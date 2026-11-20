Fórmula 1 Las Vegas GP

Colapinto ve el GP de Las Vegas "casi como un sprint" tras un jueves con poco para aprender

El argentino terminó noveno en la segunda práctica, pero relativizó lo que Alpine pudo sacar de una jornada marcada por la lluvia. Con la expectativa de pista seca para el viernes, tendrá una sola sesión para preparar la clasificación y la carrera.

Federico Faturos Filip Cleeren

Edited: 20 nov 2026, 5:52

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Franco Colapinto cerró el jueves del Gran Premio de Las Vegas dentro del top 10, aunque consideró que las condiciones limitaron el valor de los entrenamientos para el resto del fin de semana.

Después de una primera práctica sin tiempos registrados y una segunda disputada sobre mojado, el piloto de Alpine ya puso el foco en el viernes.

La expectativa de que la pista esté seca desde la tercera práctica cambiará las condiciones que los equipos encontraron en el comienzo de la actividad. Eso dejará una única sesión para ajustar los autos y preparar la clasificación y la carrera, una situación que Colapinto comparó con la de una fecha con formato sprint.

"Sí, mañana será casi como un fin de semana sprint, así que veremos", señaló el argentino en diálogo con Motorsport.com al terminar la jornada.

La lluvia impidió que los pilotos marcaran tiempos en la FP1 y siguió condicionando el trabajo durante el segundo entrenamiento. En esa sesión, el asfalto fue mejorando y permitió pasar de los neumáticos de lluvia extrema a los intermedios, aunque nadie llegó a utilizar los lisos.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Colapinto finalizó noveno con una vuelta de 1m49s229, detrás de Kimi Antonelli y delante de Fernando Alonso. Su compañero, Pierre Gasly, consiguió el segundo mejor registro, a apenas 71 milésimas del Mercedes de George Russell.

Pese a ese resultado conjunto, el argentino explicó que el objetivo de Alpine estuvo centrado en comprobar el funcionamiento del auto y completar las vueltas que permitieran las condiciones.

"Creo que todos estábamos limitando las vueltas, por supuesto. No había mucho que aprender hoy, así que simplemente intentamos comprobar que el auto funcionara bien y completar las vueltas que pudiéramos", explicó.

"Después, centrarnos en mañana, cuando estará algo más seco, así que veremos cómo está", agregó.

La FP3 será así la primera oportunidad del fin de semana para que Colapinto trabaje con neumáticos lisos, siempre que se cumpla la expectativa de condiciones secas. El argentino deberá aprovechar esa hora para encontrar el ritmo y la puesta a punto antes de afrontar la clasificación en el circuito urbano.

Cuando le preguntaron si disfrutaba de tener que entrar rápidamente en ritmo con una preparación más reducida, Colapinto respondió brevemente. "Sí, con un poco menos de tiempo en pista, así que sí".

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