Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Estados Unidos de F1 2026

Austin acoge su popular gran premio este fin de semana, donde Kimi Antonelli podría convertirse en campeón del mundo de F1

Ed Hardy

Publicado: 21 oct 2026, 16:16

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El final de la temporada 2026 de Fórmula 1 se acerca, ya que el campeonato se dirige ahora a Norteamérica para la penúltima ronda de carreras fuera de Europa.

Austin acoge este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos en el popular Circuito de las Américas, dando inicio a una serie de tres carreras consecutivas que también incluye a Ciudad de México y São Paulo.

A estas alturas, quedan seis pruebas por disputar en la temporada 2026, lo que significa que los títulos mundiales se ganarán o perderán en esta recta final; uno de ellos, de hecho, podría decidirse en Texas.

Aquí presentamos cinco aspectos a tener en cuenta en el Gran Premio de Estados Unidos.

¿El momento de gloria de Antonelli?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Se esperaba que Mercedes dominara el cambio de reglamento, dado que lleva décadas fabricando unidades de potencia de primer nivel, un componente clave de la normativa de 2026. Esto convirtió a las "Flechas de Plata" en las favoritas de las casas de apuestas para ambos títulos desde el principio; no obstante, a tenor de lo visto en 2025, muchos daban por hecho que George Russell se alzaría con el campeonato de pilotos.

El piloto de 28 años protagonizó, posiblemente, la mejor temporada de su trayectoria en la F1 —que por entonces sumaba siete años—, al exprimir al máximo el W16 para terminar cuarto en la clasificación general, con 169 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, el debutante Kimi Antonelli. Tras una temporada de estreno tan irregular, parecía poco probable que Antonelli estuviera ya, en su segundo año, al nivel de un campeón del mundo.

Sin embargo, así ha sido: a sus 20 años, aventaja en 102 puntos a Russell, que ocupa la segunda posición. Resulta impresionante la regularidad que ha demostrado Antonelli, sumando 14 podios, ocho victorias y seis poles. Solo en Bakú el italiano no tuvo el ritmo suficiente para terminar entre los tres primeros; en el resto de las ocasiones en las que no subió al podio, fue debido a problemas mecánicos en su monoplaza.

Todo esto significa que Antonelli podría conquistar su primer título este fin de semana en Austin, en la que será su primera oportunidad para lograrlo. Aunque parece difícil —necesita sacarle 23 puntos a Russell—, el dato pone de relieve su dominio.

Por su parte, Mercedes aún no puede sentenciar el campeonato de constructores, ya que para ello necesitaría salir de Austin con una ventaja de 215 puntos sobre Ferrari, segundo clasificado. Teniendo en cuenta que la diferencia actual es de 134 puntos, el Gran Premio de México se presenta como la primera ocasión en la que la escudería alemana podría asegurarse su primer título desde 2021.

Pero, ¿es Mercedes el favorito para la victoria?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Srinivasa Krishnan

Siendo realistas, la única forma en que Antonelli puede proclamarse campeón del mundo este fin de semana es ganando el Gran Premio de Estados Unidos y que Russell termine noveno. Si estuviéramos a principios de 2026 —cuando Mercedes ganó las seis primeras carreras tras haber logrado la pole position—, ese escenario parecería muy poco probable; pero ya no es así, todo gracias a Red Bull.

La escudería austriaca tuvo un comienzo de temporada lento, con solo dos podios en las seis primeras citas, pero respondió con una serie incesante de mejoras; quizás la más decisiva de todas llegó el mes pasado en Bakú.

Aquel fin de semana, Max Verstappen terminó segundo, muy cerca de Russell, antes de viajar a Sepang —un circuito con características totalmente distintas—, donde logró su primera victoria de 2026. Posteriormente, el cuatro veces campeón del mundo encadenó un triunfo tanto en la carrera al sprint como en el Gran Premio de Singapur.

Así pues, Verstappen no solo ha ganado las tres últimas carreras partiendo desde la pole, sino que también ha subido al podio en siete de los últimos ocho Grandes Premios, protagonizando un resurgimiento tardío que recuerda al del año pasado. Esto ha llevado a muchos en el paddock a calificar al RB22 como el mejor monoplaza de la parrilla; y dado que ahora rinde a un gran nivel en diversos tipos de circuitos, se podría decir que Red Bull llega a Austin como el favorito para la victoria.

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Si Verstappen gana, sería su quinta victoria en el GP de Estados Unidos; todas ellas logradas en las últimas seis ediciones.

McLaren intenta frenar su trayectoria descendente con mejoras en Austin

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Un equipo que está sufriendo las consecuencias del resurgimiento de Red Bull es, sin duda, McLaren; en cuestión de un par de meses, ha pasado de ser el rival más cercano a Mercedes a convertirse en la cuarta mejor escudería. La formación de Woking logró dos victorias consecutivas en Budapest y Zandvoort de la mano de Lando Norris, quien habría sumado tres triunfos en cuatro carreras de no haber sido por la inoportuna aparición de un periodo de coche de seguridad virtual (VSC).

