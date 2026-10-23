Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Colapinto no es el único con sanción en la parrilla de Austin: dos pilotos se suman a la lista
Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto también perderán posiciones en la salida del GP de Estados Unidos por cambios en componentes de sus unidades de potencia.
Federico Faturos
Publicado: 23 oct 2026, 19:10
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Franco Colapinto no será el único piloto que afrontará el Gran Premio de Estados Unidos con una penalización en la parrilla. Los comisarios deportivos confirmaron este viernes sanciones para Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto, quienes también incorporaron componentes de sus unidades de potencia por encima de la asignación reglamentaria.
El argentino de Alpine perderá diez posiciones por utilizar su cuarta unidad de control electrónico de la temporada. Lindblad, por su parte, recibió cinco puestos por un nuevo motor de combustión interna, mientras que Bortoleto acumuló veinte lugares por dos cambios de componentes.
Las tres resoluciones establecen que las sanciones deberán cumplirse en la próxima carrera en la que participe cada piloto, correspondiente al gran premio de este fin de semana en el Circuito de las Américas.
Lindblad pierde cinco puestos con Racing Bulls
La sanción de Lindblad responde a la utilización de su sexto motor de combustión interna, identificado en el reglamento con la sigla ICE (Internal Combustion Engine).
Los comisarios determinaron una pérdida de cinco posiciones en la parrilla de salida, de acuerdo con el artículo B8.2.8b del reglamento de Fórmula 1 de la FIA.
La penalización afecta a uno de los pilotos de Racing Bulls, el rival directo de Alpine en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores. De esta manera, tanto Colapinto como Lindblad tendrán condicionado su lugar de partida para la carrera del domingo.
También lee:
Fórmula 1La sentencia de Lawson sobre Alpine y el aviso de Lindblad: "Necesitan un resultado especial"
Bortoleto acumula veinte posiciones de penalización
El caso de Bortoleto es el de mayor sanción entre los tres pilotos. Audi incorporó en su auto un cuarto acumulador de energía y una cuarta unidad de control electrónico.
Cada uno de esos elementos adicionales implica diez posiciones de penalización, por lo que los comisarios establecieron una sanción acumulada de veinte puestos.
La resolución explica expresamente que la utilización de ambos componentes provoca esa suma de penalizaciones, conforme al artículo B8.2.8a del reglamento.
La FIA formaliza la sanción de Colapinto
En el caso de Colapinto, el documento de los comisarios confirma la información que Alpine había comunicado previamente: el argentino utilizará una cuarta unidad de control electrónico, lo que supone una pérdida de diez posiciones en la parrilla.
La resolución no atribuye el cambio a una causa mecánica concreta ni establece una relación con los problemas que sufrió durante el fin de semana de Singapur.
Con estas decisiones, la clasificación del sábado no será el único factor que determine el orden de salida en Austin. Las penalizaciones de Colapinto, Lindblad y Bortoleto también deberán contemplarse al conformar la parrilla definitiva del Gran Premio de Estados Unidos.
También lee:
Fórmula 1Max Verstappen explota contra los “inaceptables” baches de la pista de F1 en Austin: “Está fuera de control”
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Share Or Save This Story
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Los aficionados se vuelven locos al ver a Daniel Ricciardo apoyando a Liam Lawson en Austin
Top Comments
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
View More & Comment
More from
Federico Faturos
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Estados Unidos de F1 2026 en Austin
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
24 min
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Estados Unidos de F1 2026 en Austin
Leclerc lidera por poco sobre Verstappen la FP1 del GP de Estados Unidos y Colapinto es 17º
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
41 min
Leclerc lidera por poco sobre Verstappen la FP1 del GP de Estados Unidos y Colapinto es 17º
Franco Colapinto recibe una sanción para la parrilla de Estados Unidos por cambios en su Alpine
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
1 h
Franco Colapinto recibe una sanción para la parrilla de Estados Unidos por cambios en su Alpine
Últimas noticias
Colapinto no es el único con sanción en la parrilla de Austin: dos pilotos se suman a la lista
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
1 min
Colapinto no es el único con sanción en la parrilla de Austin: dos pilotos se suman a la lista
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Estados Unidos de F1 2026 en Austin
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
24 min
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Estados Unidos de F1 2026 en Austin
Leclerc lidera por poco sobre Verstappen la FP1 del GP de Estados Unidos y Colapinto es 17º
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
41 min
Leclerc lidera por poco sobre Verstappen la FP1 del GP de Estados Unidos y Colapinto es 17º
Franco Colapinto recibe una sanción para la parrilla de Estados Unidos por cambios en su Alpine
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
1 h
Franco Colapinto recibe una sanción para la parrilla de Estados Unidos por cambios en su Alpine
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.
Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here
Already disabled your adblocker?
Reload page
Gestionar Alertas
Suscríbete