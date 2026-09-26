Colapinto admite el error tras el choque que provocó la ira de Gasly y Norris en Azerbaiyán

Sin buscar ningún tipo de excusa, Franco Colapinto se encargó de pedir disculpas por el error que cometió este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán, que lo dejó fuera de carrera a él, pero también a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y a Lando Norris.

El incidente sucedió en el reinicio posterior a un período de Safety Car provocado por un accidente de Alex Albon. Colapinto llegó pasado a la frenada de la primera curva y terminó impactando contra el auto de Gasly, quien a su vez chocó contra Norris.

Los tres abandonaron la carrera y Colapinto asumió completamente la responsabilidad por lo que fue su equivocación.

"Sí, simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé completamente fuera de control. Así que, sí, no hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre, por supuesto, a toda la fábrica", dijo Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Hemos estado trabajando muy duro para sumar puntos y lo tiré por la borda con ese gran error. Así que estoy muy triste por el equipo. Por supuesto, es una gran decepción. Así que, sí, no hay mucho más que decir".

"También le pido disculpas a Lando. También a él, no solamente a Pierre. Pero sí, nuevamente, les pido disculpas a todos; por supuesto, es un gran error. Simplemente bloqueé y después quedé muy fuera de control. No podía hacer mucho. Bloqueé en el momento de máxima frenada, así que apenas toqué el freno, bloqueé y perdí muchísimo".

Cuando se le preguntó si el reinicio tardío por parte de George Russell, líder de la carrera, pudo haberlo afectado, el piloto de 23 años no puso excusas:

"Sí, creo que fue tarde, pero por supuesto él puede hacerlo cuando quiera y donde quiera. Todos habíamos quedado más atrás, pero es parte de un reinicio del Safety Car".

Colapinto comentó que conversó brevemente con Gasly, quien estaba visiblemente enojado, y señaló el apoyo que recibió dentro de Alpine.

"Hablamos con Pierre y, por supuesto, está muy enojado, pero sí, voy a intentar hablar con él nuevamente".

"Creo que todos (en el equipo) están siendo muy comprensivos, por supuesto. Nuevamente, como digo, es un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello. Es algo de lo que hay que aprender y aceptarlo, y ojalá sigamos trabajando para la próxima".

Colapinto se encuentra bajo investigación por el accidente, por lo que aún podría recibir una sanción que se aplicaría en la siguiente carrera, el Gran Premio de Bahréin en Malasia, que se disputará en el circuito de Sepang.

"Bueno, si es que recibo alguna, sí. Espero recibir algo, por supuesto. No lo sé, no soy comisario, así que dejémoslo ahí".