Claire Williams: Recibía insultos por ser mujer y la hija de mi padre

Desde el año pasado, el equipo Williams ya no está en manos de la familia que lo fundó, aunque sigue llevando el nombre. Dorilton Capital, el nuevo accionista principal, ha prometido perpetuar su legado.

Durante más de seis temporadas, Claire Williams dirigió el equipo, tomando el relevo de su padre Frank , antes de decidir ceder las riendas, principalmente por la falta de recursos para garantizar la continuidad de la formación.

Poco después de la venta del equipo, Claire Williams decidió dimitir y dejar de participar en la gestión. Durante muchos meses antes, recibió críticas, a veces duras, pero siempre trató de ignorarlas para concentrarse en su trabajo. En una larga entrevista concedida a la revista británica The Spectactor, recordó este periodo especialmente complicado. "Los últimos tres años han sido increíblemente difíciles", afirmó. "Pero ha habido atenuantes que explican por qué acabamos aquí desde que asumí el cargo. Olvidan que cuando asumí el cargo [en 2013], heredé un equipo que las tres temporadas anteriores había terminado noveno, octavo y noveno. Cuando llevaba nueve meses en el equipo, conseguí devolverlo al tercer lugar del campeonato dos temporadas seguidas. Y luego hubo dos quintos puestos. No está mal para un equipo que siempre ha sido un outsider, que tenía mucho menos personal, muchos menos recursos y mucho menos dinero que los equipos contra los que luchábamos".

<

Claire Williams asume su responsabilidad por estar en primera línea. Sin embargo, denuncia la intolerancia más allá de la razón de los ataques que ha recibido regularmente.

"Recibimos mucho apoyo durante los primeros años", explicó. "Pero después, creo que la gente empezó a volverse un poco en contra de mí especialmente. Y con razón: yo era la jefa. Pero una toma ciertas decisiones porque cree que son las correctas, y a veces no salen como una quiere, eso es lo que me pasó a mí. Obviamente, he recibido muchas críticas por ello. Me han examinado. Al parecer, he recibido muchos insultos en las redes sociales. Pero no escuché nada de eso. Eso me absorbería mucha energía y tenía que centrarme en el equipo, en demostrar a todo el mundo que podía hacerlo".

"Lo que más surgió fue: 'Oh, es porque es una mujer'. Y también había: 'Sólo está aquí porque es la hija de Frank, échala de aquí'. Sé que ha habido muchos de esos. No me importa lo que la gente piense o escriba al respecto cuando nunca han estado en mi lugar y no saben la verdad. Pueden echarme todo el barro que quieran, no se me pega. Si quieren acusarme de eso, háganlo".

"Yo era la hija de mi padre y era una de las razones por las que estaba allí, gracias a Dios, porque somos un equipo familiar y la gente de Williams quería que la siguiente generación se encargara del equipo y la familia se mantuviera involucrada. Ese era el objetivo. Así que cualquiera que criticó que tomé el relevo de mi padre, se olvidan de la importancia de la familia y de las futuras generaciones".

Aunque Claire Williams no ha hablado mucho desde que dejó su cargo, siempre ha sostenido que lo ha intentado todo para salvar al equipo y eso fue lo que le llevó a la venta del establo. Aunque la historia se puede dar una cierta sensación de fracaso, está convencida de que su capacidad no está en duda.

"Creo que podría haberlo conseguido si hubiera tenido más tiempo y dinero", dijo. "Pero no teníamos un gran patrocinador principal o un fabricante que inyectara 100 millones en el equipo cada año", finalizó.

Related video