento de vuelta rápida al verse sorprendido por un movimiento repentino del coche en La Monumental, la curva peraltada del nuevo trazado de Madring.

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Pese a eso, Colapinto se despachó con un gran giro final que lo depositó en la Q3 de la clasificación, ya que marcó el octavo mejor tiempo, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, solo pudo ser 14°.

"Eso es impresionante por parte de Colapinto, es un tiempo muy prolijo, teniendo en cuenta todas las circunstancias y la presión que había", destacó Coulthard en la transmisión de F1 TV.

El escocés, que ya había elogiado a Colapinto el fin de semana pasado en el Gran Premio de Italia, insistió en el avance que ha tenido el piloto de 23 años durante el campeonato 2026 de Fórmula 1.

"Realmente se siente que está ganando confianza a medida que avanza la temporada. A principios de año se lo veía un poco por detrás de Pierre Gasly, pero últimamente ha estado ahí, a la par", agregó Coulthard.

Jolyon Palmer, quien también estaba en F1 TV para analizar la clasificación del Gran Premio de España, coincidió con el expiloto de Williams, McLaren y Red Bull.

"Un gran trabajo de Colapinto, simplemente juntó todos los sectores, no se dejó amedrentar por su enorme momento en La Monumental. Salió, mantuvo la cabeza fría y está en la Q3", destacó Palmer.

Colapinto: "Fue una vuelta increíble"

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Colapinto dio su propio punto de vista sobre la vuelta que completó bajó presión para meterse en la Q3 al hablar ante la prensa escrita en Madrid, donde estuvo Motorsport.com.

"La vuelta de Q2 fue increíble. Estoy bastante contento con ella. Creo que estoy muy orgulloso del resultado, porque este circuito siempre iba a ser complicado para nosotros. Creo que es un circuito hecho, de alguna manera, para Audi".

"Nosotros desplegamos mucho en las rectas, somos buenos en las curvas de baja velocidad, pero no somos tan buenos sobre los pianos, así que es un circuito un poco complicado para nosotros desde el comienzo. No parecíamos tan fuertes, pero, de nuevo, estar en Q3 y por delante de Audi es un muy buen resultado. Así que estoy muy contento con ello, muy, muy contento con mi vuelta".

Consultado sobre el momento en que casi pierde el control del auto en La Monumental, el argentino explicó:  "Fue bastante espectacular. Ahí vamos a unos 260 km/h y en clasificación uno lleva el auto al límite, y va aumentando la velocidad a medida que avanza la sesión. Creo que realmente nadie tuvo un deslizamiento ahí, porque es una curva en la que hay que mantener el auto estable pero llevar velocidad".

"En la clasificación, en Q2, hay que ir a fondo, y tuve este gran deslizamiento, pero pude salvarlo. Después, conseguir hacer bien la vuelta completa fue aún más complicado. Pierdes mucha confianza cuando tienes un deslizamiento así y poder hacer una buena vuelta en el segundo intento de Q2 fue muy bueno", finalizó.

Información adicional por Jake Boxall-Legge

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