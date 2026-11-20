Fórmula 1 Las Vegas GP
Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor
Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Oliver Bearman, Carlos Sainz y Lance Stroll recibirán sanciones en la parrilla de salida para el GP de Las Vegas.
Haydn Cobb
Publicado: 20 nov 2026, 5:11
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Cinco pilotos cumplirán sanciones en la parrilla de salida para el Gran Premio de Las Vegas, incluido el flamante campeón mundial de la Fórmula 1, Kimi Antonelli.
Tal como lo había adelantado Mercedes, Antonelli retrocederá cinco posiciones en la parrilla por un cambio en el motor de combustión interna, aunque no recibe una sanción adicional por sustituir el turbocompresor debido a que aún se encuentra dentro del límite asignado para la temporada.
Mercedes anunció que el campeón de F1 de 2026 estrenará su especificación mejorada del turbo, según lo permitido bajo el reglamento ADUO, mientras que George Russell mantendrá la versión anterior para evitar una penalización mayor por exceder su cupo de componentes.
Por su parte, Oscar Piastri, de McLaren, cumplirá una sanción de 10 lugares por un cambio de motor —tal como había anticipado la escudería—, mientras que Carlos Sainz también perderá 10 posiciones luego de que Williams optara por montarle su quinto turbocompresor de la campaña.
Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Al igual que Antonelli, tanto Piastri como su compañero de equipo, Lando Norris, contarán con el turbo actualizado de Mercedes.
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Oliver Bearman largará desde el fondo de la parrilla tras sustituir prácticamente toda su unidad de potencia —incluidos su quinto motor de combustión interna, quinto turbocompresor, quinto sistema de escape y quinto MGU-K—, lo que acumula un total de 35 puestos de penalización.
Finalmente, Lance Stroll estrenará en Las Vegas su noveno almacén de energía y su octava centralita electrónica después de que su Aston Martin impulsado por Honda sufriera en Brasil su más reciente abandono relacionado con la batería. El canadiense recibirá una sanción total de 10 lugares en la parrilla por ambas modificaciones.
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