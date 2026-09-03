Colapinto deja Zandvoort atrás, pero espera hablar en Monza de la sanción

Franco Colapinto planea hablar en Monza de la dura penalización que recibió en el Gran Premio de Países Bajos, que lo dejó fuera de la pelea por los puntos en Zandvoort y lo dejó muy molesto con los comisarios deportivos.

La situación en cuestión ocurrió sobre el final de la primera vuelta de la carrera de hace dos semanas, cuando Max Verstappen tuvo un fuerte accidente en una pista que aún tenía partes húmedas por la lluvia caída más temprano. En el momento del choque del piloto de Red Bull, Colapinto completó un adelantamiento sobre Yuki Tsunoda, de Racing Bulls, justo cuando aparecieron las banderas amarillas. Los comisarios revisaron la situación y lo sancionaron con un pase y siga, además de sumarle dos puntos a la licencia del piloto argentino.

Arvid Lindblad recibió el mismo castigo por una maniobra similar, en el mismo momento, con Pierre Gasly. Sin embargo, para Colapinto, los comisarios no evaluaron correctamente lo sucedido y les faltó criterio.

Al llegar el jueves a Monza para disputar el Gran Premio de Italia, Colapinto sostuvo que la sanción ya quedó atrás, aunque de todos modos piensa conversar al respecto en la reunión de pilotos del viernes y con los comisarios presentes en la cita de este fin de semana.

“Creo que la penalización ya es cosa del pasado”, dijo el argentino ante los medios, entre ellos Motorsport.com. “Creo que también podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo algunas veces con los comisarios. Ellos hacen su trabajo y siguen el reglamento. Personalmente, sigo teniendo la misma opinión, así que no ha cambiado desde Zandvoort”.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Al ser preguntado si planeaba hablar al respecto en la reunión de pilotos del viernes, Colapinto respondió: “Sí, por supuesto que hablaremos sobre ello. Siempre hablamos de muchas cosas. Probablemente también veamos más tarde a algunos de los comisarios”.

“Creo que simplemente es bueno hablarlo, pero también entender la penalización. Si lees el reglamento, la penalización es correcta. Personalmente, no estoy de acuerdo con ella. Pero, de nuevo, es parte del juego y ni Arvid ni yo somos comisarios. Pero sí, ahora hay que centrarse en Monza”.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, se refirió esta semana a las actuaciones de los comisarios deportivos de la F1 durante su paso por Buenos Aires para el Congreso Americano de la FIA y prometió hablar del tema con Colapinto, algo que el argentino confirmó que sucedió.

“Sí, hablamos con Mohammed. Creo que hablamos hace dos días. Él estaba en Argentina, así que fue genial. Fue allí y estuvo presente el Presidente de Argentina. Creo que fue increíble verlos a todos allí y ver el interés que tienen la FIA y la Fórmula 1”.

“Creo que es fantástico que entiendan y vean el valor de que Argentina vuelva al calendario, y sería increíble que eso sucediera. Así que, nuevamente, estoy muy agradecido de que se hayan tomado el tiempo para ir allí y mantener esa reunión”.