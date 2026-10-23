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Colapinto rechaza que la F1 en África quite chances a Argentina: "Están las mismas probabilidades que antes"
El piloto de Alpine consideró que la incorporación de Ruanda no modifica las posibilidades de un regreso de Argentina al calendario y señaló que, según los rumores que escuchó, la propuesta argentina apunta a una fecha anterior.
Federico Faturos Ronald Vording
Edited: 23 oct 2026, 11:13
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Franco Colapinto no cree que el anuncio de un futuro Gran Premio de Fórmula 1 en Ruanda represente un obstáculo para las aspiraciones de Argentina de recuperar una carrera. El piloto de Alpine respaldó la llegada de la categoría a nuevos destinos y sostuvo que las posibilidades argentinas permanecen intactas.
Consultado el jueves ante los medios en Austin, donde estuvo Motorsport.com, sobre si la incorporación de una prueba africana reduce el espacio disponible en el calendario, Colapinto diferenció ambos proyectos y destacó que sus plazos no serían los mismos.
"Creo que Argentina tiene las mismas probabilidades que antes. Eso realmente no ha cambiado. Además, lo de Ruanda es en 2030, creo. Así que todavía falta mucho. Por lo que escucho de los rumores, lo de Argentina sería para un poco antes", expresó.
El argentino dejó claro que esa referencia temporal responde a las versiones que le llegaron, sin presentar una fecha confirmada para una eventual carrera en su país.
"Ojalá suceda y podamos ir a todos lados. Pero sin tener muchas más carreras. Podemos repartir un poco", agregó entre risas.
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Colapinto respalda la llegada de la F1 a África
Lejos de plantear el anuncio de Ruanda como una competencia con Argentina, Colapinto destacó el valor de ampliar la presencia internacional de la Fórmula 1 y acercarla a públicos de distintas regiones.
"En primer lugar, me encanta ir a África. Creo que es algo muy bueno para el deporte incorporar nuevos países, nuevos continentes, incluir a una parte diferente del mundo en esto. Va a ser algo bueno para el deporte y ya lo vimos en el pasado", señaló.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
El piloto de 23 años también utilizó la reciente visita a Malasia como ejemplo de lo que puede aportar un destino al calendario, tanto para el campeonato como para quienes compiten.
"Necesitamos circuitos, necesitamos carreras, nuevos lugares a los que ir. Malasia fue una carrera muy positiva. Volver a un circuito que los pilotos disfrutan tanto es algo muy especial", afirmó.
En ese sentido, Colapinto manifestó su entusiasmo por la futura cita en Ruanda: "Ir allí va a ser increíble. Tengo muchas ganas", sostuvo.
Su confianza en la F1 y la FIA sobre Qatar y Abu Dhabi
Durante la misma conversación, Colapinto fue consultado sobre la posibilidad de que la Fórmula 1 dispute las carreras de Qatar y Abu Dhabi este año y sobre si se siente cómodo con esa perspectiva en medio del actual conflicto bélico en Medio Oriente.
El argentino expresó su confianza en las decisiones que adopten la categoría y la Federación Internacional del Automóvil en materia de seguridad.
"Me siento cómodo con lo que decidan la F1 y la FIA. Creo que serán los primeros en intentar mantenernos seguros. Confío plenamente en las decisiones que toman", respondió.
Colapinto remarcó que ambos organismos cuentan con más elementos que los pilotos para evaluar la situación y determinar cómo proceder.
"Tienen mucha más información que nosotros. Son expertos en lo que hacen y es su trabajo decidir la mejor opción posible. Así que confío plenamente en su criterio", concluyó.
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