Sin embargo, desde entonces el equipo ha retrocedido: no ha subido al podio en ninguna de las tres carreras disputadas —la triple cita en Azerbaiyán, Malasia y Singapur— y ahora se enfrenta al reto de mantener la tercera posición, con una ventaja de apenas siete puntos sobre Red Bull.

Esto ocurre a pesar de que los actuales campeones llevaron una versión mejorada del MCL40 a Malasia; aunque las actualizaciones funcionaron según lo previsto, McLaren simplemente se vio superado por el ritmo de desarrollo de sus rivales. La situación podría cambiar este fin de semana, ya que la escudería británica introducirá nuevas mejoras en Austin, centradas principalmente en la parte delantera del monoplaza.

"Llevamos una serie de mejoras moderadas para este evento, orientadas a solucionar algunos problemas de fiabilidad en la frenada y de rendimiento", señaló el diseñador jefe, Rob Marshall.

"También probaremos algunos cambios menores en el suelo del coche. Todos hemos visto lo difícil que resulta predecir el rendimiento relativo de los equipos punteros en las últimas cinco o seis carreras. Obviamente, intervienen muchos factores: las actualizaciones que introducen los equipos, la adaptación de los monoplazas a los circuitos y las preferencias de los pilotos por determinados trazados, entre otros aspectos".

"Las últimas carreras no han sido muy positivas para nosotros, pero creo que estamos recuperando fuerza y ​​Austin es, probablemente, un circuito que se adapta mejor a nuestro coche".

El incidente entre Norris y su compañero de equipo, Oscar Piastri, durante la carrera al sprint en Singapur, podría volver a salir a relucir este fin de semana, aunque parece que McLaren ya ha dado por cerrado el asunto.

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Noticias sobre el mercado de pilotos para 2027

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Tras el Gran Premio de Singapur han surgido más novedades sobre los pilotos: Haas ha confirmado que brindará a Rafael Camara —líder de la clasificación en la Fórmula 2— su debut en la F1 en 2027. El brasileño, de 21 años, sustituirá a Esteban Ocon y, una vez resueltos algunos detalles contractuales, es muy probable que comparta equipo con Oliver Bearman.

Esto culmina un rápido ascenso para Camara, quien ganó la F3 en 2025 y la FRECA el año anterior. Con este movimiento, y dejando a un lado a Haas, en teoría los únicos asientos pendientes de confirmación para 2027 son los de Racing Bulls.

Actualmente, Liam Lawson y Arvid Lindblad compiten para la escudería de Faenza; ambos han contribuido a que Racing Bulls lidere la zona media de la parrilla, ocupando la quinta posición con 100 puntos. Si bien parece casi garantizado que el debutante Lindblad —undécimo con 38 puntos— continuará la próxima temporada, persisten las dudas en torno a Lawson, quien se sitúa noveno.

Y no debería ser así: el neozelandés de 24 años atraviesa el mejor momento de su carrera, habiendo sumado puntos en todas las carreras salvo en cinco. Sin embargo, al igual que ocurre con Red Bull, hay otro joven talento en su cantera: Nikola Tsolov, rival de Camara por el título de F2.

La compañía austriaca debe tomar una decisión: mantener a Lawson u ofrecer una oportunidad a Tsolov. La cuestión es, ¿qué le depara el futuro a Lawson? Un regreso a Red Bull —equipo con el que comenzó 2025— parece poco probable dado el buen estado de forma de Isack Hadjar, mientras que permanecer en Racing Bulls a largo plazo no resulta una opción viable para ninguna de las partes.

Por tanto, es de esperar que estas cuestiones salgan a relucir este fin de semana. No obstante, tal como están las cosas, todo apunta a que Lawson seguirá en el equipo en 2027, siendo 2028, quizás, el año en el que deba buscar una nueva escudería.

¿Cuántas infracciones de los límites de pista ha habido este año?

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Voy a ponerle un cojín del hotel debajo del trasero para que pueda ver el circuito", fueron las palabras de Toto Wolff, jefe de Mercedes, durante el GP de Singapur. El comentario surgió a raíz de que Antonelli superara los límites de la pista en cuatro ocasiones —lo que, en teoría, conlleva una penalización de cinco segundos—, aunque el italiano se libró de la sanción dado que uno de los incidentes se debió a problemas con los frenos.

No obstante, los límites de la pista son un aspecto con el que Antonelli ha tenido dificultades a menudo y, para su desgracia, sin duda volverán a ser un tema central este fin de semana. De hecho, en el COTA siempre lo son, debido a sus zonas de escapatoria extremadamente amplias y a sus curvas de alta velocidad; de hecho, en la carrera del año pasado se anularon 32 vueltas por este motivo.

Se trata de una cifra superior a la de la mayoría de los circuitos del calendario, por lo que, sin duda, será otro de los temas de conversación este fin de semana, especialmente durante la sesión de clasificación, momento en el que los pilotos llevan los límites al extremo más que en cualquier otra sesión.

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