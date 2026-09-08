Colapinto fue “ambicioso con el acelerador” en Monza, pero tiene “destellos de brillantez” en la F1, dice Coulthard

Franco Colapinto fue "simplemente demasiado ambicioso con el acelerador" en el error que lo hizo caer del cuarto al 16° puesto el domingo en Monza, pero el piloto de Alpine tiene momentos de "brillantez", analizó David Coulthard.

El piloto argentino fue uno de los protagonistas del Gran Premio de Italia el pasado fin de semana: avanzó de séptimo a cuarto en las dos primeras vueltas y luego tomó el tercer puesto cuando superó a Max Verstappen en la segunda salida tras la bandera roja.

El neerlandés recuperó posteriormente la posición, y Colapinto sufrió una salida de pista mientras ocupaba el cuarto lugar que lo hizo caer hasta la 16ª posición. Pese a los daños sufridos en el coche, pudo recuperarse hasta terminar noveno, en zona de puntos.

"Una gran decepción para él", dijo David Coulthard en F1 TV sobre el incidente del piloto de 23 años. "Tuvo una salida brillante, simplemente fue un poco demasiado ambicioso con el acelerador en la segunda Lesmo".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alessio Morgese

La cita en Italia fue la primera para Colapinto desde que fue confirmado para continuar en Alpine la próxima temporada, algo que Coulthard considera que el argentino tiene merecido.

"Sin duda ha hecho lo suficiente como para ganarse una firma en un contrato renovado", dijo el subcampeón de la F1 en 2001 y ganador de 13 grandes premios.

"Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Pierre Gasly ha sido el líder del equipo allí, pero Colapinto ha mostrado destellos de brillantez. Y supongo que ahora simplemente se trata de buscar esa consistencia".

El expiloto de Williams, McLaren y Red Bull comparó el año de Colapinto, que es el primero completo del argentino en la F1, con la temporada debut de Kimi Antonelli en 2025 y la transformación que experimentó en 2026.

"Se puede ver que Antonelli, en su primer año en la Fórmula 1, tuvo momentos en los que se veía bien y otros en los que no parecía estar a la altura. Y este año se ha mostrado como el hombre a batir. George Russell lo sabe", finalizó Coulthard.