Colapinto se ilusiona en el GP de Azerbaiyán: puede ser “uno de los mejores circuitos” para Alpine

Franco Colapinto viene de un fin de semana muy sólido en España, donde fue el mejor del resto por detrás de los equipos de punta tanto en clasificación como en carrera, y quiere ir por más en el Gran Premio de Azerbaiyán.

La pista de Bakú se destaca por su extensa recta principal de 2,2 kilómetros, algo que Alpine puede aprovechar, tal como se vio previamente este mes en Monza.

"Creo que, viendo el trazado, probablemente sea uno de los mejores circuitos para nosotros, junto con Monza", aseguró Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, el miércoles en Azerbaiyán.

"Es bastante extraño pasar de un año en el que este fue el circuito más débil para nosotros como equipo a que sea uno de los más fuertes, o al menos uno en el que esperamos ser bastante fuertes, por las rectas. Tenemos que ver un poco más cómo nos va en las curvas de 90 grados y ese tipo de cosas, con el calor, que no es realmente algo en lo que seamos tan buenos. Pero, en general, sí, por el trazado del circuito y las largas rectas, debería ser bueno, como Monza".

Franco Colapinto, Alpine, al llegar el miércoles a la pista de Bakú. Photo by: Alex Pantling - Formula 1

En cuanto a los desafíos que presenta Bakú, Colapinto señaló el viento como un factor a tener muy en cuenta, en particular durante el sábado, ya que las ráfagas pueden sorprender a los pilotos, algo que se vio en repetidas ocasiones en 2025.

"Creo que el viento va a ser complicado. El año pasado vimos muchas banderas rojas debido al viento, cambiaba como loco con las ráfagas, porque por los edificios podías recibir una durante cinco segundos y, cinco segundos después, no tener ninguna ráfaga, y después otra vez. Era muy inconsistente y lo hacía muy difícil para nosotros. Especialmente en un circuito urbano, lo hace mucho más complicado y mucho más impredecible. Y creo que parece que el sábado va a ser el peor día en cuanto al viento, así que definitivamente va a ser un factor importante".

De todos modos, el piloto de 23 años ve a la pista de Azerbaiyán como una de las que más disfruta para conducir un coche de Fórmula 1, a la vez que recordó su destacado paso en 2024, cuando clasificó entre los diez primeros y sumó sus primeros puntos en apenas su segundo Gran Premio.

"Es un circuito muy lindo para manejar, uno de los que más disfrutás. Acá tuve muy buenos resultados: mi primera Q3, mis primeros puntos en mi segunda carrera en F1, y el año pasado también tuve un fin de semana positivo. Así que es un circuito que siempre disfruto manejar y, desde la primera vez que tuve la oportunidad de correr aquí, me fue bien. Así que estoy entusiasmado por esta carrera".

Por último, Colapinto destacó el resultado obtenido en la carrera anterior de Madrid, ya que, a diferencia de lo que espera en Bakú, la pista española no era de las más favorables a Alpine.

"Creo que Madrid fue un poco sorprendente. No esperábamos ser más fuertes que los RB y los Audi; creo que éramos un poco más débiles, pero hicimos un buen trabajo maximizando lo que teníamos. Así que fue un fin de semana del que estuvimos bastante orgullosos, sabes, porque éramos realmente débiles y logramos dar un buen giro de viernes a sábado".

"Sacamos bastante provecho del auto y eso demuestra que, incluso en un circuito que no se adapta tanto a nuestro auto, también podemos ser fuertes y más fuertes que nuestros principales competidores. Así que creo que fue otro resultado muy positivo, que demuestra lo que podemos hacer en ese tipo de circuitos que no se adaptan tan bien a nuestros autos. Así que sí, estoy contento con el resultado de Madrid".