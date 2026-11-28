Fórmula 1 GP de Qatar

Colapinto ve Qatar como "un golpe de realidad" para Alpine y espera que sirva para 2027

El piloto argentino señaló el contraste que vivió Alpine de una semana a la otra en Qatar tras lucirse en Las Vegas.

Federico Faturos Cihangir Perperik

Publicado: 28 nov 2026, 19:49

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Franco Colapinto llegó al Gran Premio de Qatar después de igualar en Las Vegas su mejor final en la Fórmula 1 y de que Alpine lograra su mayor cosecha de puntos en la temporada. De un fin de semana a otro, la situación es completamente diferente en Losail.

En una pista donde las curvas rápidas dejan ver las debilidades del A526 por su falta de carga aerodinámica, Colapinto evitó la eliminación en Q1 al ubicarse 16° —el último en pasar— y luego fue 14° en la Q2, dos lugares y menos de una décima detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo.

Para el piloto de 23 años, el resultado en Qatar marca un claro contraste con lo conseguido hace pocos días en Las Vegas.

"Creo que simplemente hemos sido lentos durante todo el fin de semana. Creo que estamos sufriendo con el auto. Es una lástima, porque venimos de nuestra mejor carrera de la temporada, en la que fuimos muy competitivos y mostramos el mayor rendimiento, y llegamos acá, a un circuito de muy alta velocidad, y nos falta mucho ritmo", dijo Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Es un poco un golpe de realidad y una manera de entender en qué tenemos que trabajar de cara al futuro. Así que no está mal, pero es un fin de semana difícil para nosotros. Nos falta mucho ritmo en comparación con el resto. Los Haas, los Racing Bulls y los Audi deberían haber estado por delante de nosotros de no haber sido por sus errores".

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Colapinto insistió en que el fin de semana en Qatar puede ser una oportunidad de aprendizaje para Alpine con vistas al monoplaza de la próxima temporada.

"Tenemos que mejorar. Tenemos muchas áreas en las que centrarnos durante el invierno. Los circuitos de muy alta velocidad y con tantas curvas no son nuestro punto fuerte. Por eso somos realmente rápidos en las rectas largas y en las curvas de muy baja velocidad. Somos buenos ahí, pero acá necesitamos esa carga aerodinámica que nos falta y sufrimos".

Mientras tanto, el argentino se prepara para un domingo complicado en el Circuito Internacional de Losail, ya que a la falta de carga aerodinámica se le sumará el desgaste de los neumáticos, que se presenta mayor al esperado en Qatar.

"Mañana va a ser difícil. Creo que, con las dos paradas obligatorias, ahora es aún más complicado. Pero vamos a dar lo mejor de nosotros. Es una carrera larga, con mucha degradación también para nosotros, mucha. Así que no pinta como un domingo muy lindo para nosotros, pero vamos a dar lo mejor e intentar sacar el máximo provecho de esta carrera".

"Creo que hay mucho que aprender de este fin de semana en general y de la carrera de mañana en cuanto a la degradación. Y creo que, para mejorar de cara al próximo año, tenemos que aprovechar todo lo aprendido y la experiencia adquirida", finalizó.

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