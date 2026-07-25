Colapinto se recupera en Hungría, pero espera las mejoras de Alpine: "No hay mucho más por sacar"

Franco Colapinto afrontaba un sábado cuesta arriba tras prácticamente no girar el viernes, al perderse la primera práctica libre y sufrir luego un accidente en la segunda sesión.

Sin embargo, fue el primero en salir a la pista y el piloto que más vueltas completó durante el tercer entrenamiento libre. Luego, en la clasificación, avanzó hasta la Q2 y aseguró el 13° puesto para la grilla del domingo.

El piloto de 23 años marcó un mejor tiempo de 1m19s027, quedando a 0s183 de Gasly, que fue 12° con el otro Alpine.

"Todavía me estoy poniendo al día. No hice tandas con mucha carga de combustible. Así que este fin de semana siempre estuvimos un paso por detrás. Aun así, creo que nos recuperamos bastante bien", comenzó Colapinto ante los medios en Hungría, entre ellos Motorsport.com.

"Al no haber hecho la FP1, no pude poner el auto a punto como quería y después tuvimos que hacer muchas cosas en la FP2. La pista estaba muy complicada, había mucho viento y el auto era bastante difícil de manejar, además de impredecible, como suele pasar. Ayer prácticamente no di vueltas; fueron apenas cuatro, o mejor dicho tres vueltas rápidas. Así que hoy tuvimos que recuperar mucho terreno".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Si bien se mostró conforme con el progreso realizado de un día para otro, Colapinto lamentó no haber tenido la temperatura ideal en los neumáticos al comenzar su último intento de la Q2.

"Creo que hicimos un buen trabajo intentando mejorar el auto. Era un poco ir hacia lo desconocido, pero aun así el equipo hizo un muy buen trabajo. Creo que solo tenemos que revisar un poco el tema de los neumáticos. Arrancamos la última salida con las gomas muy frías y mi primer sector fue realmente muy lento. No tenía agarre y después me recuperé; el segundo y el tercer sector fueron buenos.

"Fue una buena vuelta, pero perdí mucho tiempo en la primera parte por algunos sobrevirajes bruscos y porque los neumáticos todavía no estaban en la ventana ideal de funcionamiento".

Alpine ha perdido terreno frente a Racing Bulls y Audi en las últimas carreras, por lo que Colapinto admitió que, incluso con una vuelta perfecta, no había mucho más por conseguir mientras el equipo prepara un paquete de mejoras que llegará después del receso de verano, en el Gran Premio de los Países Bajos.

"Es una pena, pero creo que, más o menos, este es el lugar donde deberíamos estar con el auto. No hay mucho más por sacar. Estamos esperando y confiando en que las mejoras que llegarán en Zandvoort realmente funcionen, que nos permitan dar un paso adelante importante, porque eso es lo que necesitamos".

El piloto argentino explicó que la falta de carga aerodinámica del A526 respecto de sus rivales se siente especialmente en un circuito como Hungaroring.

"Acá es como Mónaco: necesitás carga y necesitás apoyo aerodinámico. En ese aspecto estamos en desventaja respecto de los autos que tenemos delante, esa es la realidad. Creo que haber terminado por delante de un Audi hoy demuestra que hicimos un buen trabajo y que aprovechamos al máximo lo que teníamos. Así que esperamos hacer una buena largada mañana y avanzar posiciones", finalizó.