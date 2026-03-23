Colapinto destaca el trabajo en Alpine: "Estoy impresionado con las mejoras del equipo"

El Gran Premio de China dejó un balance positivo para Franco Colapinto, quien finalmente logró estrenar su casillero de puntos en la presente temporada de Fórmula 1 y con el equipo Alpine.

Haciendo un balance de lo ocurrido en el circuito de Shanghái, Colapinto se mostró satisfecho por romper el cero, aunque con la espina clavada de no haber escalado más posiciones dado que consideraba pudo haber aprovechado las situaciones y ganar alguna posición más.

"Haciendo una reflexión, me complació salir de Shanghái con mi primer punto en la cuenta para el equipo, especialmente después de algunas batallas en pista muy emocionantes durante toda la carrera. Fue una lástima, sin embargo, que no pudieramos lograr aún más, ya que el potencial estaba ahí, pero varias cosas en la carrera no salieron a nuestro favor", explicó el argentino en un comunicado de prensa previo a la carrera de Japón de este fin de semana.

Evolución técnica y el simulador en Enstone

Uno de los puntos que más destacó el argentino fue el progreso del equipo desde el inicio del campeonato en Australia hasta la cita en territorio asiático en tan solo una semana entre ambas carreras.

"Estoy muy impresionado con las mejoras que el equipo ha realizado a principios de la temporada; la diferencia entre Melbourne y Shanghái es muy clara de ver. Estuve en Enstone la semana pasada y pasé un tiempo con el equipo y en el simulador. Fue genial disfrutar de este resultado con ellos, especialmente después de tanto trabajo duro de todos durante estos últimos meses", afirmó.

El debut en Suzuka: Un nuevo desafío

Sin tiempo para celebraciones extendidas, el enfoque ya está puesto en la siguiente parada del calendario: el mítico circuito de Suzuka. Para Colapinto, esta será su primera experiencia en el trazado japonés, uno de los más técnicos y exigentes para los pilotos y donde el reto de la recarga de energía volverá a ser crítico como en Australia.

"Hemos demostrado lo que podemos hacer ahora y nuestro objetivo es seguir creciendo a medida que nos dirigimos a Suzuka este fin de semana, que será otro nuevo desafío. Estoy muy emocionado de correr en Japón por primera vez en mi carrera; es un país increíble y no puedo esperar para vivir el fin de semana en esta famosa pista", comentó.

Colapinto señaló que será importante obtener información en Japón para aprovechar el parón de un mes por la cancelación de las carreras en Arabia y en Bahréin.

"Si las primeras carreras del año sirven de referencia, tendremos que trabajar muy duro para poner a punto el coche, pero tengo muchas ganas de hacerlo y estoy listo para aprovechar nuestro buen resultado de la última vez antes del breve descanso que viene el próximo mes", concluyó.