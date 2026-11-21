Fórmula 1 Las Vegas GP

Franco Colapinto expresa su bronca por una Q3 que fue "un desastre" en Las Vegas

El piloto argentino llegó hasta la etapa definitoria de la clasificación en el GP de Las Vegas, pero una vez allí no pudo sacar el máximo potencial del Alpine.

Federico Faturos Cihangir Perperik

Edited: 21 nov 2026, 5:59

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Franco Colapinto terminó decepcionado la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas, a pesar de haber llegado hasta la Q3 al volante de su Alpine A526.

El piloto de 23 años arrancó el viernes luciéndose con la quinta posición en la última práctica libre y luego fue 15° en la Q1 y séptimo en la Q2 para ganarse un lugar en el top 10 final de la sesión.

Una vez allí, Colapinto comenzó con un tiempo de 1m35s877 en su primera salida, antes de mejorar a 1m35s314 en la segunda, lo cual lo dejó décimo en el clasificador, aunque será noveno en la parrilla por una sanción a Oscar Piastri por cambios en la unidad de potencia.

El resultado marcó la sexta aparición de Colapinto en una Q3 este año y la primera desde el Gran Premio de Azerbaiyán, pero el argentino quedó lejos de sentirse satisfecho.

"Creo que todos estamos muy decepcionados. El último intento fue un desastre", dijo Colapinto ante los medios en Las Vegas, entre ellos Motorsport.com.

"El anterior fue simplemente para tener un poco de referencia, estaba realmente solo en la pista. Así que en las rectas era muy lento, pero creo que en general teníamos ritmo. Había algunos lugares donde podíamos hacerlo mejor y mejorar, pero la sesión fue muy irregular. En algunas vueltas tenías agarre, en otras no".

"Y después, en la última vuelta, con todo el caos que hubo en la vuelta de preparación, cuando prácticamente estábamos corriendo entre nosotros, no fue bueno. Así que los neumáticos no estaban en buenas condiciones. La vuelta no fue competitiva en absoluto en el primer sector, me deslizaba por todos lados, así que los neumáticos estaban muy lejos de su ventana de funcionamiento".

"Y eso acá importa muchísimo. Cuando no hacés las cosas correctamente por el tráfico o por la posición en la pista, lo pagás muy caro más adelante en la vuelta".

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Colapinto salió a pista para su intento final en la Q3 detrás de los Mercedes, pero pronto se encontró sorprendido por el ritmo lento de quienes lo precedían y se vio alcanzado por los Racing Bulls, lo cual complicó su vuelta de preparación, y llegó a la vuelta rápida con los neumáticos fuera de la temperatura ideal.

"Intenté quedarme detrás de los Mercedes porque pensé: 'Seguramente ellos están haciendo lo correcto, siempre terminan en la posición adecuada'".

"Y entonces redujeron demasiado la velocidad, y después los Racing Bulls empezaron a intentar adelantarnos. Así que tuvimos que pelear con los Mercedes y estábamos derrapando durante la vuelta de preparación. Estuvo muy lejos de ser lo ideal".

"Así que sí, no fue nada bueno. No estamos contentos con cómo salieron las cosas, porque teníamos potencial, pero espero que mañana podamos sumar puntos".

Colapinto explicó lo difícil que es tener la situación ideal en Las Vegas, ya que, por un lado, se necesita poder realizar una vuelta de preparación enfocada en poner los neumáticos en la ventana de rendimiento y, por el otro, el valor de un rebufo es enorme en una pista que tiene una recta de casi dos kilómetros.

"Si tenés los neumáticos preparados, pero no tenés un rebufo, como me pasó en la Q1, en el primer intento de la Q2 y en el primer intento de la Q3, entonces estás a seis décimas, porque perdés muchísimo en las rectas. Creo que incluso más. Probablemente estés perdiendo alrededor de ocho o nueve décimas en las rectas acá, así que es mucho".

"Eso va a ser divertido en la carrera, porque va a generar algunos adelantamientos. Pero en clasificación es complicado, porque querés estar detrás de alguien, aunque también necesitás hacer tu vuelta de preparación. Y si los que están delante no hacen lo que vos querés... Pero creo que eso es parte de todo esto".

"Fue una lástima, porque creo que no aprovechamos al máximo ninguno de los intentos. Entonces siempre te queda esa sensación de que podría haber sido mucho mejor. Pero es lo que hay, tenemos que concentrarnos en mañana", finalizó.

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