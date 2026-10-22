Fórmula 1 GP de Estados Unidos

"¿Correr en MotoGP? ¡Mi papá no me dejaría!", bromea Colapinto tras subirse a una Yamaha en Austin

Franco Colapinto tuvo la oportunidad de conocer de cerca una moto de MotoGP en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y quedó impresionado por su tecnología. El argentino reveló por qué su padre nunca quiso que compitiera sobre dos ruedas y admitió que le encantaría probar una de estas máquinas en el futuro.

Federico Faturos Ronald Vording

Publicado: 22 oct 2026, 19:09

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Franco Colapinto vivió este jueves una experiencia diferente en el Circuito de las Américas, donde se subió a una Yamaha del equipo Prima Pramac de MotoGP como parte de las actividades promocionales que se realizan en Austin antes del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine tuvo la oportunidad de conocer de cerca una de las motos de la máxima categoría del motociclismo mundial y no ocultó su entusiasmo al describir la experiencia ante los medios de comunicación.

"Estoy súper impresionado. El sonido es increíble. Las motos son extraordinarias. La cantidad de tecnología que tienen... No son las más cómodas. Me siento un poco más cómodo en mi coche. Es una locura la cantidad de tecnología que tienen y la precisión con la que está hecho todo", comentó Colapinto.

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Uno de los detalles que más sorprendió al argentino fue el funcionamiento de los frenos, incluso sin haber salido a la pista.

"Los manillares... Toqué un freno y se detuvo. Pensé: 'Dios mío, ¿esto frena?'. ¡Y los frenos de carbono todavía estaban fríos! Así que no me puedo imaginar cómo será...", agregó.

Colapinto también reveló que tuvo ganas de hacer algo más que simplemente sentarse sobre la Yamaha, aunque quienes estaban a cargo de la moto prefirieron mantener la actividad bajo control.

"Para mí, simplemente sentarme y acelerar el motor... No me dejaron acelerarlo demasiado, pero un poquito estuvo bien. Quería poner primera y dar una pequeña vuelta, pero creo que era más seguro dejarla en punto muerto", reconoció entre risas.

Colapinto explica por qué su padre no lo dejó correr en moto

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Brett Farmer / Getty Images

La experiencia también le permitió al piloto de Alpine recordar una historia familiar vinculada al motociclismo.

Colapinto contó que es un gran aficionado a MotoGP y que su interés por las motos tiene una conexión directa con su padre, Aníbal, quien practicó speedway durante su juventud.

"Soy un gran fanático de MotoGP. Mi papá corría en moto cuando era joven, en speedway, ¿sabés? Sin frenos, sobre tierra, en óvalos, derrapando. Era realmente genial. Pero se destrozó el cuerpo haciéndolo", explicó.

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Por ese motivo, su padre fue terminante cuando Franco comenzó a interesarse por el deporte motor.

"Así que me dijo: 'Vos no vas a correr sobre dos ruedas. Vas a correr sobre cuatro'. No tenía permitido andar sobre dos ruedas", recordó.

La historia dio lugar a una pregunta inevitable: ¿podría imaginarse algún día como piloto de MotoGP?

"¡Mi papá no me dejaría!", respondió inmediatamente.

Sin embargo, el argentino admitió que le encantaría tener la oportunidad de conducir una de estas motos en un circuito.

"En realidad, me encantaría probar una algún día. Estuve hablando con los chicos y me decían: 'Mirá, con esta tenemos que correr'. Pero en Valencia, a fin de año, cuando terminemos, vamos a pasar a las de 850cc. Porque ahora están corriendo con esta y el año que viene será una moto diferente, con cosas completamente distintas".

"Así que me dijeron que ahí podría probarla y romperla si quisiera. Pero ahora tenemos que mantenerla a salvo", relató.

Colapinto cree que manejar una MotoGP es más difícil que un Fórmula 1

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Más allá de su entusiasmo, Colapinto dejó claro que considera que el motociclismo de velocidad presenta dificultades muy diferentes a las de la Fórmula 1.

"Nunca manejé una, por supuesto, pero me encanta mirar las carreras. Me encantan las dos ruedas. Me gusta bajar rápido en bicicleta por las montañas y todas esas cosas. La adrenalina se vive de una manera diferente", señaló.

El argentino incluso se animó a comparar la dificultad de ambas disciplinas y aseguró que un piloto de Fórmula 1 tendría enormes problemas para adaptarse a una MotoGP.

"El deporte es muy diferente. Es mucho más difícil la moto que el coche, eso te lo puedo asegurar", afirmó.

Para explicar su punto de vista, Colapinto mencionó el caso de Valentino Rossi, nueve veces campeón mundial de motociclismo, quien después de retirarse de MotoGP comenzó a competir en automovilismo.

"Podés ver a Vale compitiendo al máximo nivel con los pilotos de GT. Y si un piloto de F1 se sube a una MotoGP, creo que estaría a un minuto de distancia. Quizás ni siquiera podría completar una vuelta o salir de boxes", sostuvo.

"Definitivamente siento que es más difícil. Me encantaría hacerlo".

Colapinto celebra la unión de la Fórmula 1 y MotoGP en Austin

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Brett Farmer / Getty Images

El piloto argentino también destacó la importancia de acercar ambas categorías y permitir que sus respectivos aficionados puedan disfrutar de las dos disciplinas durante un mismo fin de semana.

"En general, es algo muy bueno tener esto en un paddock como este. Combinar MotoGP y F1 es una de las cosas que creo que nos faltaron en los últimos años. Porque somos como hermanos y necesitamos hacerlo. Tenemos que fortalecer juntos el automovilismo, aunque uno sea sobre dos ruedas y el otro sobre cuatro", expresó.

Colapinto consideró que este tipo de iniciativas pueden ayudar a conectar a los seguidores de ambas categorías y contribuir a su crecimiento.

"Compartir todo esto, mejorar y conectar a los dos tipos de aficionados, los de MotoGP y los de F1. Creo que va a ser uno de los primeros eventos en los que tenemos una carrera de F1 y también tres MotoGP en pista. Así que los aficionados podrán verlo todo y disfrutar de todo".

"Es algo muy bueno lo que están haciendo y siento que esta combinación va a impulsar a ambos deportes", añadió.

Finalmente, Colapinto agradeció a los equipos y pilotos de MotoGP por participar de la iniciativa y cerró con otra referencia humorística a sus actividades durante la semana en Austin.

"Ayer, un caballo. Hoy, MotoGP. Por ahora, de todo menos cuatro ruedas", bromeó el argentino, antes de volver a concentrarse en sus compromisos con Alpine para el Gran Premio de Estados Unidos.

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